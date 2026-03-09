fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 9. mars 2026 14:30

Þórhallur Þórhallsson. Mynd: Valli.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þórhallur Þórhallsson uppistandari rifjar upp að þegar hann var 17 ára kom út lagið Þér er ekki boðið með hljómsveitinni XXX Rotweiler hundar.

„Þetta lag var geggjað þangað til ég byrjaði að hlusta á textann og ég er eiginlega búinn að vera að vinna í þessu síðan þá. Ég er eiginlega búinn að vera í trauma síðan.“

Segir hann Bent vera að þylja upp nöfn margra sem er ekki boðið, hann geri þetta mjög hratt og það var ekki fyrr en Þórhallur var búinn að hlusta nokkrum sinnum á lagið að hann tók eftir nafni föður síns, Þórhalls Sigurðssonar leikara.

„Svo allt í einu heyri ég: Laddi? Af hverju er honum ekki boðið? Af hverju er pabba ekki boðið, pabbi er bara mjög skemmtilegur í partýum!“

Við enn eina hlustun hafi Þórhallur áttað sig á að Bent syngur Laddi og Laddasynir.

„Af hverju er okkur ekki boðið? Hvað gerðum við? Þetta voru mjög blendnar tilfinningar, ég er 17 ára gamall. Af hverju vita þeir að ég er til? Af hverju vita þeir að pabbi eigi syni og af hverju er okkur ekki boðið. Það er soldið kúl að þeir eru að minnast á okkur, en öll þjóðin veit að okkur er ekki boðið.“

Þórhallur segist hafa skrifað langa færslu á Facebook um lagið fyrir ári síðan og taggað alla í færsluna sem áttu hlut að laginu. Segist hann hafa verið kvíðinn yfir viðbrögðunum, en fyrsti maðurinn til að skrifa athugasemd við færsluna hafi verið Ágúst Bent Sigbertsson meðlimur sveitarinnar.

„Hann skrifar bara mjög stutt: „Erpur skrifaði textann.“ Hann firraði sig allri ábyrgð.“

Erpur Eyvindarson, einnig meðlimur sveitarinnar, var næstur til að skrifa athugasemd: „Textinn er ekki Laddi og Laddasynir. Textinn er Laddi og Land og synir!“

Þórhallur segir það hafa verið algjörlega rökrétt. Land og synir eru frægir.

Hreimur Örn Heimisson söngvari Land og synir hafi einnig tjáð sig við færsluna og spurt af hverju þeim hafi ekki verið boðið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Vikan á Instagram: „Aldrei of gömul“
Fókus
Í gær
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Fókus
Í gær
Útskrifaðist með 9,7 í meðaleinkunn en gat ekki lesið sér til gagns
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Leikarinn segir komið að leiðarlokum eftir að hafa kennt sér meins í baki og mjöðm undanfarið
Fókus
Fyrir 2 dögum
Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“

Mest lesið

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt

Nýlegt

Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Alma Möller: Fjölþættar lausnir þarf – bindum vonir við leiguleiðina
Tók VAR-skjáinn úr sambandi og setti allt í uppnám
Xavi vildi leikmanninn sem hefur slegið í gegn með Arsenal – Yfirmennirnir sögðu hann of dýran
Svona er staða Íslands eftir fyrstu tvo leikina – Mikið undir á Laugardalsvelli í apríl
Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Xavi varpar sprengju – Segir forsetann hafa komið í veg fyrir skipti Messi
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hrollvekjandi lýsingar Íslendinga af svefnrofalömun – „Sá hann stundum kíkja upp stigann eða fann hann leggjast niður á dýnuna við hliðina á mér“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Afhjúpar dónalegustu stjörnurnar sem hún hefur unnið með

Afhjúpar dónalegustu stjörnurnar sem hún hefur unnið með
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Manstu þegar maður gat klárað Facebook? þú áttir bara 3 Facebook metra ólesna“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ein þekktasta söngkona West End mætir í Hörpu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Gaf eiginmanni sínum óvenjulega fertugsafmælisgjöf – Þetta voru áhrifin á sambandið

Gaf eiginmanni sínum óvenjulega fertugsafmælisgjöf – Þetta voru áhrifin á sambandið
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“

„Eru menn á miðjum aldri enn þá að vakna á sunnudegi með tvö ný tattoo?“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Drífa Viðar, Hvalbak og Silfurgengið hlutu Fjöruverðlaunin
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“

„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Íslensku lögin sem Laufey segir að allir verði að hlusta á
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þetta verður fyrsti viðburður Þjóðaróperunnar
Fókus
Fyrir 4 dögum

Ferguson heimilislaus og sniðgengin vegna tölvupósta til Epstein

Ferguson heimilislaus og sniðgengin vegna tölvupósta til Epstein
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Ég kem úr umhverfi þar sem voru bæði mikil veikindi og neysla. Foreldrar mínir þjáðust mikið“

„Ég kem úr umhverfi þar sem voru bæði mikil veikindi og neysla. Foreldrar mínir þjáðust mikið“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Grínistinn hélt upp á afmælið nakin í finnskum snjó
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Ég kem úr fjölskyldu þar sem er mikið harðir karlmenn, þar sem er ekki mikið talað um svona hluti“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Bíó Paradís á meðal þeirra bestu á lista Time Out – Draumastaður bíóunnandans

Bíó Paradís á meðal þeirra bestu á lista Time Out – Draumastaður bíóunnandans
Fókus
Fyrir 5 dögum
Svelti sig í mörg ár í vinsælum sjónvarpsþáttum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Þetta er nýja 20 milljarða króna höllin hans Mark Zuckerberg
Fókus
Fyrir 5 dögum
Stórstjarnan segist nú fullfær um krufningar
Fókus
Fyrir 5 dögum

Sir Elton birti sjaldséða fjölskyldumynd – Synirnir orðnir táningar

Sir Elton birti sjaldséða fjölskyldumynd – Synirnir orðnir táningar
Fókus
Fyrir 5 dögum

Kynlífsstellingin sem konur virðast hata en karlar elska

Kynlífsstellingin sem konur virðast hata en karlar elska
Fókus
Fyrir 6 dögum
Eva Laufey segir fermingarbörn kaupa sterk krem og sýrur – „Við höfum smá áhyggjur af þessu“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Hryllingsmyndagoðsögn með krabbamein – „Engar áhyggjur, ég er harður tíkarsonur“

Hryllingsmyndagoðsögn með krabbamein – „Engar áhyggjur, ég er harður tíkarsonur“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Íslandsvinur höfðar mál gegn bæ í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga mannorðinu
Fókus
Fyrir 6 dögum
„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Féll fyrir dásamlegum manni en er rög við að segja honum frá stóru leyndarmáli

Féll fyrir dásamlegum manni en er rög við að segja honum frá stóru leyndarmáli
Fókus
Fyrir 1 viku

Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“

Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“
Fókus
Fyrir 1 viku
Ástrós og Adam selja í Fossvogi
Fókus
Fyrir 1 viku
Kelly Osbourne lætur nettröllin sem hæðast að útliti hennar heyra það – „Sparka í mig liggjandi“