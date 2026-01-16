fbpx
Föstudagur 16.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Skemmtilegasta par landsins selur í Sörlaskjóli

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 16. janúar 2026 14:36

Þórdís Björk Þorfinnsdóttir og Júlí Heiðar Halldórsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leikara- og tónlistarparið Þórdís Björk Þorfinnsdóttir og Júlí Heiðar Halldórsson hafa sett íbúð sína við Sörlaskjól á sölu. 

Parið hefur einnig slegið í gegn á samfélagsmiðlum, meðal annars vakti Ítalíuferð fjölskyldu Dísu í fyrra mikla lukku meðal landsmanna.

Íbúðin er 115 fm íbúð á efstu hæð í þríbýlishúsi byggt árið 1949.

Íbúðin skiptist í hol, stofu/borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi.

Bílskúrinn er 32m og var uppgerður sem stúdíóíbúð árið 2019. Þar er opið alrými með eldhúsi, stofurými og svefnaðstöðu, auk baðherbergis.

Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Skemmtilegasta par landsins selur í Sörlaskjóli
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Kosning hafin fyrir Íslensku hljóðbókaverðlaunin
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Setja vesturbæjarperlu á sölu
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Sean Penn og miklu yngri kærastan – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
„Ég vinn allan daginn á meðan verðandi eiginkona mín glennir sig á netinu“
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Hamingjusamlega gift í 30 ár en á „neyðarsjóð“ sem eiginmaðurinn hafði ekki hugmynd um
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Afhjúpar bestu ráð Leonardo DiCaprio á tökustað
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Glímdi við lífshættulegt þunglyndi en fann tilganginn í skákinni

Mest lesið

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Brooklyn Beckham þurfti að fylgja þessari reglu þegar hann bjó hjá foreldrum sínum – Er í stríði við þau í dag
Hamingjusamlega gift í 30 ár en á „neyðarsjóð“ sem eiginmaðurinn hafði ekki hugmynd um
Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu
Glímdi við mikla fjárhagserfiðleika og þunglyndi eftir ER – Endurkoma sem tók 15 ár og hefur slegið í gegn

Nýlegt

Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Kemur erfðafjárskattinum til varnar: „Þeir sem erfa háar fjárhæðir eru ekki verðmeira fólk en sá sem erfir ekkert“
Eyjólfur staðfestur sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðablik – Ísleifur í stórt starf
Krónan lækkar verð á Grøn Balance vörum um 10%
Sigrún er oft með loddaralíðan – „Ég er alltaf að bíða eftir að það komist upp um mig“
Keane tætti Neville og United í sig – Gagnrýnir harðlega þá menn sem fengu starf í vikunni
Fókus
Í gær
Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki“
Fókus
Í gær

Myndin svo mikið unnin að fólk hélt hún væri rúmlega 40 árum yngri

Myndin svo mikið unnin að fólk hélt hún væri rúmlega 40 árum yngri
Fókus
Í gær
Sló í gegn um aldamótin í vinsælum þáttum – Óþekkjanlegur í dag
Fókus
Í gær
Gagnrýnandinn Jónas Sen lýsir reynslu sinni af „snjóruðningsforeldrum“ – „Óþægindi eru ekki ofbeldi“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Afhjúpar grimmilega brandarann um Sydney Sweeney sem klipptur var út

Afhjúpar grimmilega brandarann um Sydney Sweeney sem klipptur var út
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Rauði dregillinn á Golden Globes hittir fyrir bækurnar úr íslenska jólabókaflóðinu“

„Rauði dregillinn á Golden Globes hittir fyrir bækurnar úr íslenska jólabókaflóðinu“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Mr. Big segir að fyrrum mótleikkonan megi fokka sér
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hildur skiptir um vettvang

Hildur skiptir um vettvang
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kiefer Sutherland réðst á leigubílstjóra og hótaði honum líkamsmeiðingum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Dineout-drottningin selur í Borgartúni
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þú getur breytt þessu mynstri segir Ragnhildur – „Frestunarárátta er ekki heimska“

Þú getur breytt þessu mynstri segir Ragnhildur – „Frestunarárátta er ekki heimska“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Móðir Anítu lýsir skelfilegu atviki: „Hún var búin að skera af sér allt skinn frá mitti og niður“

Móðir Anítu lýsir skelfilegu atviki: „Hún var búin að skera af sér allt skinn frá mitti og niður“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segist hafa orðið fyrir stórfurðulegri reynslu á veitingastað í Reykjavík
Fókus
Fyrir 2 dögum
22 ára áhrifavaldur gagnrýndur eftir að hún giftist fyrrverandi kennara sínum sem er á sjötugsaldri
Fókus
Fyrir 3 dögum

Scarlett Johansson velt úr sessi og önnur leikkona á toppnum

Scarlett Johansson velt úr sessi og önnur leikkona á toppnum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Leikarinn á flótta undan réttvísinni eftir ásakanir um barnaníð
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segir að Nick Reiner sé í engum tengslum við veruleikann – Hlakkar til að fagna afmæli föður síns í mars
Fókus
Fyrir 3 dögum
Afhjúpa það sem Snoop Dogg sagði sem var klippt út í beinni útsendingu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Vildu ekki vera saman á myndum á Golden Globes – Ástæðan er einföld

Vildu ekki vera saman á myndum á Golden Globes – Ástæðan er einföld
Fókus
Fyrir 3 dögum

Guðbjörg og Gummi Tóta eiga von á öðru barni

Guðbjörg og Gummi Tóta eiga von á öðru barni
Fókus
Fyrir 3 dögum
Össi bauð Thelmu á fyrsta stefnumótið og steinsofnaði – ,,Svo var hann líka í öfugum bol og sitt hvorum sokknum”
Fókus
Fyrir 3 dögum

Musk ætlar að krefjast fullrar forsjár sonar síns vegna afsökunarbeiðni barnsmóðurinnar

Musk ætlar að krefjast fullrar forsjár sonar síns vegna afsökunarbeiðni barnsmóðurinnar
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vandræðalegt augnablik Laufeyjar á Golden Globe – „Það er svo sárt að horfa á þetta“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Kári Egils í Iðnó
Fókus
Fyrir 4 dögum

Nöfnurnar tóku báðar þátt í „næstum nakin“ trendinu

Nöfnurnar tóku báðar þátt í „næstum nakin“ trendinu
Fókus
Fyrir 4 dögum

Bandarískur ferðamaður sagðist ekki geta hætt að hugsa um þetta á Íslandi – Vakti reiði netverja

Bandarískur ferðamaður sagðist ekki geta hætt að hugsa um þetta á Íslandi – Vakti reiði netverja
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vikan á Instagram – „Skvísuálagið búið að vera svakalegt“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vinsæll tónlistarmaður lést í flugslysi