Patrekur Jamie ætla að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“

„Bling, bling, bling, bling. Nú hef ég sko bara eitt að segja og það er: Fyrst það eru að koma kosningar þá er ég sko tilbúinn að kjósa hvaða flokk sem er sem ákveður að laga göturnar, þannig ég sé ekki alltaf að keyra í holum.“
Patrekur Jaime segir að honum sé sama um allt annað sem sá flokkur gæti staðið fyrir, svo lengi sem hann þurfi ekki lengur að keyra um holóttar götur í borginni.
„Mér er sko alveg sama hvað þessi flokkur stendur fyrir. Þótt þeir séu bara að loka spítölum, brenna leikskólana, henda gamla fólkinu út á götu og bara opna og loka landamærunum og fara í Evrópusambandið eða bara vera með Norður-Kóreu. Bara ef einhver getur lagað göturnar. Það er ekki eðlilegt að ég sé með króníska heilahristinga út af því að ég er að keyra í Reykjavík. Þúst, mér líður stundum eins ég sé bara einhver sveittur kall, bara að fara að kaupa mér mellu, bara í 1918 á hestbaki með Eiríki rauða. Hvað er að frétta? Þannig bara ef einhver ætlar að laga göturnar — You. Have. My. Vote.“
Myndbandið hefur ekki farið fram hjá stjórnmálamönnunum. Ungir Miðflokksmenn hvetja Patrek í athugasemd til að kjósa Miðflokkinn og Einar Þorsteinsson, fyrrverandi borgarstjóri og oddviti Framsóknar í Reykjavík, lofar að græja þetta fyrir áhrifavaldinn: „Ég skal græja þetta“ og undir það tekur borgarfulltrúi Framsóknar, Magnea Gná Jóhannsdóttir. Eins hefur Framsókn í Reykjavík skrifað í athugasemd að flokkurinn sé sammála Patreki og að um mikilvægt mál sé að ræða.
Kollegi Patreks úr heimi áhrifavalda, Sunneva Einarsdóttir, veltir því fyrir sér í athugasemd hvaðan þessar holur koma eiginlega. „Ein spurning: hver er að gera þessar holur?? How does it happen??!!“
@patrekurjaimee Tilbúinn í kosningar 💕✨ #íslenskt #fyp #fyrirþig ♬ Sakura-lined street – KCNX