Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda

Þórhallur Þórhallsson uppistandari rifjar upp að þegar hann var 17 ára kom út lagið Þér er ekki boðið með hljómsveitinni XXX Rotweiler hundar.
„Þetta lag var geggjað þangað til ég byrjaði að hlusta á textann og ég er eiginlega búinn að vera að vinna í þessu síðan þá. Ég er eiginlega búinn að vera í trauma síðan.“
Segir hann Bent vera að þylja upp nöfn margra sem er ekki boðið, hann geri þetta mjög hratt og það var ekki fyrr en Þórhallur var búinn að hlusta nokkrum sinnum á lagið að hann tók eftir nafni föður síns, Þórhalls Sigurðssonar leikara.
„Svo allt í einu heyri ég: Laddi? Af hverju er honum ekki boðið? Af hverju er pabba ekki boðið, pabbi er bara mjög skemmtilegur í partýum!“
Við enn eina hlustun hafi Þórhallur áttað sig á að Bent syngur Laddi og Laddasynir.
„Af hverju er okkur ekki boðið? Hvað gerðum við? Þetta voru mjög blendnar tilfinningar, ég er 17 ára gamall. Af hverju vita þeir að ég er til? Af hverju vita þeir að pabbi eigi syni og af hverju er okkur ekki boðið. Það er soldið kúl að þeir eru að minnast á okkur, en öll þjóðin veit að okkur er ekki boðið.“
Þórhallur segist hafa skrifað langa færslu á Facebook um lagið fyrir ári síðan og taggað alla í færsluna sem áttu hlut að laginu. Segist hann hafa verið kvíðinn yfir viðbrögðunum, en fyrsti maðurinn til að skrifa athugasemd við færsluna hafi verið Ágúst Bent Sigbertsson meðlimur sveitarinnar.
„Hann skrifar bara mjög stutt: „Erpur skrifaði textann.“ Hann firraði sig allri ábyrgð.“
Erpur Eyvindarson, einnig meðlimur sveitarinnar, var næstur til að skrifa athugasemd: „Textinn er ekki Laddi og Laddasynir. Textinn er Laddi og Land og synir!“
Þórhallur segir það hafa verið algjörlega rökrétt. Land og synir eru frægir.
Hreimur Örn Heimisson söngvari Land og synir hafi einnig tjáð sig við færsluna og spurt af hverju þeim hafi ekki verið boðið.