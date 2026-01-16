Skemmtilegasta par landsins selur í Sörlaskjóli

Leikara- og tónlistarparið Þórdís Björk Þorfinnsdóttir og Júlí Heiðar Halldórsson hafa sett íbúð sína við Sörlaskjól á sölu.
Parið hefur einnig slegið í gegn á samfélagsmiðlum, meðal annars vakti Ítalíuferð fjölskyldu Dísu í fyrra mikla lukku meðal landsmanna.
Íbúðin er 115 fm íbúð á efstu hæð í þríbýlishúsi byggt árið 1949.
Íbúðin skiptist í hol, stofu/borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi.
Bílskúrinn er 32m og var uppgerður sem stúdíóíbúð árið 2019. Þar er opið alrými með eldhúsi, stofurými og svefnaðstöðu, auk baðherbergis.
Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.