fbpx
Sunnudagur 21.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Grímur setur Funkis-höllina aftur á sölu

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 21. september 2025 11:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Grím­ur Garðars­son, eig­andi Best­sell­er á Íslandi, hef­ur einbýlishús sitt að Sjafnargötu í Reykjavík aftur á sölu. Fé­lag Gríms, Sonja ehf., er skráður eig­andi húss­ins. Húsið hefur áður verið auglýst til sölu, bæði árið 2023 og 2024, en ekki selst þrátt fyrir að vera glæsilegt hús í hjarta miðborginnar.

Eignin er 384 fm á þremur hæðum, byggt 1930 í svokölluðum Funkis-stíl. Fast­eigna­mat húss­ins er 233.600.000 kr. en óskað er eft­ir tilboðum. Húsið var uppgert að innan árið 2020, auk þess sem skipt var um þak og settar þaksvalir í staðinn, en af þeim er gott útsýni yfir borgina.

Eignin skiptist í: frá Sjafnargötu er gengið upp nokkrar tröppur inn á miðhæð, sem skiptist í forstofu, gestasalerni, eldhús og borðstofu með útgangi út á suðursvalir, og tvær stofur.

Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi og baðherbergi, frá hjónaherberginu er útgengt á suðursvalir og inn af herberginu er sér baðherbergi.

Af stigapalli efri hæðar er gengið upp í arinstofu á efstu hæð hússins, þaðan er hægt að ganga út á þaksvalirnar.

 

Kjallari er með sér inngangi og skiptist í hol, þvottahús, tvö herbergi, skrifstofu, baðherbergi og geymslu. Möguleiki er á að útbúa séríbúð í kjallara.  Bílskúr fylgir og sér bílastæði fylgir húsinu fyrir framan hann.

Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Grímur setur Funkis-höllina aftur á sölu
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
„Ég mæli alltaf með henni við útlendinga, svo þeir skilji eitthvað í okkur“
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Kærastinn kom henni í opna skjöldu með bónorði í London
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Kim Kardashian aðeins í demöntum á forsíðu franska Vogue
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Friends- stjarna selur íbúð á Manhattan
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Ragnhildur tjáir sig um orðræðuna um konur – „Eins og kona á að vera“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Gestir kaffihússins fengu aldeilis ábót – Stórstjarnan flutti sitt nýjasta lag
Fókus
Í gær
Viðurkennir að hafa verið hrædd og spennt þegar hún hitti mótleikkonu sína

Mest lesið

Hjónin sem urðu fyrir fordómum í Keflavík stækka við sig – „Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt“
Kim Kardashian aðeins í demöntum á forsíðu franska Vogue
Læsti eiginkonu sína úti eftir að hann kom heim og sá hvað hún hafði gert
Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp
Berserksgangur á bókasafninu – Skemmdarverk í skóla kosta 6 milljónir

Nýlegt

Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“
„Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Lúxus sveitasetur á Suðurlandi til sölu á 700 milljónir
Friends- stjarna selur íbúð á Manhattan
Læsti eiginkonu sína úti eftir að hann kom heim og sá hvað hún hafði gert
Ragnhildur tjáir sig um orðræðuna um konur – „Eins og kona á að vera“
Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp
Gestir kaffihússins fengu aldeilis ábót – Stórstjarnan flutti sitt nýjasta lag
Fókus
Í gær
Segir einlæg frá glímunni við fæðingarþunglyndi: „Þetta var eitthvað sem ég var ekki að tala um“
Fókus
Í gær

Var morðinu á Charlie Kirk ætlað að koma af stað borgarastyrjöld í Bandaríkjunum?

Var morðinu á Charlie Kirk ætlað að koma af stað borgarastyrjöld í Bandaríkjunum?
Fókus
Í gær
Erlendar konur bugaðar á íslenska deitmarkaðinum – „Eru samt ekki tilbúnir í samband, þó það sé svona þrjú ár í að þeir verði sköllóttir“
Fókus
Í gær
Eigendaskipti stórleikara á Stálhúsinu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Matargyðjan opinberar hvernig Ozempic hjálpaði henni að sigrast á þunglyndi eftir andlát sonarins

Matargyðjan opinberar hvernig Ozempic hjálpaði henni að sigrast á þunglyndi eftir andlát sonarins
Fókus
Fyrir 2 dögum

Innviðaráðherra á von á barni

Innviðaráðherra á von á barni
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sonur Elísabetar og Páls fæddist með hraði fyrir settan dag
Fókus
Fyrir 2 dögum

Lúxus sveitasetur á Suðurlandi til sölu á 700 milljónir

Lúxus sveitasetur á Suðurlandi til sölu á 700 milljónir
Fókus
Fyrir 2 dögum
Tilkynnir stórtíðindi með djarfri myndatöku
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segir „pakk“ eyðileggja upplifunina í íslenskum kvikmyndahúsum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Jimmy Kimmel sagt að biðja fjölskyldu Charlie Kirk afsökunar

Jimmy Kimmel sagt að biðja fjölskyldu Charlie Kirk afsökunar
Fókus
Fyrir 2 dögum

Foreldrar hennar og amma horfðu á hópkynlífsatriðið

Foreldrar hennar og amma horfðu á hópkynlífsatriðið
Fókus
Fyrir 2 dögum
Mun Adele syngja í hálfleikssýningu Super Bowl?
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kom að eiginmanninum með hálfbróður sínum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hætti við viðburð í Dollywood vegna heilsufarsvandamála

Hætti við viðburð í Dollywood vegna heilsufarsvandamála
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Birna Daníelsdóttir hlýtur Sólfaxa
Fókus
Fyrir 2 dögum
Frönsku forsetahjónin heita því að sanna að forsetafrúin sé líffræðileg kona
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sprenghlægileg viðbrögð Jennifer Aniston við raunverulegu nafni Reese Witherspoon

Sprenghlægileg viðbrögð Jennifer Aniston við raunverulegu nafni Reese Witherspoon
Fókus
Fyrir 3 dögum

Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“

Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Fyrir þremur árum hélt ég framhjá eiginkonu minni með framleiðandanum mínum“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu

Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Birti myndir af sjúkrabeði – Systirin hvetur hana til að vera sterk
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Fókus
Fyrir 4 dögum

Michael Keaton harðlega gagnrýndur fyrir ummæli hans um Charlie Kirk

Michael Keaton harðlega gagnrýndur fyrir ummæli hans um Charlie Kirk
Fókus
Fyrir 4 dögum

Grunlaus um endalok beðmálanna

Grunlaus um endalok beðmálanna
Fókus
Fyrir 4 dögum
Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“