Miðvikudagur 04.mars 2026

Kynlífsstellingin sem konur virðast hata en karlar elska

Fókus
Miðvikudaginn 4. mars 2026 06:30

Mynd/Pexels

Ein umdeild kynlífsstelling hefur vakið athygli og umtal á samfélagsmiðlum síðustu daga, þar sem karlar og konur skiptast á skoðunum um ágæti hennar.

Um er að ræða svokallaða „reverse cowgirl“ stellingu, þar sem annar aðilinn liggur á bakinu á meðan hinn situr ofan á og snýr baki í makann.

Í umfjöllun Metro kemur fram að samkvæmt umræðum á netinu telji sumir stellinguna vera spennandi tilbreytingu og ákveðið krydd í tilveruna.

Hún býður upp á breytt sjónarhorn og krefst minni líkamlegrar áreynslu af þeim sem liggur niðri. Aðrir lýsa hins vegar yfir óánægju.

Konur hafa sérstaklega bent á að stellingin geti verið líkamlega óþægileg og jafnvel valdið óöryggi – svo ekki sé talað um útsýnið þar sem fætur makans og í versta falli illa klipptar táneglur blasa við.

Sumir nefna að skortur á augnsambandi og snertingu dragi úr nánd og tengingu.

Kynlífsráðgjafinn Cate Campbell segir að upplifun fólks sé mjög einstaklingsbundin. Í samtali við Metro bendir hún á að það að snúa baki í makann geti verið stórt atriði fyrir suma.

„Sumir upplifa sig dálítið notaða, sérstaklega ef þeir finna ekki mikla líkamlega ánægju í stöðunni,“ segir hún. Að hennar sögn getur tilfinningaleg fjarlægð haft áhrif á upplifunina ekki síður en líkamlegir þættir.

Campbell nefnir einnig að ákveðnar stellingar geti aukið líkur á meiðslum ef hreyfingar eru snöggar eða stjórnlausar. Í „reverse cowgirl“ geti álag á getnaðarliminn orðið meira en í sumum öðrum stellingum, sem í undantekningartilvikum geti leitt til alvarlegra meiðsla.

