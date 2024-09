Hitnaði í kolunum þegar vinkonurnar reyndu að ræða málin

Það getur verið erfitt að vera sjö saman í hópspjalli. Vinkonurnar sem mynda hópinn LXS þekkja það vel og reyndu að ræða það þegar það hitnaði í kolunum á veitingahúsi Hótel Geysis.

Vinkonurnar voru þar til að taka upp fyrir þriðju þáttaröð LXS sem er nú í sýningu á Stöð 2. Hópurinn samanstendur af áhrifavöldunum Birgittu Líf, Sunnevu Einarsdóttur, Magneu Björg Jónsdóttur, Ástrós Traustadóttur og Ínu Maríu Norðfjörð.

„Ég held að við þurfum smá að addressa eitt,“ sagði Hildur Sif yfir vinkonuhópinn. Brot úr þættinum var birt á TikTok fyrir skemmstu.

„Það eru ákveðnar manneskjur sem plana alltaf allt og það er svona smá eins og maður, þú veist, það vantar svona smá engagement frá sumum.“

Allt í einu beinist myndavélin að mjög alvarlegri Magneu Björg og hneykslaðri Ástrós Trausta.

„Maður reynir eins og maður getur að hjálpa en maður er ekki, við erum ekki allar á sama stað í samfélagsmiðlaheiminum,“ sagði þá Ína.

„Nei, hún er að tala um að svara okkur,“ sagði Sunneva og rifjaði upp atvik þar sem hún var að reyna að plana eitthvað með hópnum en fékk engin svör.

„Ég var bara, nennið þið að fokking svara mér?“ sagði Sunneva.

Hildur sagði þá stundum velta því fyrir sér hvort hún ætti að stofna nýtt hópspjall bara með henni, Sunnevu og Birgittu. „Því það svarar enginn annar,“ sagði hún.

Ástrós, sem sagði stelpunum að henni liði eins og það væri að ráðast á hana, ræddi seinna ein við myndavélina og sagði að þessu hafi verið beint aðallega að henni og Ínu Maríu. „I was not having it sko, ég og Ína horfðum á hvor aðra og vorum bara…“ sagði hún.