Miðvikudagur 04.mars 2026

Svelti sig í mörg ár í vinsælum sjónvarpsþáttum

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 4. mars 2026 13:30

Applegate ásamt meðleikurum sínum

Leikkonan Christina Applegate, sem lék uppreisnargjörnu unglingsstúlkuna Kelly Bundy í vinsælum sjónvarpsþáttum frá 1987 til 1997 segir frá hvernig hún glímdi við átröskun í nýútkominni endurminningabók sinni You With the Sad Eyes.

„Ef ég ætlaði að borða eitthvað eins hræðilega stórt og beyglu, var ég vön að kroppa innan úr henni og kannski fá mér helminginn af því, eða hálfa beyglu,“ skrifar hún. „Það var maturinn sem ég borðaði í heilan dag.“

„Stundum refsaði ég sjálfri mér og borðaði ekki neitt. Ég var í stærð 0 og búningafólkið í Married… With Children þurfti oft að sníða fötin mín til,“ heldur hún áfram. „Ég var bara bein, bein, bein. Ég grínaðist þá með að ef mjaðmabeinin mín væru ekki það fyrsta sem kæmi inn í herbergi, þá væri ég of þung.“

Applegate segir frá því að hún hafi „grafið sig ofan í holu með þeirri persónu“ og sagt áhorfendum að hún þyrfti að vera grönn. „Ég hafði sýn á þau föt sem ég vildi að hún klæddist, og til að klæðast þessum fötum, fötum sem myndu sýna ef maður borðaði eitthvað eins lítið og eitt vínber, þurfti ég að sökkva mér enn dýpra niður í átröskunina mína,“ útskýrir hún í endurminningum sínum.

Applegate ásamt meðleikurum sínum

Applegate viðurkennir að hún hafi aldrei verið ánægð með líkama sinn og byrjað að klæðast þrengri og styttri fötum og oft verið í bikiníum, sem vakti viðbrögð frá áhorfendum í stúdíóinu.

„Í 5. þáttaröð, guð minn góður: Ég gat gengið inn í stofuna, eins og ég gerði í 13. Þætti, í leðurjakka með skúfum yfir stuttu rauðu pilsi og það var nokkurra sekúndna hlé í senunni á meðan mannfjöldinn öskraði ákaft á mig,“ rifjar hún upp. „Ég horfi tilbaka núna og fyllist hryllingi. Þáttaröðin var sannarlega víðtæk og dónaleg og svona þáttaröð væri ekki gerð í dag.“

Í gegnum bókina deilir Applegate einnig nokkrum dagbókarfærslum sínum frá þessum tíma lífs síns.

„Ég er að léttast en ég sé það ekki. Ég er samt að verða áráttukennd gagnvart því,“ skrifaði hún sem unglingur. „Ég meina, ég er ekki að æla upp mat eða neitt. En ég er hrædd við að borða og ég ætti ekki að borða, ég vil bara ekki þyngjast aftur … ég vil breyta útliti mínu algjörlega. Ég hata að horfa á sjálfa mig.“

