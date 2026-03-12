Segir ástarsambandið við Scorsese hafa haft fleiri lög en lasagna

Söng- og leikkonan Liza Minnelli og leikstjórinn Martin Scorsese, áttu í stormasömu leynilegu ástarsambandi með „fleiri lögum en lasagna“ að sögn Minnelli.
Í nýútgefinni endurminningabók sinni, Kids, Wait Undir You Hear This!, lýsir Minnelli, 79 ára, því hvernig hún varð ástfangin af Scorsese á tökustað söngleiksins New York, New Yorkfrá árinu 1977. Bæði voru þá gift öðrum.
Bæði voru skapstór og aðstæður voru svo ákafar að þegar Minnelli og þáverandi eiginmaður hennar, Jack Haley, hittu Scorsese eitt sinn í Greenwich Village, skammaði Scorsese hana, en hafnn hafi heyrt að hún væri einnig í ástarsambandi við Mikhail Baryshnikov. Minnelli viðurkennir að hafa sofið hjá rússneska ballettdansaranum.
„Hvernig geturðu gert þetta við mig. Hvernig geturðu gert þetta við mig!“ öskraði Scorsese, sem nú er 83 ára, á hana. Hún kennir ástarsambandinu um „amour fou“, sem er franska hugtakið yfir ástríðufullt samband sem verður að sjálfseyðandi áráttu.
Lyf gengdu stóru hlutverki í sambandi þeirra Scorsese.
„Þegar við tókum upp neytti Marty sífellt meira kókaíns. Það virtist ekki lengur vera afþreying fyrir hvorugt okkar. Það var notað dag og nótt. Á settinu, á milli taka og þegar við fórum út á kvöldin,“ skrifar Minnelli. „Línu fyrir línu hélt Marty því fram að fíkniefnið hefði hjálpað sköpunarkrafti hans. Jú, það gerði það. Eða er þetta bara enn ein frábær lygin sem maður segir sjálfum sér þegar maður er í klóm fíkniefnaneyslu?“
Á meðan á framhjáhaldinu stóð giftist Minelli öðrum eiginmanni sínum, Jack Haley Jr. Scorsese var giftur annarri konu sinni, Juliu Cameron, á þeim tíma.
Minelli lýsir sambandinu sem lest sem var á fullri ferð og engin leið að komast af henni „Ekkert gott gat komið út úr sambandinu.“
Hún rifjar upp atvik sem birtist í dagbókum Andy Warhol, þegar hún og Scorsese mættu seint eitt kvöldið á heimili tískuhönnuðarins Halstons á Manhattan. „Gefðu mér öll fíkniefnin sem þú átt,“ sagði ég, og hann rétti mér kókaín, marijúana, Valium og gualúde. Þá kom Marty til Halstons og kyssti hann á kinnina. Við þökkuðum honum og kvöddum.“
Á sama tíma fór mynd þeirra fram úr 7 milljóna dollara fjárhagsáætlun í 12 milljónir dollara, og tók 22 vikur að klára í stað áætlaðra 14. Þegar hún var frumsýnd „stóð hún ekki undir væntingum í miðasölunni,“ viðurkennir Minnelli.
Ástarsamband þeirra hélt áfram eftir frumsýningu myndarinnar, þegar Minelli krafðist þess að Scorseseleikstýrði nýja Broadway-söngleiknum hennar, The Act, jafnvel þótt hann hefði aldrei áður stjórnað stórri sviðssýningu. Scorsese mætti og heimtaði að fá eigin búningsklefa, krafa sem var fáheyrð frá leikstjóra. Endaði með að Minelli þurfti að reka hann úr starfinu og segir hún það hafa brotið hjarta sitt.
Heilsu Scorsese hrakaði á sama tíma og endaði hann á spítala. Vinur hans, leikarinn Robert De Niro, sagði Scorsese til syndanna og sagði hann þurfa að taka lífstíl sinn til endurskoðunar aðallega vegna ungrar dóttur Scorsese. De Niro sannfærði hann einnig um að leikstýra Raging Bull, mynd sem breytti lífi þeirra beggja og hlaut Scorsese tilnefningar til bestu leikstjórnar og bestu myndar á Óskarsverðlaununum árið 1981.
Framhjáhald Scorsese og Minelli hélt þó enn áfram þó Minelli væri enn gift og væri að skrópa á eigin sýningum vegna „stöðugra áhrifa fíkniefna og áfengis.“
Minelli segir tilfinningar vegna sambandsins sárar og ekki hafa gróið þó árin hafi liðið. „Árum síðar sá ég Marty á Óskarsverðlaunahátíðinni árið 2014 og gekk ég til hans til að heilsa upp á hann. Því miður sneri hann sér frá mér. Mjög sorglegt.“
Minnelli var gift fjórum sinnum og kallar sig upprunalegt Nepobarn, en foreldrar hennar eru leikkonan Judy Garland og leikstjórinn Vincente Minnelli. Minelli segir fíknina í genum sínum, en móðir hennar glímdi við fíkn í mörg ár áður en hún lést af völdum ofskömmtunar af barbitúrötum, 47 ára að aldri, árið 1969.
Minelli fór í meðferð á Betty Ford-spítalann árið 1984.
Eftir að hafa gengist undir mjaðmaskipti misnotaði hún Oxycontin ofbeldi og árið 2000 fundu starfsmenn hana meðvitundarlausa á heimili hennar. Oxy-töflur fundust undir dýnu hennar og um allt heimili hennar. „Ég man ekki hversu margar lyfseðilsflöskur voru á baðherberginu mínu og í svefnherberginu,“ segir Minnelli.
Minelli fór aftur í meðferð árið 2015 og hefur verið edrú í 11 ár.
„Þetta er mesti persónulegi sigur lífs míns. En leyfið mér að vara ykkur við, ég er ekki að tala um sigur yfir fíkninni. Fíkill er alltaf í bata eða að deyja.“