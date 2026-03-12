fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Patrekur Jamie ætla að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“

Fókus
Fimmtudaginn 12. mars 2026 15:30

Mynd: Eyþór Árnason

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Áhrifavaldurinn og raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime hefur birt ákall á TikTok til stjórnmálaflokkanna í Reykjavík. Þar lofar hann því að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að gera tilteknar úrbætur á samgöngum.

„Bling, bling, bling, bling. Nú hef ég sko bara eitt að segja og það er: Fyrst það eru að koma kosningar þá er ég sko tilbúinn að kjósa hvaða flokk sem er sem ákveður að laga göturnar, þannig ég sé ekki alltaf að keyra í holum.“

Patrekur Jaime segir að honum sé sama um allt annað sem sá flokkur gæti staðið fyrir, svo lengi sem hann þurfi ekki lengur að keyra um holóttar götur í borginni.

„Mér er sko alveg sama hvað þessi flokkur stendur fyrir. Þótt þeir séu bara að loka spítölum, brenna leikskólana, henda gamla fólkinu út á götu og bara opna og loka landamærunum og fara í Evrópusambandið eða bara vera með Norður-Kóreu. Bara ef einhver getur lagað göturnar. Það er ekki eðlilegt að ég sé með króníska heilahristinga út af því að ég er að keyra í Reykjavík. Þúst, mér líður stundum eins ég sé bara einhver sveittur kall, bara að fara að kaupa mér mellu, bara í 1918 á hestbaki með Eiríki rauða. Hvað er að frétta? Þannig bara ef einhver ætlar að laga göturnar — You. Have. My. Vote.“

Myndbandið hefur ekki farið fram hjá stjórnmálamönnunum. Ungir Miðflokksmenn hvetja Patrek í athugasemd til að kjósa Miðflokkinn og Einar Þorsteinsson, fyrrverandi borgarstjóri og oddviti Framsóknar í Reykjavík, lofar að græja þetta fyrir áhrifavaldinn: „Ég skal græja þetta“ og undir það tekur borgarfulltrúi Framsóknar, Magnea Gná Jóhannsdóttir. Eins hefur Framsókn í Reykjavík skrifað í athugasemd að flokkurinn sé sammála Patreki og að um mikilvægt mál sé að ræða.

Kollegi Patreks úr heimi áhrifavalda, Sunneva Einarsdóttir, veltir því fyrir sér í athugasemd hvaðan þessar holur koma eiginlega. „Ein spurning: hver er að gera þessar holur?? How does it happen??!!“

 

@patrekurjaimee Tilbúinn í kosningar 💕✨ #íslenskt #fyp #fyrirþig ♬ Sakura-lined street – KCNX

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Patrekur Jamie ætla að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Setur í ljósi sögunnar spurningarmerki við yfirlýsingu RÚV – „Hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Segir ástarsambandið við Scorsese hafa haft fleiri lög en lasagna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Tíu árum eftir dauða eiginmannsins fæddi hún dóttur þeirra
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sannleikurinn á bak við skilnað Pink og hvers vegna hún harðneitaði fréttum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Uppselt á afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar – Aukatónleikar degi síðar
Fókus
Fyrir 2 dögum
Skotárásin á heimili Rihönnu – Færslur á samfélagsmiðlum geranda sýna stórundarlega hegðun

Mest lesið

Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Eiður Smári með slæmar fréttir af syni sínum í beinni útsendingu – Er á leið í aðgerð
Kleini lýsir yfir sakleysi

Nýlegt

Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Unglingur sakaður um að hrækja framan í lögreglumann á Hornafirði
Fimmta sætið í Meistaradeildina í hættu – United, Liverpool og fleiri lið þurfa að hafa áhyggjur
Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar
Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Segir Djuric hafa hafnað Blikum og fari í KA – Sagður kosta 18 milljónir og fær betur borgað á Akureyri
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hólmfríður áttaði sig á þessu á fyrirlestri með eiginmanninum – „Hann bara talaði inn í hjartað á mér“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Það getur aukið vinsældir þínar ef þú hlærð að eigin mistökum

Það getur aukið vinsældir þínar ef þú hlærð að eigin mistökum
Fókus
Fyrir 2 dögum
TikTok myndband segir að fólk fái tilkynningar þegar því er flett upp í Íslendingabók – En hvað er hið sanna?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Klæddi sig í 24 bleyjur og dýfði sér í Thames fljót til að mótmæla – Fékk lífshættulegan sjúkdóm
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda

Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vikan á Instagram: „Aldrei of gömul“

Vikan á Instagram: „Aldrei of gömul“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Fókus
Fyrir 4 dögum

Útskrifaðist með 9,7 í meðaleinkunn en gat ekki lesið sér til gagns

Útskrifaðist með 9,7 í meðaleinkunn en gat ekki lesið sér til gagns
Fókus
Fyrir 5 dögum
Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið
Fókus
Fyrir 5 dögum

Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu

Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Fókus
Fyrir 5 dögum

Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“

Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Fær loksins nafnið sitt á Húsó en málinu langt í frá lokið
Fókus
Fyrir 6 dögum
„Óþægilegi nágranninn er að eyðileggja líf mitt“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Hrollvekjandi lýsingar Íslendinga af svefnrofalömun – „Sá hann stundum kíkja upp stigann eða fann hann leggjast niður á dýnuna við hliðina á mér“

Hrollvekjandi lýsingar Íslendinga af svefnrofalömun – „Sá hann stundum kíkja upp stigann eða fann hann leggjast niður á dýnuna við hliðina á mér“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Afhjúpar dónalegustu stjörnurnar sem hún hefur unnið með
Fókus
Fyrir 6 dögum
„Manstu þegar maður gat klárað Facebook? þú áttir bara 3 Facebook metra ólesna“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Ein þekktasta söngkona West End mætir í Hörpu
Fókus
Fyrir 6 dögum

Gaf eiginmanni sínum óvenjulega fertugsafmælisgjöf – Þetta voru áhrifin á sambandið

Gaf eiginmanni sínum óvenjulega fertugsafmælisgjöf – Þetta voru áhrifin á sambandið
Fókus
Fyrir 1 viku

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“
Fókus
Fyrir 1 viku
Drífa Viðar, Hvalbak og Silfurgengið hlutu Fjöruverðlaunin
Fókus
Fyrir 1 viku

„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“

„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Fókus
Fyrir 1 viku
Íslensku lögin sem Laufey segir að allir verði að hlusta á
Fókus
Fyrir 1 viku
Þetta verður fyrsti viðburður Þjóðaróperunnar
Fókus
Fyrir 1 viku

Ferguson heimilislaus og sniðgengin vegna tölvupósta til Epstein

Ferguson heimilislaus og sniðgengin vegna tölvupósta til Epstein
Fókus
Fyrir 1 viku

„Ég kem úr umhverfi þar sem voru bæði mikil veikindi og neysla. Foreldrar mínir þjáðust mikið“

„Ég kem úr umhverfi þar sem voru bæði mikil veikindi og neysla. Foreldrar mínir þjáðust mikið“
Fókus
Fyrir 1 viku
Grínistinn hélt upp á afmælið nakin í finnskum snjó
Fókus
Fyrir 1 viku
„Ég kem úr fjölskyldu þar sem er mikið harðir karlmenn, þar sem er ekki mikið talað um svona hluti“