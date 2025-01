Þetta eru Óskarstilnefningarnar í ár – Söngvamynd um mafíósa með flestar tilnefningar og brýtur blað í sögu Óskarsins

Óskarsverðlaunahátíðin fer fram í 97. sinn sunnudaginn 2. mars í Dolby Theatre í Los Angeles. Verðlaunaflokkarnir eru 23 talsins og spjallþáttastjórnandinn Conan O´Brien verður aðalkynnir.

Leikararnir Bowen Yang og Rachel Sennott kynntu tilnefningar fyrir stuttu.

Söngvamynd Netflix, Emilia Pérez, leiðir með 13 tilnefningar. Spænska leikkonan Karla Sofía Gascón, sem leikur aðalhlutverkið Emilia Pérez, brýtur blað í sögu Óskarsins, sem fyrsta trans konan sem fær tilnefningu. Hún var einnig tilnefnd til Golden Globe verðlaunanna fyrir hlutverk sitt.

Tilnefningar eru:

Besta myndin

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I´m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Leikari í aðalhlutverki

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Leikkona í aðalhlutverki

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

Leikari í aukahlutverki

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Leikkona í aukahlutverki

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande-Butera, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Leikstjórn

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

A Complete Unknown

Coralie Fargeat, The Substance

Emilia Pérez

Kvikmyndataka

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Erlend mynd

I’m Still Here

The Girl With The Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Handrit byggt á áður útgefnu efni

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Frumsamið handrit

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Leikin stuttmynd

A Lien

Anuja

I’m Not A Robot

The Last Ranger

The An Who Could Not Remain Silent

Teiknuð stuttmynd

Beautiful Men

In The Shadow of The Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Teiknimynd

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Stutt heimildarmynd

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Heimildarmynd

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Besta frumsamda lagið

El Mal, Emilia Pérez

The Journey, The Six Triple Eight

Like A Bird, Sing Sing

Mi Camino, Emilia Pérez

Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Besta frumsamda kvikmyndatónlistin

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Hár og förðun

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Búningahönnun

Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Klipping

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Hljóð

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Leikmynd

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Potential Surprise: Gladiator II

Tough Omission: A Complete Unknown

Tæknibrellur

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked