Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn

Samkvæmt bresku slúðurpressunni hefur Andrés Mountbatten-Windsor, áður þekktur sem Andrés prins, flutt út úr konunglegum vistaverum sínum sem kallast Royal Lodge. Þetta þykir hafa verið löngu tímabært. Að sögn slúðurpressunnar mun Andrés þó ekki eiga sjö daganna sæla á nýjan dvalarstað sinn, Sandringham. Starfsfólk þar sé ekki ánægt með að þurfa nú að þjóna fyrrum prinsinum sem er fallinn í ónáð í Bretlandi vegna tengsla hans við níðinginn Jeffrey Epstein.
Lýsa miðlar því svo að Andrés hafi hrökklast úr Royal Lodge yfir til Sandringham í skjóli nætur á mánudaginn. Konunglega þjónustufólkið tók þó ekki vel á móti honum og mun nú stefna í starfsmannauppreisn.
Starfsmenn munu hafa fengið þau skilaboð frá yfirmönnum sínum að þeir þurfi ekki að þjóna Andrési ef þeim þykir það óþægilegt. Fjöldi starfsmanna mun hafa tekið yfirmennina á orðinu og mun listinn yfir þá starfsmenn sem neita að þjóna Andrési sífellt vera að lengjast.
„Þeim hefur verið sagt að þeir þurfi ekki að þjóna Andrési eða vinna fyrir hann ef þeim finnst það óþægilegt. Það er nú þegar kominn dágóður listi yfir starfsfólk sem afþakkar slíka vinnu.“
Stefnt er að því að Andrés taki við eign í eigu konungsfjölskyldunnar sem kallast Marsh Farm. Þar eru nú framkvæmdir í gangi sem mun ekki ljúka fyrr en í byrjun apríl. Bróðir Andrésar, Karl Bretakonungur, mun vera ósáttur við yngri bróður sinn sem á dögunum spókaði sig við Windsor-kastala þar sem hann skellti sér á hestbak og ók um og veifaði vegfarendum. Á sama tíma var Epstein-málið mikið í umræðunni og þá einkum skuggalegar myndir sem fundust af Andrési í Epstein-skjölunum þar sem má sjá hann krjúpa yfir konu sem virkar heldur ung.
Daily Record og fleiri greina frá.