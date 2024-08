Spúði ælu á skemmtistað vegna Ozempic

Raunveruleikastjarnan og milljarðarmæringurinn Caroline Stanbury segir að vera á Ozempic sé langt frá því að vera dans á rósum.

Það fylgja lyfinu ýmsar aukaverkanir, eins og ógleði, uppköst, niðurgangur og viðkvæmur magi, en áfengi gerir þetta bara verra eins og Stanbury lærði sjálf.

Hún var á skemmtistað og fékk sér í glas þegar hún, að eigin sögn, spúði ælu yfir allt.

Stanbury er ein af húsfreyjunum í The Real Housewives of Dubai. Hún var á dögunum gestur í hlaðvarpsþætti Page Six, Virtual Reali-Tea, og greindi frá því að hún væri á Ozempic og að hún gæti ekki lengur drukkið áfengi.

Atvikið átti sér stað á bar í Hollywood og hún sagðist ekki hafa verið búin að drekka mikið.

„Þú drekkir hálft glas og þú bara bókstaflega… það er ekki möguleiki að ná að hlaupa á klósettið,“ sagði hún.

„Ef þú hefur ekki spúð ælu á Ozempic þá hefurðu ekki lifað,“ sagði hún kímin.

