fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

TikTok myndband segir að fólk fái tilkynningar þegar því er flett upp í Íslendingabók – En hvað er hið sanna?

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 9. mars 2026 17:30

Myndbandið er bull.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

TikTok myndband gengur nú eins og eldur í sinu um netheima þar sem fullyrt er að fólk fái tilkynningu frá Íslendingabók sé því flett þar upp. Myndi þetta setja strik í reikninginn varðandi viðreynslur og geta valdið vandræðalegum uppákomum.

„POV: Íslendingar þegar þau fatta að fólk fær notification þegar þú skoðar þau á Íslendingabók,“ segir í stuttu myndbandi sem gengur nú um netheima. Á bak við skilaboðin má sjá Auðunn Blöndal með vandræðalegan svip sem á að lýsa tilfinningunni sem lýst er.

Vörn fyrir blóðskömm

Sagt hefur verið um Íslendingabók að fólk fletti gjarnan upp þeim sem það hefur áhuga á. Það er til þess að skoða hversu skyld eða skyldur viðkomandi er manni. Ekki vill maður lenda í því að makast með náfrænku eða frænda sínum þó óumflýjanlegt sé að tveir Íslendingar séu skyldir á einhvern hátt.

Er þetta í raun einstakt og hefur því frægð Íslendingabókar náð út fyrir landsteinana þar sem erlendir fjölmiðlar hafa fjallað um síðuna og gagnsemi hennar til þess að koma í veg fyrir sifjaspell og blóðskömm.

Þvæla

En er þetta rétt? Fær fólk tilkynningar þegar því er flett upp? Svarið er einfaldlega nei.

„Vegna fyrirspurnar þinnar um TikTok myndband um Íslendingabók og af gefnu tilefni vil ég taka það fram að notendur Íslendingabókar fá ekki tilkynningu þegar einhver flettir þeim upp. Það  hafa engar slíkar breytingar átt sér stað hjá okkur og stendur ekki til að gera á vefsíðu Íslendingabókar,“ segir Kristrún Halla Helgadóttir hjá Íslenskri erfðagreiningu, sem rekur Íslendingabók, í svari við fyrirspurn DV um málið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
TikTok myndband segir að fólk fái tilkynningar þegar því er flett upp í Íslendingabók – En hvað er hið sanna?
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Klæddi sig í 24 bleyjur og dýfði sér í Thames fljót til að mótmæla – Fékk lífshættulegan sjúkdóm
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Vikan á Instagram: „Aldrei of gömul“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Fókus
Fyrir 2 dögum
Útskrifaðist með 9,7 í meðaleinkunn en gat ekki lesið sér til gagns
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið

Mest lesið

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Helmingur ungra bandarískra ferðamanna ljúga um þjóðerni sitt – Hundsa fyrirmæli og valda vandræðum á Íslandi
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum

Nýlegt

Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Alma Möller: Fjölþættar lausnir þarf – bindum vonir við leiguleiðina
Meira en helmingur liða hófu leik með mínusstig
Sveitarfélög þurfa ekki að útvega grunnskólabörnum ritföng – Misvísandi skilaboð frá Hafnarfjarðarbæ
Rodri sektaður um meira en 13 milljónir
Ágætis líkur á að Everton fái leikmann Arsenal
Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fær loksins nafnið sitt á Húsó en málinu langt í frá lokið
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Óþægilegi nágranninn er að eyðileggja líf mitt“

„Óþægilegi nágranninn er að eyðileggja líf mitt“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hrollvekjandi lýsingar Íslendinga af svefnrofalömun – „Sá hann stundum kíkja upp stigann eða fann hann leggjast niður á dýnuna við hliðina á mér“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Afhjúpar dónalegustu stjörnurnar sem hún hefur unnið með
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Manstu þegar maður gat klárað Facebook? þú áttir bara 3 Facebook metra ólesna“

„Manstu þegar maður gat klárað Facebook? þú áttir bara 3 Facebook metra ólesna“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ein þekktasta söngkona West End mætir í Hörpu

Ein þekktasta söngkona West End mætir í Hörpu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Gaf eiginmanni sínum óvenjulega fertugsafmælisgjöf – Þetta voru áhrifin á sambandið
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Drífa Viðar, Hvalbak og Silfurgengið hlutu Fjöruverðlaunin
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Íslensku lögin sem Laufey segir að allir verði að hlusta á

Íslensku lögin sem Laufey segir að allir verði að hlusta á
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þetta verður fyrsti viðburður Þjóðaróperunnar

Þetta verður fyrsti viðburður Þjóðaróperunnar
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ferguson heimilislaus og sniðgengin vegna tölvupósta til Epstein
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Ég kem úr umhverfi þar sem voru bæði mikil veikindi og neysla. Foreldrar mínir þjáðust mikið“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Grínistinn hélt upp á afmælið nakin í finnskum snjó

Grínistinn hélt upp á afmælið nakin í finnskum snjó
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Ég kem úr fjölskyldu þar sem er mikið harðir karlmenn, þar sem er ekki mikið talað um svona hluti“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Bíó Paradís á meðal þeirra bestu á lista Time Out – Draumastaður bíóunnandans
Fókus
Fyrir 5 dögum
Svelti sig í mörg ár í vinsælum sjónvarpsþáttum
Fókus
Fyrir 5 dögum

Þetta er nýja 20 milljarða króna höllin hans Mark Zuckerberg

Þetta er nýja 20 milljarða króna höllin hans Mark Zuckerberg
Fókus
Fyrir 5 dögum

Stórstjarnan segist nú fullfær um krufningar

Stórstjarnan segist nú fullfær um krufningar
Fókus
Fyrir 5 dögum
Sir Elton birti sjaldséða fjölskyldumynd – Synirnir orðnir táningar
Fókus
Fyrir 5 dögum

Kynlífsstellingin sem konur virðast hata en karlar elska

Kynlífsstellingin sem konur virðast hata en karlar elska
Fókus
Fyrir 6 dögum
Eva Laufey segir fermingarbörn kaupa sterk krem og sýrur – „Við höfum smá áhyggjur af þessu“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Hryllingsmyndagoðsögn með krabbamein – „Engar áhyggjur, ég er harður tíkarsonur“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Íslandsvinur höfðar mál gegn bæ í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga mannorðinu

Íslandsvinur höfðar mál gegn bæ í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga mannorðinu
Fókus
Fyrir 6 dögum

„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“

„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Féll fyrir dásamlegum manni en er rög við að segja honum frá stóru leyndarmáli
Fókus
Fyrir 1 viku
Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“