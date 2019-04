Nekt íslenskra tónlistarmanna vekur athygli: „Við hlógum að þessari hugmynd“

Tónlistarkonan Kristín Anna hefur vakið þónokkra athygli fyrir umslag nýjustu plötunnar sinnar, I Must be the Devil. Platan er væntanleg þann 5. apríl næstkomandi en umrætt umslag prýða tuttugu naktir íslenskir karlmenn, sem eru víða þekktir úr menningarlífi landsins og tónlistarbransanum ekki síður. Segja má að nekt sé endurtekið í plötuumslögum tónlistarkonunnar en Kristín var gestur í Morgunþættinum Múslí og mætti þangað með umslag plötunnar.

„Við hlógum að þessari hugmynd en henni var svo hrint í framkvæmd. Hugmyndinni var síðan kastað á strákanna og við þurfum að redda tuttugu allsberum strákum á skömmum tíma,“ segir Kristín.

Segir Kristín að úrvalið af karlmönnum sé fjölbreytt á umslaginu, en þarna eru meðal annars samstarfsmenn Kristínar, t.d. útgefandi hennar og grafískur hönnuður ásamt afa barnsins hennar. Á meðal þeirra karlmanna eru Sturla Atlas, Logi Pedro, Haraldur Ari Stefánsson leikari og uppistandarinn Bergur Ebbi Benediktsson. Myndina tók Ari Magg.

„Þarna er líkaminn skúlptúrefni myndarinnar,“ segir Kristín og bætir við að sé ekkert að því ef einhverjum á til að finnast umslagið hneykslandi.

Kristín lét gott af sér leiða með tilrauna-popp-hljómsveitinni Múm, síðar gaf hún út tilraunarkennda píanótónlist undir listamannsnafninu Kría Brekkan, en gefur nú út sína aðra breiðskífu undir eigin nafni.

Viðtalið við Kristínu má heyra að neðan.