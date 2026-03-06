fbpx
Föstudagur 06.mars 2026

Afhjúpar dónalegustu stjörnurnar sem hún hefur unnið með

Fókus
Föstudaginn 6. mars 2026 10:30

Lisa Rinna

Lisa Rinna hikaði ekki við að nefna fyrrverandi meðleikara sína úr Celebrity Apprentice, Dionne Warwick og Star Jones, sem dónalegustu stjörnurnar sem hún hefur unnið með.

Leikonan segir Warwick „ógeðslegt eintak“ í endurminningum sínum, You Better Believe I’m Gonna Talk About It.

„Þegar ég hitti hana í fyrsta skipti í verkefni þar sem við áttum að búa til okkar eigin pizzu, horfði hún varla á mig en hafði dirfskuna til að gelta á mig: „Farðu og náðu í Pepsi handa mér!““ sagði Rinna í bókinni.

„Og af einhverri ástæðu hljóp ég af stað eins og fáviti til að sækja Pepsi handa Dionne Warwick. Hún þakkaði mér fyrir með því að fara í samsæri við söfnuðinn sinn til að fá mig rekna burt úr þættinum,“ hélt Rinna áfram og vísaði til þess að hún hætti snemma í fjórðu þáttaröð raunveruleikaþáttanna.

Dionne Warvick

Rinna var vísað úr þáttunum eftir að hún hélt því fram að Jones hefði „kastað henni undir vagninn“ í öðrum þætti. Þegar Rinna horfði til baka á þetta augnablik í bók sinni sagði hún að hún gæti ekki treyst neinum af konunum í The Celebrity Apprentice þáttunum.

Hún þakkaði einnig Jones fyrir að „vera svona kjáni, því grimmd hennar undirbjó mig fyrir framtíð mína sem húsmóðir í Beverly Hills.“

„Ég er ekki viss um að ég hafi nokkurn tímann upplifað hatur milli kvenna áður en það gerðist,“ bætti hún við.

Star Jones

Síðastliðinn fimmtudag ræddi Lisa um tíma sinn í þáttaröðinni The Real Housewives of Beverly Hills.

„Ég held að það hafi verið svolítið svart ský yfir mér um tíma. Og ég held að það geti haft áhrif á alla fjölskyldudynamíkina,“ sagði Rinna, sem á dæturnar Ameliu og Delilah Belle Hamlin með eiginmanni sínum, Harry Hamlin.

„Um leið og ég komst úr þessari stöðu létti skýið fyrir okkur öllum. Ég trúi því virkilega,“ hélt hún áfram. Rinna gekk til liðs við Bravo þáttaröðina fyrir fimmtu þáttaröðina árið 2014 og tilkynnti brottför sína frá þáttunum eftir tólftu þáttaröðina árið 2023.

Rinna finnur ekki til hlýju til sumra fyrrverandi meðleikara sinna í þáttaröðinni.

Hún sagði Garcelle Beauvais vera „fölsk frá toppi til táar“ og „gríðarleg vonbrigði“ og kallaði fyrrverandi vini sína Sutton Stracke og Denise Richards sjálfsdýrkendur. Hún gagnrýndi einnig Andy Cohen, framkvæmdastjóra Bravo, fyrir að birta einkaskilaboð þeirra um brotthvarf hennar úr þáttunum í eigin endurminningum hans.

Rinna ásamt Andy Cohen

Rinna rifjaði einnig upp feril sinn í sápuóperu og kallaði fyrrverandi meðleikara sinn í Days of Our Lives, Robert Kelker-Kelly, „stærsta eineltismann Hollywood“.

Á öðrum stað í endurminningum sínum viðurkenndi hún að hafa fundist Anna Wintour sniðganga sig nokkrum sinnum. Hins vegar hélt hún áfram og fullyrti að fyrrverandi ritstjóri Vogue hefði loksins heilsað við hana á nýlegri tískusýningu Balenciaga.

