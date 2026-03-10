Sannleikurinn á bak við skilnað Pink og hvers vegna hún harðneitaði fréttum

Tónlistarkonan Pink harðneitaði í síðasta mánuði fyrirspurnum fjölmiðla um skilnað hennar við eiginmann sinn til 20 ára, Carey Hart.
„Ég var bara að heyra af því að ég væri skilin við eiginmann minn. Ég vissi það ekki,“ sagði hún snubbótt í myndbandi á Instagram. „Takk fyrir að láta mig vita. Viltu líka segja börnunum okkar frá þessu? Börnin mín, 14 ára og níu ára, vita ekki að foreldrar þeirra eru að skilja.“
Hart, sem birtir reglulega færslur til 1,3 milljóna fylgjenda sinna á Instagram, sagði ekki orð til stuðnings ummælum konu sinnar.
Heimildarmaður greinir PageSix frá því að hjónin séu nú að vinna að því hvernig framtíð þeirra líti út og hafi í raun rætt um að fara hvort sína leið. Pink var „undrandi“ yfir fréttunum, að sögn heimildarmannsins.
„Þau hafa ekki fundið út tæknilegu atriðin varðandi hvernig þetta muni virka með börnin og hvar þau muni hvort um sig starfa í fullu starfi. Þau voru ekki tilbúin til að opinbera þetta strax … Pink vill bara vernda börnin, sem er fullkomlega sanngjarnt.“
Hjónin fluttu nýlega til New York frá Santa Ynez-dalnum í Kaliforníu, svo að dóttirin Willow gæti elt drauma sína á Broadway.
„Á margan hátt munu þau virðast nánari en nokkru sinni fyrr núna, en það er vegna þess að þau eru að leggja lokahönd á áætlanir um hvernig þau muni takast á við sameiginlegt foreldrahlutverk eftir skilnaðinn,“ sagði heimildarmaðurinn. „Þau vilja vera sameinuð fyrir börnin sín og því halda þau mjög nánu sambandi saman núna, en það er bókstaflega vegna þess að þau eru að leggja grunninn að því sem kemur næst.“
Pink og Hart kynntust árið 2001, og voru þau saman af og til áður en þau giftu sig árið 2006. Tveimur árum síðar tilkynntu þau að þau hefðu slitið hjónabandinu. Þau voru þó áfram vinir og kom Hart fram í myndbandi lagsins So What sem var innblásið af aðskilnaði þeirra. Vorið 2009 greindu þau frá að þau væru að taka saman aftur eftir að hafa farið í einstaklingsmeðferð sem og pararáðgjöf.
Pink var gestakynnir þáttarins The Kelly Clarkson Show á NBC í þessari viku og hefur það kveikt orðróm um að hún gæti tekið við spjallþættinum. Clarkson hættir í lok núverandi þáttaraðar til að geta einbeitt sér að móðurhlutverkinu eftir fráfall fyrrum eiginmanns hennar, Brandons Blackstock, í ágúst í fyrra.