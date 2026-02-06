fbpx
Föstudagur 06.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn

Fókus
Föstudaginn 6. febrúar 2026 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Samkvæmt bresku slúðurpressunni hefur Andrés Mountbatten-Windsor, áður þekktur sem Andrés prins, flutt út úr konunglegum vistaverum sínum sem kallast Royal Lodge. Þetta þykir hafa verið löngu tímabært. Að sögn slúðurpressunnar mun Andrés þó ekki eiga sjö daganna sæla á nýjan dvalarstað sinn, Sandringham. Starfsfólk þar sé ekki ánægt með að þurfa nú að þjóna fyrrum prinsinum sem er fallinn í ónáð í Bretlandi vegna tengsla hans við níðinginn Jeffrey Epstein.

Lýsa miðlar því svo að Andrés hafi hrökklast úr Royal Lodge yfir til Sandringham í skjóli nætur á mánudaginn. Konunglega þjónustufólkið tók þó ekki vel á móti honum og mun nú stefna í starfsmannauppreisn.

Starfsmenn munu hafa fengið þau skilaboð frá yfirmönnum sínum að þeir þurfi ekki að þjóna Andrési ef þeim þykir það óþægilegt. Fjöldi starfsmanna mun hafa tekið yfirmennina á orðinu og mun listinn yfir þá starfsmenn sem neita að þjóna Andrési sífellt vera að lengjast.

„Þeim hefur verið sagt að þeir þurfi ekki að þjóna Andrési eða vinna fyrir hann ef þeim finnst það óþægilegt. Það er nú þegar kominn dágóður listi yfir starfsfólk sem afþakkar slíka vinnu.“

Stefnt er að því að Andrés taki við eign í eigu konungsfjölskyldunnar sem kallast Marsh Farm. Þar eru nú framkvæmdir í gangi sem mun ekki ljúka fyrr en í byrjun apríl. Bróðir Andrésar, Karl Bretakonungur, mun vera ósáttur við yngri bróður sinn sem á dögunum spókaði sig við Windsor-kastala þar sem hann skellti sér á hestbak og ók um og veifaði vegfarendum. Á sama tíma var Epstein-málið mikið í umræðunni og þá einkum skuggalegar myndir sem fundust af Andrési í Epstein-skjölunum þar sem má sjá hann krjúpa yfir konu sem virkar heldur ung.

Daily Record og fleiri greina frá.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 dögum
Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ólst upp við erfiðar aðstæður en segist heppinn að barnavernd hafi ekki skipt sér af
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segir Færeyinga þurfa á Íslendingabók að halda
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Rán tilnefnd til Barna- og unglingabókmenntaverðlauna Vestnorræna ráðsins 2026
Fókus
Fyrir 3 dögum
Billie Eilish sökuð um hræsni eftir þakkarræðu sína – „Enginn er ólöglegur á stolnu landi“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Byrjaði á þyngdarstjórnunarlyfjum en bjóst aldrei við þessu – Mittismálið minnkaði en annað fór að stækka
Fókus
Fyrir 3 dögum
Edrúvikan hefst 5. febrúar – „Drekkum minna – gefum meira“

Mest lesið

Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Fékk tveggja ára fangelsi fyrir að ljúga því að henni hefði verið nauðgað – Hann vildi bara koma henni til hjálpar
76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði
Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“

Nýlegt

Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Eyþór þarf að borga milljónir eftir að hafa notað greiðslukort vinnuveitenda við að fjármagna eigin Facebook-auglýsingar
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Arsenal gerði tilboð í stjörnu Bayern á lokadegi gluggans – Hann hafnaði því sjálfur
FH semur við þrítugan Svía til tveggja ár
Snýr aftur heim eftir þrettán ár í Katar – Hélt framhjá og giftist konu sem er 32 árum yngri en hann
17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi
Kærastan vekur mikla athygli fyrir djarfan klæðnað – Með stóra ól um hálsinn með nafni hans
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kim Kardashian í eldheitu ástarsambandi með heimsfrægum kærasta
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ákveðin tegund fíknar virðist vera á uppleið – Svipuð dópamínáhrif og af kókaíni

Ákveðin tegund fíknar virðist vera á uppleið – Svipuð dópamínáhrif og af kókaíni
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fyrrverandi keppandi í The Voice lést eftir sviplegt atvik á heimili sínu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Myndaveisla: Fögnuðu nýju sódavatni á Vinnustofu Kjarvals
Fókus
Fyrir 4 dögum

Donald Trump hótar Trevor Noah eftir brandara hans á Grammy-hátíðinni

Donald Trump hótar Trevor Noah eftir brandara hans á Grammy-hátíðinni
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þorgils hefði getað endað á slæmum stað – „Ég var rosalega reiður krakki”

Þorgils hefði getað endað á slæmum stað – „Ég var rosalega reiður krakki”
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þórdís um dauða litla frænda síns árið 2020: „Það gerðist eitthvað innra með mér eftir að hann lést“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Gefur kærastanum aðvörun eftir að hann feðraði fjögur börn á einu ári

Gefur kærastanum aðvörun eftir að hann feðraði fjögur börn á einu ári
Fókus
Fyrir 4 dögum
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Fókus
Fyrir 4 dögum
Laufey hlaut Grammyverðlaun aftur!
Fókus
Fyrir 4 dögum

Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði

Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði
Fókus
Fyrir 5 dögum

Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu

Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu
Fókus
Fyrir 5 dögum
„Þúsund sinnum já“
Fókus
Fyrir 5 dögum
„Þarna var komin mjög góð útskýring á „töfratækinu“ hennar“
Fókus
Fyrir 5 dögum

„Ég vil að Stefán Máni verði betri en Jo Nesbø“

„Ég vil að Stefán Máni verði betri en Jo Nesbø“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu
Fókus
Fyrir 6 dögum
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“

Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma

Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Fókus
Fyrir 6 dögum
Leikkonan Catherine O’Hara er látin
Fókus
Fyrir 1 viku

Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað

Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað
Fókus
Fyrir 1 viku
Heiðra afmælisbarn með nýrri ábreiðu á In The Air Tonight
Fókus
Fyrir 1 viku
Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg
Fókus
Fyrir 1 viku

Gerir stólpagrín að Vogue vegna „Photoshop-klúðurs“

Gerir stólpagrín að Vogue vegna „Photoshop-klúðurs“
Fókus
Fyrir 1 viku

Guðni minnir á söguna í aðdraganda leiksins stóra – 35 Íslendingar yfirgnæfðu hundrað sinnum fleiri Dani

Guðni minnir á söguna í aðdraganda leiksins stóra – 35 Íslendingar yfirgnæfðu hundrað sinnum fleiri Dani
Fókus
Fyrir 1 viku
Nærfatalína stjörnunnar er komin á markað – „Frá hjarta, heila og brjóstum Sydney Sweeney“
Fókus
Fyrir 1 viku
Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026