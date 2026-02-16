Þættirnir Heated Rivalry hafa slegið í gegn og gert konur æstar í samkynhneigt klám – Sérfræðingar útskýra málið

Sjónvarpsþættirnir Heated Rivalry, sem fjalla um samkynhneigða íshokkíleikmenn, hafa slegið í gegn vestanhafs og víðar. Og vinsældirnar hafa leitt til þess að áhugi á kynlífi samkynhneigðra karlmanna hefur aukist verulega jafnt hjá körlum sem konum.
Á þeim vikum sem liðnar eru frá því að þættirnir voru frumsýndir á HBO Max, hefur vefsíðan Pornhub séð 617% aukningu í leitum að íshokkí, þar sem konur eru 273% samanborið við karla með aðeins 148%.
Sérfræðingar segja að þessi breyting á vali feli í sér dýpri menningarþróun.
„Það hefur orðið víðtækari samfélagsleg breyting í átt að því að efast um stíf kynhlutverk, kynferðisleg handrit og tvíhyggju. Þegar menningarlegar frásagnir verða frjálslegri verða neytendur sífellt forvitnari um kynferðislegt efni sem víkur frá hefðbundnum gagnkynhneigðum frásagnarmáta,“ sagði sálfræðingurinn og rithöfundurinn Dr. Shahrzad Jalali við The Post. Jalali bendir á að stafrænir vettvangar og reiknirit þeirra sýni áhorfendum fjölbreyttara úrvali af kynferðislegu efni og leiði þannig til að slíkt efni sé normaliserað.
Þegar áhorfendur verða vitni að því að samband Shane Hollander (leikinn af Hudson Williams) og Ilya Rozanov (leikinn af Connor Storrie) blómstrar, fá þeir einnig að sjá fjölda eldheitra ástarsena sem hafa vakið áhuga aðdáenda.
Margir segja að þáttaröðin, og samkynhneigt klám, sýni fram á „karlmennsku án kvenfyrirlitningar“, sem gæti höfðað til kvenna sem eru orðnar þreyttar á kynjatýpum í dæmigerðum fullorðinsmyndum.
„Samkynhneigt klám fjarlægir margt af valdadynamíkinni sem einkennir fullorðinsefni, það er enginn kvenlíkami sem er dæmdur, notaður eða rammaður inn fyrir karlmannlegt áhorf. Sem getur gert konur öruggari, könnunargjarnari og minna spenntar,“ sagði Dom King, sem leikur í fullorðinsmyndum, við The Post.
King, sem heitir réttu nafni Andrew Lyon, var útnefndur sem mest skoðaði karlkynsleikarinn meðal kvenkyns áhorfenda á Pornhub í fyrra. Hann segir konur hafa hærri staðla en karlmenn og segir það hápunkt ferils síns að hafa hlotið þessa nafnbót frá konum.
„Konur eru ótrúlega skarpskyggnar þegar kemur að áreiðanleika. Þær geta greint hvenær eitthvað er sýnt á móti hvenær það er raunverulegt, og þær vilja þessa raunverulegu efnafræði,“ útskýrði King.
King lítur ekki á „Heated Rivalry“ sem samkeppni um kvenkyns áhorfendur heldur sem upphafspunkt fyrir skýrara efni um samkynhneigða karlmenn.
„Þetta er gott fyrir greinina. Fyrir konur sem eru að horfa á þættina gæti þetta verið í fyrsta skipti sem þær taka virkilega þátt í einhverju slíku, og það mun fá þær til að þrá slíkt efni og leita þess meira,“ útskýrði hann.
Og konur eru svo sannarlega að leita eftir meira af slíku efni. Allt árið 2025, löngu áður en Heated Rivalry þættirnir komu út í nóvember síðastliðnum, sýndi tölfræði Pornhub að næstum helmingur áhorfenda á karlmannsklámi eru nú konur.
Í heildina sýna rannsóknir að áhorf á efni sem tengist körlum hefur aukist verulega, um 45%, frá árinu 2012.
„Á síðasta áratug hafa tölfræðingar okkar verið að rekja hlutfall kvenkyns gesta á Pornhub. Þeir hafa tekið eftir uppsveiflu í gegnum árin, sem dregur í efa úrelta yfirlýsingu: „Það eru bara karlar sem horfa á klám.““
Miðað við þessar tölur eru líkur á að velgengni Heated Rivalry endurspegli frekar en að stýra löngun, benti einn sérfræðingur á.
„Ég trúi ekki að þættir eins og Heated Rivalry séu að knýja áfram neyslu á þess konar efni. Ég held hins vegar að þeir hafi náð árangri vegna þess að áhorfendurnir voru þegar komnir þangað,“ sagði klíníski kynfræðingurinn Avril Lousie Clark við The Post.
En jafnvel þótt þáttaröðin sem HBO sýnir fylgi frekar en að setja upp erótíska stefnu, þá hafa vinsældir þáttanna bein áhrif á hvers konar klámfengnu efni áhorfendur leita að. Og ástæðan fyrir því að þeir leita að því, sérstaklega kvenkyns neytendur, er sú að efni sem tengist samkynhneigðu klámi karlmanna sýnir ákveðið jafnræði í ánægju og valdi, sagði Clark.
„Þegar þú horfir á samkynhneigt klám, þá færðu tilfinningu fyrir jafnvægi milli leikenda. Það er líklegra að hún sýni báða leikendurna í ráðandi eða undirgefinni stöðu. Það er svo mikil andstæða við það sem þú sérð venjulega sýnt í gagnkynhneigðu klámi, og sem kvenkyns áhorfandi,“ sagði Clark.
Samkvæmt Clark minnir fjarvera gagnkynhneigðra valdadýnamíka okkur á að löngun er fljótandi ekki líffræðileg tilvísun.
Þetta er skoðun sem fræðimaðurinn Dr. Lucy Neville, höfundur bókarinnar Girls Who Like Boys Who Like Boys: Women and Gay Male Pornography and Erotica, deilir.
„Þó að Heated Rivalry sýni mjög föst kynhlutverk, þá finnst þér að það sé vegna þess að það er … ósvikin ósk, ekki vegna þess að persónurnar voru neyddar til að gera það á þann hátt,“ sagði Neville við The Post.
Clark sagði einnig að það kæmi ekki á óvart að konur leiti að vettvangi til að meta karlmannslíkama sem er ekki gagnkynhneigt klám, með undirtóni hlutgervingar.
„Það snýst í raun um að brjóta niður fjötrana sem fylgja því að vera gagnkynhneigð kona í gagnkynhneigðum kynferðislegum aðstæðum,“ sagði Clark.
Neville bendir á að Heated Rivalry takist að miðla bæði tilfinningalegum og kynferðislegum tengslum til áhorfenda sem eru síður tilbúnir að aðgreina hvort frá öðru.
„Konum líkar að taka þátt í rómantísku klámi sem er samt mjög opinskátt, en forgangsraðar kynferðislegri tengingu milli leikaranna,“ sagði hún.
Rannsókn Neville á konum sem njóta þess að horfa á samkynhneigt klám karlmanna leiddi í ljós að við sjálfsfróun ímynduðu konur sér venjulega að þær væru karlar að stunda kynlíf með körlum.
„Almenningur heldur enn að konur séu kynlausar og þoli aðeins kynlíf í gagnkynhneigðum samböndum vegna þess að karlar búast við því, og ef við erum einar og sér búum við einar með köttunum okkar. Sannleikurinn er sá að konur lifa virku fantasíulífi,“ sagði Neville.
Rannsóknin sýndi einnig að einn af þeim eiginleikum sem konum mislíkar við gagnkynhneigt klám er að þar er sjaldan sýnt andlit karls þegar hann fær fullnægingu, eitthvað sem skortir ekki í fjölmörgum kynlífsatriðum í Heated Rivalry
„Andlit karla eru svo falleg á þeirri stundu. Það er þetta varnarleysi. Það er þessi opnun. Í Heated Rivalry, sérstaklega síðasta þættinum, eru margar myndir af andlitum persónanna sem sýna ánægju og uppgjöf,“ útskýrði Neville.
Að lokum hélt ánægjusérfræðingurinn því þó fram að konur laðast að samkynhneigðuklámi einfaldlega vegna aðdráttarafls.
„Algengasta svarið í mínu úrtaki af konum var: „Mér finnst karlmenn heitir, svo fleiri karlmenn er betra,““ sagði hún.