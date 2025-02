Áhorfendur Ofurskálarinnar gáttaðir á útliti Tom Cruise – „Hvað kom fyrir andlitið hans?“

Áhorfendur Ofurskálarinnar í nótt voru heldur betur hissa þegar leikarinn Tom Cruise birtist á skjánum fyrir leikinn og þótti mörgum útlit hans verulega breytt.

Margir sögðu leikarann líta allt öðruvísi út miðað við hvernig hann hefur litið út síðustu skipti sem hann hefur sést opinberlega. Orðrómur um að hann hafi gengist undir einhvers konar fegrunaraðgerð á andliti fór á kreik en eins og staðan er í dag er það aðeins orðrómur.

#SuperBowl I know that’s supposed to be Tom Cruise, but why does it seem like it’s not Tom Cruise? pic.twitter.com/RaWQdG9q2d — Beaver 🦫 (@AngeredBeaver) February 9, 2025

The video in #SuperBowl is a little bit funny 😂. Because it looks how a KI picture 🤣. What is with #TomCruise face? Hello Tom face ia natural and not so plastic 🤷 pic.twitter.com/l1A4tSM6O8 — Vanilla 🇺🇸Sky✨Stunt (@VanillaSkyStunt) February 10, 2025

Sjáðu atriðið hér að neðan.

En það var ekki bara útlit hans sem vakti umtal, heldur einnig að hann hafi verið valinn í umrætt hlutverk vegna tengsla hans við Vísindakirkjuna.

This SuperBowl intro with Tom Cruise feels like Scientology…and I can’t explain it pic.twitter.com/KBqQrb7Wxc — Jasmine’s Garden (@SacredWhoreee) February 9, 2025