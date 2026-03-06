Hin ráðagóða Abby hefur svarað lesendum bandarískra fjölmiðla síðan á sjötta áratug síðustu aldar. Hún hefur verið svo vinsæl að eftir að hin upprunalega Abby, Pauline Esther Phillips, lést árið 2013 tók dóttir hennar, Jeanne Phillips, við keflinu.
Abby tekst á við ýmislegt sem brennur á lesendum hennar og endurspegla svör hennar stundum breytingar í samfélaginu sem fólk hefur ekki endilega áttað sig á.
Nágranni, sem ekki kemur fram af hvaða kyni er, leitaði ráða Abby um hvernig hann gæti losnað sig undan vinfengi við óþægilegan og sóðalegan nágranna sinn.
„Kæra Abby, ég hef alltaf litið á innri mann áður en ég dæmi. Það eru komin sex ár sem ég hef verið náinn vinur nágranna míns, sem ég kalla hér Tim. Ég hef alltaf líkt honum við Kramer í Seinfeld. Óþægilegi nágranninn er að eyðileggja líf mitt.
Ég er með áráttu-þráhyggju (OCD). Ég er með hreingerningaræði. Ég vinn hörðum höndum til að sjá fyrir mér og börnunum mínum. Tim er í öllum bótakerfum ríkisins. Hann er hamstrari (e. hoarder). Hundurinn hans er skítugur og Tim þarf bókstaflega að skilja eftir miða í húsinu hans til að minna sig á að þvo sér um hendurnar. Tim er andstæða mín þegar kemur að pólitískum skoðunum. Hann er narsissisti og ef þú ert ósammála honum verður hann brjálaður og reiður. Ég hef haldið vináttu við hann vegna þess að mér þykir vænt um hann.
Tim er alltaf að biðja mig um að fara út að borða eða fara á viðburð og ég er alltaf að hafna honum. Hann á ekki mikla peninga, svo þegar hann þarfnast einhvers hjálpa ég til. Undanfarið, þó, vegna þess að mér finnst eins og hann sé að taka mig sem sjálfsagðan hlut, hef ég verið að ýta honum frá mér blíðlega vegna þess að mér finnst eins og hann sé að taka mig sem sjálfsagðan hlut. Tim er nú orðinn sífellt þurfandi, bæði tilfinningalega og fjárhagslega. Hvernig get ég slitið vináttunni án þess að hann fari enn verra niður andlega.“
Abby svaraði nágrannanum svo til að vinátta á að vera gagnkvæm.
„Miðað við lýsingu þína á sambandi þínu við Tim hefur það snúist um að þiggja af hans hálfu og gefa ekkert. Þar sem þetta samband er orðið svo ójafnt skaltu halda áfram að hafna boðum hans, vera minna tiltækur þegar hann vill varpa vandræðum sínum á þig og hætta að gefa honum peninga.“