Breski stórleikarinn sýndi sitt rétta eðli þegar ungur meðleikari varð fyrir áfalli

Thomas Turgoose lék á móti Graham í myndinni This Is England árið 2006. Í henni lék Turgoose, sem þá var 13 ára gamall, Shun Fields, ungan dreng sem verður hluti af hópi skinnhausa, þar sem Graham leikur ofbeldisfullan og kynþáttahatara Combo. Shaun dýrkar Combo í fyrstu áður en hann áttar sig á raunverulegu eðli hans.
Turgoose og Graham léku í nokkrum senum saman og mynduðu náin tengsl. Stuttu eftir að tökum lauk á myndinni lést móðir Turgoose úr lungnakrabbameini, sem þýddi að hún fékk ekki að sjá son sinn á hvíta tjaldinu.
Í viðtölum á fullorðinsárum hefur Turgoose sagt að leikstjóri This Is England, Shane Meadows, hefði tileinkað myndina látinni móður Turgse.
„Mamma mín lést úr lungnakrabbameini eftir að ég lauk tökum á This Is England. Hún fékk aldrei að sjá fullunnu myndina. Shane Meadows tileinkaði myndina mömmu minni. Stephen Graham lofaði mömmu minni að hann myndi gæta mín. Allir sem komu að This is England eru fjölskyldumeðlimir fyrir mér.“
Eftir andlát móður sinnar átti Turgoose að búa hjá föður sínum sem hann þekkti ekki mjög vel. Hann segir að bæði Graham og Meadows hefðu boðist til að taka hann inn á heimili sín ef eitthvað gengi ekki upp.
„Þegar mamma dó flutti ég inn til pabba og ég þekkti hann ekki, svo Shane Meadows og Steven Graham ætluðu að ættleiða mig ef eitthvað gengi ekki upp með pabba.“
Hann játaði að stórkostlegt hlutverk hans í This Is England hefði bjargað honum frá allt öðru lífi. Í dag er hann 33 ára og segir:
„Ég var á leið í fangelsi. Að stela hlutum sem ég þurfti ekki á að halda. Það var járnvöruverslun í Grimsby sem ég stal úðamálningu úr án ástæðu.“