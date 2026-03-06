fbpx
Föstudagur 06.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

„Manstu þegar maður gat klárað Facebook? þú áttir bara 3 Facebook metra ólesna“

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 6. mars 2026 09:30

Snæbjörn Ragnarsson. Mynd: Skjáskot YouTube.

Snæbjörn Ragnarsson er ekki einungis meðlimur þungarokkshljómsveitarinnar Skálmaldar og Ljótu hálfvitanna heldur starfar hann líka á auglýsingastofu. Hann hefur gert ýmislegt áhugavert á sinni ævi og segir okkur frá lífi sínu hingað til í þætti dagsins.

„Ég held við séum hamingjusamasta fólk í heimi. Þessi ógeðisdýrkandi ímynd er svolítið búin og ég held meira að segja þeir sem í upphafi voru að búa þetta til hafi bara fundist gaman,“
segir Snæbjörn Ragnarsson aðspurður um hvort þeir sem spila og búa til dauðarokk séu hamingjusamir. Snæbjörn er til viðtals í þættinum Fullorðins.

Snæbjörn er meðlimur þungarokkshljómsveitarinnar Skálmaldar og Ljótu hálfvitanna auk þess að starfa á auglýsingastofu. Hann hefur gert ýmislegt áhugavert á sinni ævi og segir okkur frá lífi sínu.

„Manstu þegar maður gat klárað Facebook? Maður fór bara á Facebook og las niður tímalínuna sína, svo lokaði maður. Svo opnaðirðu Facebook aftur refreshaðir og byrjaðir efst, svo fórstu niður tímalínuna sína þar til þú varst kominn þangað sem þú hættir síðast. Það var enginn algórythmi, þetta kom bara í tímaröð og þú áttir bara 3 Facebook metra ólesna.“

