Skagarokk snýr aftur – Tveggja kvölda mini-festival

Tónlistarhátíðin Skagarokk snýr aftur 10. og 11. apríl næstkomandi þegar sex hljómsveitir stíga á stokk í Bíóhöllinni á Akranesi undir nafninu Skagarokk 2026.
Föstudagskvöldið verður spilað þungarokk:
Black Sabbath Rokkmessa
Múr
Bastarður
Laugardagskvöldið er það önnur músík og örlítið léttari:
Hjálmar
Spacestation
Oyama
Miðasala er þegar hafin á tix.is.
Ólafur Páll Gunnarsson, útvarpsmaður og tónleikahaldari, rifjar upp sögu Skagarokks og nafn hátíðarinnar:
Akranes var oft kallað Skipaskagi á árum áður þegar Akranes var útgerðarbær og þaðan kemur Skaginn í Skagarokk. Skagarokk er mini-festival!
Skagarokk var fyrst haldið í Bíóhöllinni á Akranesi árið 1989 og svo aftur 1990. Þar komu mestmegnis fram hljómsveitir frá Akranesi en tónlistarlífið á Akranesi þá var mjög blómlegt.
Siggi Sverris sem hafði verið með þungarokksþáttinn Bárujárn á Rás 2 og var ritstjóri Skagablaðsins var svo maðurinn á bak við Skagarokk þegar það var stærst. Hann hugsaði stórt og ákvað að gera alvöru Skagarokk í íþróttahúsinu á Akranesi í lok september 1992 og fékk hvorki meira né minna en Jethro Tull og Black Sabbath til að koma og spila á Akranesi. Já þetta er satt það gerðist!
Jethro Tull spilaði fyrir sirka 1500 manns á föstudagskvöldi og Black Sabbath fyrir 300 manns í íþróttahúsinu á Akranesi. Sveitin var þá nýkomin frá Suður Ameríku þar sem hún spilaði á stórum íþróttaleikvöngum fyrir tugi þúsunda. Það var gríðarlegt tap af þessu tónleikahaldi og Siggi ákvað að segja þetta gott af Skagarokki.
En árið eftir var haldið Skagarokk aftur í Bíóhöllinni á Akranesi. Að því stóðu Bjarki Kaikumo söngvari hljómsveitarinnar Lipstick Lovers og Skagamaðurinn Ólafur Páll Gunnarsson sem starfaði þá sem hljóðmaður á Ríkisútvarpinu.
Á Skagarokki 1993 og 1994 spiluðu hljómsveitir og listamenn eins og Bubbi Morthens, Jet Black Joe, Olympia, Lipstick Lovers, Stripshow, Kombóið, Silfurtónar og fleiri.
Síðan eru liðin mörg ár og komið að fyrsta Skagarokkinu í 32 ár og nú er það ekki eitt kvöld heldur tvö: Festival í anda Skagarokks 92.
Það Þótti við hæfi að blása lífi í Skagarokk með Black Sabbath. Black Sabbath er ekki lengur til og Ozzy Osbourne sem upphaflega átti að spila á Akranesi er látinn. En við íslendingar eigum okkar Black Sabbath í Black Sabbath rokkmessubandinu sem er skipað hetjum úr íslensku rokksenunni: Jenni (Brainpolice), Franz (Ensími, Dr. Spock), Hallur (HAM, Brimbrot, 13) og Flosi (HAM). Þeir munu loka föstudagskvöldinu en fyrir hlé spila hljómsveitirnar Bastarður og MÚR.
Bastarður er hálfgerð súpergrúppa skipuð hetjum úr þekktum íslenskum þungarokkshljómsveitum og mun opna föstudagskvöldið. Meðlimir eru Aðalbjörn Tryggvason (Sólstafir) sem syngur, Ari Steinarsson (Strigaskór nr. 42) spilar á trommur , Gísli Sigmundsson (Sororicide), bassi – Ingi Þór Pálsson (I Adapt) gítar og Snæbjörn Ragnarsson (Skálmöld) gítar. Bastarður spila kröstpönkdauðarokk; hátt og hratt.
MÚR er eitt magnaðasta rokkband sem Ísland hefur alið af sér. Þungt og dramatískt en líka melódískt og fullt af meiningu. MÚR sem gaf út fyrstu stóru plötuna sína 2024 er á mikilli siglingu til útlanda og það verður virkilega gaman að sjá þessa ungu menn á sviðinu í Bíóhöllinni á Akranesi.
Oyama sem mun opna laugardagskvöldið er stórskemmtileg sveit úr Reykjavík sem hefur verið starfandi í meira en áratug og sendi frá sér stóra plötu 2024, Everyone left. Tónlist Oyama hljómar í eyrum aðstandenda Skagarokks sem einskonar drauma-rokk-popp og minnir á Cocteau Twins, Slowdive eða jafnvel Cranberries.
Spacestation stökk inn á tónlistarsviðið fyrir tveimur árum og fyrsta platan þeirra kom út á síðasta ári og var valin rokkplata ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum. Spacestation sem minnir stundum á Velvet Underground og Sonic Youth er rokkhljómsveit úr Reykjavík sem hefur spilað mikið í útlöndum undanfarin tvö ár, á tónlistarhátíðum eins og The Great Escape auk þess sem BBC radio one valdi Spacestation til að taka þátt í samsendingu fimm Evrópskra útvarpsstöðva á dögunum, Europe´s Biggest Gig sem var sent út beint á Rás 2, BBC Radio 1 og ríkisútvarpsstöðva í Portúgal, Þýskalandi og Írlandi. Spacestation spilaði síðast á Akranesi á HEIMA-SKAGA 2024 við góðar viðtökur.
Hjálmar munu loka laugardagskvöldinu á Skagarokki 2026. Hjálmar hafa um árabil verið eitt besta tónleikaband landsins og spilar aftur og aftur fyrir fullu húsi víðsvegar um land. Hjálmar hafa frá árinu 2024 sent frá sér níu stórar plötur. Síðustu tónleikar Hjálma á Akranesi voru einmitt í smekkfullri Bíóhöllinni sumarið 2019 og margir hafa beðið eftir að þeir komi aftur.
Andi Einars Skúlasonar svífur yfir vötnum á Skagarokki, en hann lést sumarið 2023. Hann var líkast til mesti tónlistarunnandi Akraness og sá sem hlustaði mest á tónlist. Hann var líka einn þeirra sem stóð að Skagarokki 1992 þegar Jethro Tull og Black Sabbath spiluðu í íþróttahúsinu við Vesturgötu. Hann tapaði talsverðum peningum á því en sagði oft að hann myndi óhikað gera þetta aftur.
Bíóhöllin á Akranesi er eitt besta tónleikahús landsins, byggt 1942 af útgerðarhjónunum Haraldi Böðvarssyni og Ingunni Sveinsdóttur sem gáfu Akurnesingum húsið fullbúið með flygli á sviðinu.