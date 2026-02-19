Hugleiddi sjálfsvíg þegar hún komst að framhjáhaldi Jelly Roll – „Sársaukinn var svo mikill“

Í nýútgefinni ævisögu sinni Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic lýsir Bunnie Xo, sem heitir réttu nafni Alisa DeFord, því hvernig hana byrjaði að gruna að eiginmaður hennar, tónlistarmaðurinn Jelly Roll, stæði í framhjáhaldi þegar þau áttu í hjúskaparvandræðum um árið 2018. Þau giftu sig árið 2016.
Eftir hatrammt rifrildi lýsti Bunnie því hvernig hún hefði orðið þunglynd þegar Jelly Roll flutti út úr húsi þeirra í Nashville með dóttur sinni úr fyrra sambandi, Bailee. Mætti Bunnie án þess að gera boð á undan sér á tónleika Jelly Roll, sem hann varð reiður yfir. Þrátt fyrir að Jelly Roll hafi neitað að hann væri ótrúr komst Bunnie síðar að því að fyrrverandi kærusta hans var á hóteli neðar í götunni. Um kvöldið staðfesti eiginkona besta vinar Jelly Roll við Bunnie, að hann væri í ástarsambandi.
„Hún hafði staðfest allar grunsemdir mínar og ótta sem ég hafði fundið fyrir síðustu tíu mánuði,“ skrifaði Bunnie og bætti við að hún hefði ákveðið á þeirri stundu að pakka saman og flytja aftur til Las Vegas.
„Um kvöldið hugleiddi ég að taka líf mitt,“ sagði hún. „Sársaukinn var svo mikill að ég vildi í alvöru bara enda allt saman.“
Bunnie gekk svo langt að grípa flösku af pillum af baðherberginu og segir: „Ég starði á flöskuna og velti fyrir mér hvernig það væri að deyja úr ofskömmtun. Myndi það særa? Myndi ég bara sofna? Hvað ef það virkaði ekki og ég vaknaði á sjúkrahúsi? Myndi Jelly Roll jafnvel vera sama þótt ég væri dáin?“
En Bunnie ákvað að lokum að láta ekki eftir ætlun sinni.
„Ég dró djúpt andann. Á morgun er nýr dagur,“ sagði hún. „Tími til að fara héðan.“
Eftir að parið samþykkti þriggja mánaða aðskilnað sendi Jelly Roll að lokum Bunnie sms og lofaði að segja henni loksins sannleikann. Þegar þau hittust laug Jelly Roll að Bunnie og „bjó til sögu um dóttur eiturlyfjasala sem hann hitti á bar, án þess að viðurkenna að þetta væri fyrrverandi kærasta hans.“
Bunnie trúði eiginmanni sínum og þau fluttu aftur til Nashville, en allt sprakk í loft upp þegar hún uppgötvaði að hann var að senda sms og hringja í fyrrverandi kærustu sína, sem hann átti í ástarsambandi við allan tímann.
„Frá þeim degi vildi ég ekki lengur upplýsingar frá honum,“ skrifaði Bunnie. „Hann fékk tækifærið sitt og hann sóaði því. Svo ég talaði við hana.“
Fyrrverandi kærasti Jelly Roll sendi Bunnie „myndbönd, skjáskot, tímalínur og fleira um tíu mánaða ástarsamband þeirra,“ þar á meðal að hann hefði útvegað hús fyrir ástkonu sína til að búa í. „Og af öllu saman var það það sem gerði mig brjálaða,“ sagði Bunnie. „Það snerist ekki um að hann hefði riðið þessari konu, það snerist um tilfinningalegt framhjáhald.“
Þrátt fyrir framhjáhaldið ákvað Bunnie að fyrirgefa eiginmanni sínum.
„Ég ætla ekki að láta eins og við höfum bara farið aftur í eðlilegt horf. Við gerðum það alls ekki,“ viðurkenndi hún og benti á að parið hafi rifist mjög mikið á þeim tíma.
Í einu atviki segir hún að hún hafi fyllst manndrápsheift þegar Jelly Roll sagðist ekki sjá eftir framhjáhaldinu.
„Það tók mig mörg ár að leggja framhjáhaldið til hliðar,“ skrifaði hún. „Það tók mig mörg ár að finna að þessi maður elskaði mig, að ég væri ekki einnota.“
Í viðtali í hlaðvarpinu Human School í október sagði Jelly Roll framhjáhaldið það versta sem hann hefði gert á fullorðinsárum.
Hjónin sem hafa forsjá yfir dóttur Jelly Roll, fagna tíunda brúðkaupsafmæli sínu í ár.
