Þriðjudagur 10.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Skotárásin á heimili Rihönnu – Færslur á samfélagsmiðlum geranda sýna stórundarlega hegðun

Þriðjudaginn 10. mars 2026 09:39

Ivanna Ortiz, kona sem handtekin var á sunnudagskvöld eftir að skotið var á heimili tónlistarkonunnar Rihönnu í Beverly Hills, hefur birt röð af myndböndum sem virðast gefa upp undarlega ástæðu Ortiz fyrir skotárásinni. Rihanna var heima við þegar skotið var á heimilið.

Ortiz hélt því fram að poppstjarnan væri að „stela“ frá henni, væri „öfundsjúk“ út í hana og væri „norn“ með „djöfulsandlit“ í röð myndskeiða á YouTube-rás sinni. Ótal færslur Ortiz á samfélagsmiðlum lýsa henni sem eltihrelli sem býr yfir mikillu gremju til tónlistarkonunnar af ýmsum furðulegum ástæðum.

Í einni segir Ortiz: „Ég er með Rihönnu hérna, öfundsjúka … af því að hvernig líður mér … hvernig líður mér … af því að andlit hennar er djöfullinn. Andlit Rihönnu er djöfullinn.“

„Mér líkar ekki við hana og hún er alltaf að reyna að stela frá mér. Og hún hefur aldrei gefið út neina tónlist til að ná til fólks. Hún gaf bara út sína litlu tónlist svo hún gæti stundað galdra…Og svo hún geti stolið frá fólki. Svo allir vinsamlegast hættið… ekki hlusta á hana, ekki fylgja henni… því hún er að stela frá ykkur.“

„Þið þurfið því að vakna og ekki gefa þessari stelpu neina athygli … hún getur ekki komið hingað og stolið hugsunum mínum.“

Heimili Rihönnu

Í öðru myndbandi heldur Ortiz áfram: „Þótt djöfullinn og Rihanna séu mjög hávær, þá eru Guð og Jesús Kristur að gera eitthvað … og ég. Rihanna og djöfullinn eru kannski háværir, þeir eru kannski mjög háværir, en það er ekki vald, það er ekki vald. Ég og Jesús Kristur erum góð. Heyrðu Rihanna, þegar þú deyrð mun Guð taka mig til framtíðar minnar. Þú vilt drepa mig.“

Samkvæmt fréttum vestanhafs skilur Rihanna ekki hvers vegna fjölskylda hennar var skotmark. Að sögn er hún skelfd eftir að Ortiz skaut á eign hennar með AR-15 riffli.

„Rihanna heyrði skotin en var í fyrstu rugluð yfir því sem gerðist. Jafnvel með frábært öryggisteymi á staðnum er ógnvekjandi að átta sig á því að eitthvað svona getur samt gerst.“

Heimildarmenn bættu við að atvikið væri „ógnvekjandi“ fyrir poppstjörnuna en hún væri „þakklát fyrir að allir væru öruggir.“

Mun Rihanna hafa gripið til aukinna öryggisráðstafana eftir árásina. Hún hefur frestað að minnsta kosti einni myndatöku vegna skotárásarinnar.

Ivanna Ortiz

Upplýsingar um ólgusamt líf Ortiz fóru að berast á mánudagsmorgun og kom í ljós að hún hafði áður verið handtekin fyrir að ráðast á fyrrverandi eiginmann sinn fyrir framan barn þeirra. Handtakan var í júní 2023 og var Ortiz ákærð fyrir heimilisofbeldi, en atvikið átti sér fyrir utan íbúð hennar í Orlando, Flórída. Samkvæmt lögregluskýrslu sagði fyrrverandi eiginmaður Ortiz að þau hefðu komið sér saman um að hann skyldi skutla dóttur þeirra í íbúð Ortiz. Ortiz á að hafa sagt honum að vera ekki of seinn og rifrildi í gegnum SMS-skilaboð hófst. Þegar feðginin komu á heimilið hélt rifrildið milli foreldranna áfram og endaði með að Ortiz réðst á fyrrum eiginmann sinn og reyndi að grípa símann hans. Hann ýtti henni frá sér og Ortiz féll til jarðar, stóð upp aftur og byrjaði að kýla sinn fyrrverandi, sem ýtti henni aftur frá sér og reyndi að halda henni niðri. Hann sagðist hafa ítrekað sagt henni að hætta. Eftir að hafa heyrt hávaðann hringdi nágranni á neyðarlínuna og lögregla kom á staðinn.

Öryggisverðir fyrir utan heimili Rihönnu

Í vikunum fyrir skotárásina á heimili Rihönnu birti Ortiz röð af furðulegum skilaboðum og myndböndum á samfélagsmiðlum þar sem vísað var til nokkurra frægra einstaklinga, þar á meðal Rihönnu. Taggaði hún tónlistarkonuna í einhverjar þeirra.

Rihanna er ekki eini þekkti einstaklingur sem Ortiz hefur minnst á í færslum sínum, en hún hefur einnig tekið rapptónlistarkonuna Cardi B fyrir.

Instagram-aðgangur Ortiz virðist nú óvirkur.  Ortiz hélt einnig úti YouTube-rás þar sem hún birti röð myndbanda sem hétu „Praying Women’s Journal“, þar sem hún skjalfesti 60 daga bænaáskorun.

Árið 2025 lagði Ortiz fram staðfesta neyðarkæru gegn Live Nation Worldwide, tónleikahaldara Rihönnu, og borginni Orlando í þeirri von að stöðva tónleika poppstjörnunnar Billie Eilish í Kia Center. Í kærunni bað Ortiz dómstól um að gefa út bráðabirgðabann til að stöðva viðburðinn, þar sem hún hélt því fram að skipuleggjendur hefðu ekki fengið viðeigandi leyfi fyrir viðburðinum og sérstakt leyfi fyrir þeim hávaða sem honum myndi fylgja.

Skotárásin á sunnudag er ekki sú fyrsta sem Rihanna verður fyrir á heimili sínu. Árið 2018 braust 27 ára gamall maður inn í íbúð hennar  í Hollywood Hills. Rihanna var að heiman en maðurinn dvaldi á heimili hennar um það bil 12 klukkustundir áður en einn af aðstoðarmönnum hennar uppgötvaði hann. Maðurinn fékk á sig tíu ára nálgunarbann.

Rannsóknarteymi mætir á heimili Rihönnu
