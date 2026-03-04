Kynlífsstellingin sem konur virðast hata en karlar elska

Um er að ræða svokallaða „reverse cowgirl“ stellingu, þar sem annar aðilinn liggur á bakinu á meðan hinn situr ofan á og snýr baki í makann.
Í umfjöllun Metro kemur fram að samkvæmt umræðum á netinu telji sumir stellinguna vera spennandi tilbreytingu og ákveðið krydd í tilveruna.
Hún býður upp á breytt sjónarhorn og krefst minni líkamlegrar áreynslu af þeim sem liggur niðri. Aðrir lýsa hins vegar yfir óánægju.
Konur hafa sérstaklega bent á að stellingin geti verið líkamlega óþægileg og jafnvel valdið óöryggi – svo ekki sé talað um útsýnið þar sem fætur makans og í versta falli illa klipptar táneglur blasa við.
Sumir nefna að skortur á augnsambandi og snertingu dragi úr nánd og tengingu.
Kynlífsráðgjafinn Cate Campbell segir að upplifun fólks sé mjög einstaklingsbundin. Í samtali við Metro bendir hún á að það að snúa baki í makann geti verið stórt atriði fyrir suma.
„Sumir upplifa sig dálítið notaða, sérstaklega ef þeir finna ekki mikla líkamlega ánægju í stöðunni,“ segir hún. Að hennar sögn getur tilfinningaleg fjarlægð haft áhrif á upplifunina ekki síður en líkamlegir þættir.
Campbell nefnir einnig að ákveðnar stellingar geti aukið líkur á meiðslum ef hreyfingar eru snöggar eða stjórnlausar. Í „reverse cowgirl“ geti álag á getnaðarliminn orðið meira en í sumum öðrum stellingum, sem í undantekningartilvikum geti leitt til alvarlegra meiðsla.