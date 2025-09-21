Grímur setur Funkis-höllina aftur á sölu

Grímur Garðarsson, eigandi Bestseller á Íslandi, hefur einbýlishús sitt að Sjafnargötu í Reykjavík aftur á sölu. Félag Gríms, Sonja ehf., er skráður eigandi hússins. Húsið hefur áður verið auglýst til sölu, bæði árið 2023 og 2024, en ekki selst þrátt fyrir að vera glæsilegt hús í hjarta miðborginnar.
Eignin er 384 fm á þremur hæðum, byggt 1930 í svokölluðum Funkis-stíl. Fasteignamat hússins er 233.600.000 kr. en óskað er eftir tilboðum. Húsið var uppgert að innan árið 2020, auk þess sem skipt var um þak og settar þaksvalir í staðinn, en af þeim er gott útsýni yfir borgina.
Eignin skiptist í: frá Sjafnargötu er gengið upp nokkrar tröppur inn á miðhæð, sem skiptist í forstofu, gestasalerni, eldhús og borðstofu með útgangi út á suðursvalir, og tvær stofur.
Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi og baðherbergi, frá hjónaherberginu er útgengt á suðursvalir og inn af herberginu er sér baðherbergi.
Af stigapalli efri hæðar er gengið upp í arinstofu á efstu hæð hússins, þaðan er hægt að ganga út á þaksvalirnar.
Kjallari er með sér inngangi og skiptist í hol, þvottahús, tvö herbergi, skrifstofu, baðherbergi og geymslu. Möguleiki er á að útbúa séríbúð í kjallara. Bílskúr fylgir og sér bílastæði fylgir húsinu fyrir framan hann.
