Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hver vegna snerist fólk gegn leikaranum?

Sagan segir að leikarinn Timothée Chalamet þrái ekkert heitar en að vinna Óskarsverðlaunin eftirsóttu og mun hann hafa verið sannfærður um að í nótt væri loksins komið að honum. Að þessu sinni var hann tilnefndur fyrir leik sinn í kvikmyndinni Marty Supreme en áður hafði hann hlotið tilnefningar fyrir kvikmyndirnar Call Me by Your Name (2017) og A Complete Unknown (2024). Leikarinn situr þó enn og aftur eftir með sárt ennið og sneri tómhentur heim eftir hátíðina sem fór fram í nótt. Mikil þórðargleði ríkir nú í netheimum enda virðist almannaálitið hafa snúist gegn leikaranum undanfarin misseri. En hvað gerðist? Hvers vegna hlakkar nú í fólki að þessi ungi og efnilegi leikari, sem áður var vinsæll og dáður, hafi ekki fengið verðlaunin?
Chalamet var það á fyrir skömmu að móðga aðdáendur óperu og ballets. Ummælin féllu í viðtali á vegum CNN og Variety en þar var Chalamet að tala um skemmtanagildi kvikmynda og bar það saman við óperu og ballet sem hann taldi við andstæðan við skemmtun og sagði að um listgreinar væri að ræða sem öllum væri nú sama um. Listheimurinn logaði eftir ummælin og var leikarinn harðlega gagnrýndur. Gagnrýnin var svo áberandi að kynnir Óskarsverðlaunanna, Conan O’Brian, ákvað að gera brandara úr því:
„Það er mikil öryggisgæsla hér í kvöld. Mér er sagt að það séu áhyggjur af árásum frá bæði ballet- og óperusamfélaginu.“
En það eru ekki bara ummælin sem leikarinn hefur verið hafður að háði fyrir. Netverjar hafa gert óspart grín af skeggi hans, klæðnaði og segja að hann virðist hafa stolið stílnum af mörgum þekktustu skíthælum Bandaríkjanna. Eins þykir mörgum að leikarinn sé varla merkilegur pappír fyrir að vera í ástarsambandi við raunveruleikastjörnuna Kylie Jenner.
Tap leikarans hefur vakið meiri athygli heldur en sigur leikaranns Michaels B. Jordan sem hneppti verðlaunin fyrir vampírumyndina The Sinners. Enda engin furða, veðbankar töldu sumir að það væru rúmlega 60 prósent líkur á því að Chalamet fengi gullið.
Blaðamaður The Guardian leggur til að mögulega hafi leikarinn þráð verðlaunin of heitt. Kynningarherferð fyrir hann sjálfan og kvikmyndina hafi verið of langdregin og fólk, þar með talið fólkið sem velur sigurvegara verðlaunanna, hafi fengið nóg af honum.
„Hvað gerðist? Sumir muni klárlega halda því fram að kynningartúrinn hafi verið of langdreginn, að stöðug viðvera Chalamet hafi snúist gegn honum […] Því meira sem fólk sá af Chalamet því verr kunni það við hann og sannfærðist um að hann væri líkari glottandi, frægðarþyrstu persónu sinni [úr Marty Supreme] en fólk hafði gert sér grein fyrir.“
Paula Froelich hjá The Times gengur lengra en kollegi hennar hjá The Guardian og skrifar grein sem ber fyrirsögnina: Hvernig maður tapar Óskarsverðlaunaherferð á tíu dögum.
„Þrátt fyrir að hafa skilað af sér „fyrirtaksskít“ [e. top-level shit] (að eigin sögn) sem sjálfselskur borðtennisspilari í Marty Supreme, og verið mánuðum saman talinn líklegastur til að hljóta verðlaunin fyrir besta leik í aðalhlutverki, skaut þessi þrítugi leikari sig í fótinn með BalletOperaGate-hneykslinu.“
Independent tekur fram að Óskarsverðlaunin snúist í rauninni ekki lengur bara um kvikmyndir heldur líka um stjörnurnar sem í þeim leika. Það dugar ekki lengur að skila hlutverki af sér með bravör heldur þurfa leikararnir að kynna myndina. Þeir koma fram í endalausum viðtölum, viðburðum, hlaðvörpum, pallborðum, myndböndum á samfélagsmiðlum og áfram mætti lengi telja. Ef þeir misstíga sig þá er það vandlega varðveitt á netinu sem engu gleymir. Leikararnir þurfa að vera fullkomnir.
„Eitt sinn var það svo að leikari lék í kvikmynd, mætti á frumsýninguna, fór kannski í nokkur löng blaðaviðtöl og lét sig svo hverfa þar til verðlaunaafhendingin sjálf fór fram. Nú þurfa þeir huns vegar að leggja í margra mánaða pílagrímsferð um eyðimörk nútímaskemmtiefnis. Á hverju áfangastað þurfa þeir að tala af einlægni um merkingu verka sinna, listrænt ferli, stöðu kvikmyndalistarinnar, framtíð menningar og stundum siðferðisástand mannkynsins. Það má með sanni segja að þetta sé færni sem flestir leikarar búa yfir.“
Eftir því sem líður á kynningarherferðina eru leikararnir búnir að segja sama hlutinn aftur og aftur og aftur og aftur. Því sé engin furða að þeim verði skyndilega á og skjóti sig í fótinn.
Rétt er að geta þess að þegar ummæli leikarans, eða BalletOperaGate-hneykslið, féllu þegar flestir þeirra sem kjósa sigurvegarana á verðlaunahátíðinni höfðu þegar greitt atkvæði. Af umræðu á samfélagsmiðlum má ráða að margir séu hreinlega komnir með nóg af leikaranum. Hann hafi verið of áberandi, of hrokafullur og ætti kannski bara að taka sér smá pásu áður en hann reynir aftur við Óskarinn.
omg here’s Timothée Chalamet’s reaction when Oscars host Conan O’Brien joked about his ballet/opera comment
„Security is extremely tight tonight. I’m told there’s concern about attacks from both the opera and ballet community.“
[gasps from audience]
„You’re just mad you left… pic.twitter.com/q7ZCZy9kmG
— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026
I’m going to say something that might make people mad, but I really think Timothée Chalamet needs to take a year off. At this point, he’s been everywhere nonstop, and I think stepping back for a bit because I think people are feeling a certain level of Chalamet fatigue.
Along…
— Scott Menzel (@ScottDMenzel) March 16, 2026
