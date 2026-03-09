TikTok myndband segir að fólk fái tilkynningar þegar því er flett upp í Íslendingabók – En hvað er hið sanna?

TikTok myndband gengur nú eins og eldur í sinu um netheima þar sem fullyrt er að fólk fái tilkynningu frá Íslendingabók sé því flett þar upp. Myndi þetta setja strik í reikninginn varðandi viðreynslur og geta valdið vandræðalegum uppákomum.
„POV: Íslendingar þegar þau fatta að fólk fær notification þegar þú skoðar þau á Íslendingabók,“ segir í stuttu myndbandi sem gengur nú um netheima. Á bak við skilaboðin má sjá Auðunn Blöndal með vandræðalegan svip sem á að lýsa tilfinningunni sem lýst er.
Sagt hefur verið um Íslendingabók að fólk fletti gjarnan upp þeim sem það hefur áhuga á. Það er til þess að skoða hversu skyld eða skyldur viðkomandi er manni. Ekki vill maður lenda í því að makast með náfrænku eða frænda sínum þó óumflýjanlegt sé að tveir Íslendingar séu skyldir á einhvern hátt.
Er þetta í raun einstakt og hefur því frægð Íslendingabókar náð út fyrir landsteinana þar sem erlendir fjölmiðlar hafa fjallað um síðuna og gagnsemi hennar til þess að koma í veg fyrir sifjaspell og blóðskömm.
En er þetta rétt? Fær fólk tilkynningar þegar því er flett upp? Svarið er einfaldlega nei.
„Vegna fyrirspurnar þinnar um TikTok myndband um Íslendingabók og af gefnu tilefni vil ég taka það fram að notendur Íslendingabókar fá ekki tilkynningu þegar einhver flettir þeim upp. Það hafa engar slíkar breytingar átt sér stað hjá okkur og stendur ekki til að gera á vefsíðu Íslendingabókar,“ segir Kristrún Halla Helgadóttir hjá Íslenskri erfðagreiningu, sem rekur Íslendingabók, í svari við fyrirspurn DV um málið.