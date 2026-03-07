Útskrifaðist með 9,7 í meðaleinkunn en gat ekki lesið sér til gagns

Bandaríkjamenn ljúka skyldunámi við 18 ára aldur eftir gagnfræðaskóla (e. high school). Þaðan liggur leiðin svo í háskólann en til þess að komast í góðan skóla þarf að útskrifast með góða einkunn.
Makena Simonsen náði þeim góða árangri þegar hún lauk gagnfræðaskólanum sínum í Washington að næla sér í 9,7 í meðaleinkunn. Flestar ungar konur væru ánægðar með svona góða einkunn, en ekki Makena. Þessi einkunn hafi ekki átt nokkra stoð í raunveruleikanum og hafi í reynd rústað framtíðardraumum hennar.
Makena glímir nefnilega við greindarskerðingu og hefur hlotið sérkennslu alla sína skólagöngu. Eftir skyldunámið langaði hana að skrá sig í ókeypis starfsnám þar sem ungu fólki með sérþarfir er kennt að aðlagast og lifa sjálfstæðu lífi. Umsókn hennar var þó hafnað þar sem skólinn taldi hana ekki uppfylla skilyrðin fyrir starfsnáminu – hún væri greinilega ekki með sérþarfir fyrst hún hafði lokið venjulegu stúdentsprófi með láði.
Makena þurfti því að skrá sig í starfs- og lífsleikninám hjá Bellevue-háskólanum en það nám er rándýrt, eða um fimm milljónir fyrir árið.
Hún hefur nú stefnt skólaumdæminu sínu og segist hafa orðið fyrir vanrækslu í menntakerfinu sem og mismunun. Samkvæmt stefnunni gat Makena ekki lesið sér til gagns við útskriftina. Lestrarfærni hennar var á pari við sex ára barn sem og stærðfræðikunnátta hennar. Skólinn hafi engu að síður leyft henni að fara hefðbundna leið í gegnum skólakerfið og þar að auki gefið henni frábærar einkunnir sem engin innistæða var fyrir enda ljóst að Makena hafði ekki burði til að skilja námsefnið sem hún var prófuð úr. Hún átti erfitt með að telja klink en fékk engu að síður 10 í stærðfræðiáföngum.
Með því að greiða leið hennar í gegnum hefðbundið skólakerfi með þessum hætti og með því að veita henni stúdentspróf hafi Makena verið rænd tækifærum. Hún hefði frekar átt að fá sérstaka diplómu sem tók mið af raunverulegri getu hennar og sérþörfum. Samkvæmt stefnunni hefur Makena loksins fundið sig í starfsnáminu sínu, en það taki mið af sérþörfum hennar og getu. Hún fái nú einkunnir sem hún eigi raunverulega skilið. Hún hafi þó verið svipt tækifærinu á að sækja ókeypis starfsnám í skólaumdæmi sínu og muni nú sitja uppi með margar milljónir í námslán.