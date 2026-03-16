Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“

Útlit leikkvenna í Hollywood virðist í dag miðast við að vera eins grannar og hægt er. Emma Stone, Demi Moore og Jenna Ortega eru á meðal þeirra sem hafa vakið athygli og hneykslun áhorfenda á rauða dreglinum.
Leikkonan Jameela Jamil, sem hefur talað opinskátt um eigin baráttu við átröskun, sagði leikkonur á BAFTA-verðlaunahátíðinni í febrúar „ógnvekjandi grannar“ og sagði á Instagram: „Allar líta út eins og þær gætu brotnað. Þetta er sérstaklega brothætt tegund af grannri konu.“
Það er engin nýlunda í Hollywood að leikkonur reyni að halda þyngdinni á vigtinni sem lægstri, en með aðstoð þyngdarstjórnunarlyfja virðist runnið upp nýtt skeið. Margar leikkonur sem eru grannar fyrir eru nú sagðar vera að taka svokallaða örskammta af Ozempic eða öðrum þyngdartapssprautum sem eru minni en lyfjaskammturinn sem FDA (bandaríska lyfjaeftirlitið) hefur samþykkt. (Venjulega byrja sjúklingar á 0,25 ml sprautum fyrsta mánuðinn og stækka síðan skammtinn.)
„Það fylgja því núna ákveðnir fordómar að bera einhver kíló,“ sagði stílisti og fyrrverandi ritstjóri Vogue við Page Six.
Húðlæknir í Hollywood bætti við: „Kvenkyns viðskiptavinir mínir … hafa verið að örskammta GLP 1 í langan tíma núna. Líkamsjákvætt ástand var liðið hjá um leið og GLP byrjaði að flæða inn á markaðinn. Það kostar minna að örskammta, það er þolanlegra fyrir líkamann og þú leyfir þér samt að borða.“
Næringarfræðingurinn Jess Baker, sem sérhæfir sig í næringarfræði, sagði við Page Six að hún hefði nýlega tekið eftir „sýnilegum merkjum um vöðvarýrnun hjá nokkrum frægum einstaklingum þar sem hún var ekki til staðar áður: holótt gagnauga, full viðbein sem sjást, herðablöð sem standa út.
„Í klínískum aðstæðum eru þessar breytingar frá áhyggjuefni. Þær geta bent til vannæringar, sem þýðir að líkaminn fær ekki nóg af því sem hann þarf til að starfa,“ sagði Baker.
Þekktur stílisti segir að þeir sem klæða stjörnurnar eru í vandræðalegri stöðu núna. Þeir vilja að viðskiptavinir þeirra líti sem best út en þeir vilja líka að þeir séu heilbrigðir. Og þeir óttast að sumir frægir einstaklingar séu blindir á því hversu grannir þeir eru.
„Þú getur ekki sagt þessum leikkonum að þær séu of grannar,“ sagði stílistinn. „Þær segja bara, en önnur leikkona er grennri en ég!“
Annar tískuhönnuður sagði mikinn þrýsting vera á stjörnurnar að halda í við hver aðra: „Ein leikkona sér aðra grennast, og svo grennist önnur enn meira.“
Þrátt fyrir að leikkonur vilji sýna fram áberandi viðbein sín, þá eru sumir fatahönnuðir að finna skapandi leiðir til að hylja þau.
„Ég myndi nota jakka til að gera þau ekki eins áberandi,“ sagði innanhúss tískuhönnuður hjá stórum tískuhönnuði. „Stundum búum við til kjól án hlýra, við setjum hann í lag með skyrtu undir. Við setjum kápu eða lítinn jakka á.“
Nóg mun vera að gera í saumaskap fyrir stjörnurnar þar sem stærð 2 af sýnishornum hönnuða er of stór fyrir þær margar. Að sögn eigenda tískuhúss í Hollywood þurfti að sníða til og minnka alla kjóla sem komu af tískupöllunum í Evrópu.
En það eru ekki bara megrunarlyf sem eru sökudólgar nýju ofur-mjóu tískunnar.
„Fólk eru að bæta við þyngdartapið með andlitsaðgerð,“ sagði fyrrverandi ritstjóri Vogue. „Jafnvel tvítugir einstaklingar eru að gangast undir kinnaðgerð,“ sem fjarlægir fituþynnur fyrir ofan kjálkabeinin, „til að hola út kinnarnar.“
Chrissy Teigen hefur staðfest að hún hafi gengist undir aðgerðina, en það eru margir sem velta fyrir sér hvort aðrir frægir einstaklingar hafi hugsanlega gengist undir aðgerðina.
Sérfræðingar vara við því að með aldrinum geti þyngdartap skapað annað vandamál þegar aukahúð fer að síga.
„Ef þú ert á ákveðnum aldri þarftu að hafa áhyggjur af húðinni þinni. Þú ert ekki teygja sem smellir til baka og jafnar sig,“ sagði Hoza Rodriguez, stílisti sem hefur unnið með SZA, Gwen Stefani og Becky G. Hann bendir á að leikkonur séu ekki bara að skapa sér nafn og auðæfi á skjánum. Arðbærir samningar við tískuhús og snyrtivörumerki eru mjög eftirsóttir í Hollywood.
„Þegar kemur að vörumerkjasamningum eru hönnuðir mjög vandlátir. Það eru takmarkaðar gerðir af Lizzo sem fólk vill vinna með,“ sagði hann og benti á að jafnvel Lizzo hafi misst 27 kíló. „Þeir velja aðeins einn eða tvo þrýstna einstaklinga í einu. Enginn vill líta út eins og J. Lo lengur. Enginn stór rass lengur. Þetta snýst allt um grönnu tískuna frá 2001.“
Og kvikmyndaiðnaðurinn þarf á þessum vörumerkjasamningum að halda til að halda kynningar- og auglýsingavél sinni gangandi.
„… Raunveruleikinn er sá að vörumerkin eru þau sem halda á peningunum núna,“ sagði stílistinn Kate Young, sem vinnur með stórstjörnum eins og Margot Robbie, Dakotu Johnson og Rose Byrne, nýlega við Vanity Fair. „Þegar ég byrjaði að í bransanum borguðu kvikmyndafyrirtækin. Ég græddi peninga á því að fara í blaðamannaferð og nú fæ ég minna greitt fyrir sömu vinnu en ég fékk fyrir 15 árum. Og framleiðslufyrirtæki reiða sig nú virkilega á kvikmyndastjörnur sem hafa vörumerkjasamninga til að niðurgreiða þetta.“
Rodriguez telur að tískuheimurinn sé himinlifandi yfir því að grannt vaxtarlag sé komið aftur í tísku eftir að líkamsjákvæð hreyfing allra stærða líkamans gekk yfir.
„Tískuhús eru að snúa þessu við. Fólk er svo þreytt á þessu vitleysu,“ sagði hann. „Þau eru búin að klára þetta það kom að því að það var of langt gengið. Tískuhús eru að gera það sem þau vilja.“
„Það er mikil pressa á stjörnurnar að vera grannar, hvar hættir maður? Hvenær er grannt of grannt? Í tísku og Hollywood er maður alltaf að eltast við eitthvað útlit, maður er of ungur, of gamall, of lágvaxinn, of hár, ljóshærður, það skapar umhverfi þar sem maður er aldrei nógu góður,“ sagði fyrrverandi ritstjóri og stílisti Vogue „Þegar maður er orðinn grannur hættir breytingin ekki. Maður heldur áfram að hugsa um hvað annað maður getur bætt?“