Gummi Emil segir handtökuna erfiðustu lífsreynsluna – „Ég var bara „Af hverju er ég til?“

„Þegar ég var á spítalanum, handjárnaður við fætur og ég gat ekkert gert, þá var ég bara „Hleypið mér út“ og sveiflaði mér á rúminu af því ég vissi ekkert hvað var í gangi. Hvað er þetta?“ segir einkaþjálfarinn Guðmundur Emil Jóhannsson.

Gummi Emil eins og hann er alltaf kallaður var handtekinn sunnudaginn 22. september síðastliðinn þar sem hann gekk allsber á miðjum Suðurlandsvegi. Hafði Gummi Emil farið á sveppatúr með félögum sínum tveimur sem endaði með þessum afleiðingum.

„Ég vissi ekkert hver ég var þegar ég var að labba þarna á veginum. Ég var bara „Af hverju er ég til?“ og á leiðinni í lögreglubílnum á bráðamóttöku þá var ég bara „Af hverju er ég til“ og ég hugsaði bara: „Ég er til af því ég er til.“ Eins og stendur í Biblíunni „I Am, Therefore I Am.“ En allavegana ég er þarna alveg trylltur og þetta er það erfiðasta sem ég hef gert. Svo á gólfinu á bráðamóttökunni þarna fyrir aftan og átta lögreglumenn á mér að halda mér niðri og ég handjárnaður fyrir aftan bak á rassinum – ekkert eðlilega óþægilegt,“ segir Gummi Emil um atvikið í viðtali í þættinum Blekaðir.

Segist hann hafa lokað augunum, séð krossinn og ákveðið þarna að gefast upp.

„Síðan loka ég augunum og það er allt í gangi skiluru og hausinn á milljón. Síðan sá ég bara krossinn og já ok já, „Gefast upp fyrir Jesú“ og þá verður allt í lagi og áður en ég vissi þá bara kláraðist þetta og var búið og ég var kominn heim og bara „næs, ég get farið að sofa.“ Þá reddaðist allt skilurðu? og þetta var ekki það slæmt eftir á. Erfiðasta lífsreynsla í heimi. Ég hef hlaupið maraþon og yfir jökul ber að ofan og lent í alls konar en þetta var það langerfiðasta. Andlega og líkamlega. Ég var með harðsperrur í þrjá daga eftir á því ég var að reyna að brjóta handjárnin.“

Aðspurður segist Gummi Emil klárlega vera betri maður eftir þessa lífsreynslu.

„Ég fattaði líka eftir þetta að ástæðan fyrir því að það gengur vel hjá mér er af því að ég hef aldrei verið að særa neinn og líka í trippinu kom bara „Aldrei særa neinn, þá ertu góður“ – af því að maður fær það alltaf tilbaka ef maður særir einhvern. Ef maður er vondur við einhvern þá kemur það alltaf tilbaka,“ segir Gummi Emil.

Segir það hafa skilað sér vel eftir þessa lífsreynslu þar sem fjölmargir hafi sent honum skilaboð. „Bara take it easy og vera góður við aðra.“

Segir hann að þetta hafi algjörlega komið í bakið á honum, hann hafi bara viljað verða betri maður með því að fara í sveppatrippið. „Ég hef farið í þetta áður og langaði bara að vita meira. Ég var mikið að sækjast eftir einhverju sem ég veit að er innra með mér. Ég þarf ekki að taka sveppi aftur, bara biðja til Guðs og hugleiða.“

Hægt er að horfa á viðtalið í heild sinni á Brotkast.