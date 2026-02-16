Lýsa kynlífinu fyrir og eftir þyngdartap Jelly Roll – „Hann var svo stór“

Bunnie Xo sagði að þótt hún og eiginmaður hennar, tónlistarmaðurinn Jelly Roll, hafi alltaf stundað kynlíf „þá hafi það verið breka að fara yfir, sérstaklega þegar hann var svona stór.“
Bunnie sagði í viðtali við Us Weekly á laugardag að hún elski spennuna og lífsgleðina sem hefur kviknað hjá manni hennar.
„Það er svo skemmtilegt ,“ sagði Bunnie, „bara að sjá hann verða sá maður sem ég hafði alltaf séð að hann væri. Jafnvel þegar hann var 225 kg var þessi náungi lipur og stór. Ég hugsaði með mér: „Þú ert íþróttafær undir þessum kjötbúningi.“ Núna þegar hann hefur létt sig fær hann að vera sá sem ég vissi alltaf að hann væri og ég held að það hafi fært honum nýja hamingju. Alltaf þegar hann er hamingjusamur, þá er ég hamingjusöm.“
Jelly Roll, sem giftist Bunnie Xo árið 2016, var einnig opinskár um hvernig ofþyngd hafði áhrif á kynlíf hans.
„Kynlíf mitt var hræðilegt,“ sagði Jelly Roll í þáttunum The Joe Rogan Experience í desember. „Ég gat ekki einu sinni orðið kynferðislega örvaður, ég var svo stór.“
Jelly Roll gaf skýrt til kynna að konan hans væri ekki vandamálið. „Gaur, ég giftiststórbrjósta, ljóshærðri, fallegri konu, skilurðu hvað ég meina?“ sagði hann. „Ég giftist þeirri tegund konu sem fær þig til að brosa þegar þú grætur.“
Jelly Roll sagði í gríni að hann þyrfti að „leika Twister til að stunda kynlíf.“„Vinstri fótur hér, hægri fótur á X-inu,“ grínaðist Jelly Roll. „Erum við komin þangað? Láttu mig vita ef þú finnur fyrir einhverju.“ „Ég meina, þetta var slæmt,“ viðurkenndi hann.
Jelly Roll hélt áfram að lýsa því hvernig „fíkn“ hans og þyngdaraukning höfðu áhrif á fjölskyldu hans.
„Ég áttaði mig á því að í fíkn mun fjölskyldan á einhvern hátt sinna fíklinum. Það er eðlislægt. Eins og ef einhver í fjölskyldunni þinni væri fíkill og þú myndir hjálpa með börnin þeirra, þá myndirðu finna þörf fyrir að hjálpa í fjarveru þeirra, það er það sem við gerum sem fjölskylda, það er mannlegt eðli. Ég áttaði mig þá á því hversu mikið fíknin mín var að særa þessa fjölskyldu.“
Jelly Roll vó 225 kg. þegar hann var þyngstur og man eftir að hafa liðið eins og „uppvakningur“ vegna þess. „Fyrirgefðu að þetta hafi tekið svona langan tíma,“ sagði hann við Bunnie um að hafa ekki byrjað fyrr á þyngdartapsferðalagi sínu, í hlaðvarpi hennar Dumb Blonde árið 2024. „Ég trúi því ekki að ég hafi gengið um eins og 225 kg uppvakningur í mörg ár. Ég lít jafnvel til baka á myndirnar og ég var bara tómur.“
Jelly Roll útskýrði fyrir Men’s Health í síðasta mánuði hvers vegna hann ákvað að nota ekki lyf til að hjálpa sér að léttast.
„Ég man bara eftir því að allir sögðu við mig að taka GLP-1 lyfin, eða Ozempic eða Mounjaro lyfin: „Heyrðu, þetta mun særa þig aðeins í maganum. Ég hef komið svo illa fram við líkama minn, ég trúi því ekki að Guð hafi gefið mér þessa rödd svona lengi. Ég átti það ekki skilið. Ég gerði það bókstaflega ekki af ótta.“
Að fara úr yfir 225 kílóum í 114 kíló hefur bætt líf Jelly Roll til muna.
„Ég var svo feitur að það kom að því í lífinu að ég og konan mín þurftum að setja tvö hjónarúm saman við hliðina á hvort öðru vegna þess að við gátum ekki lengur komist fyrir í hjónarúmi, ég var bara alls staðar,“ sagði hann. „Núna er þetta allt annað mál. Ég er að elta hana um allt húsið. Ég er eins og unglingur aftur! Ég er eins og Bleiki pardusinn, ég stekk út úr hverju horni. Og hún opnar skápinn og ég segi: „Hæ!““