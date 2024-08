Það rignir nærfötum hjá Billie Eilish og Charli

Tónlistarkonan Charli fékk stöllu sína, Billie Eilish, með sér í lið fyrir endurhljóðblöndun af lagi sínu Guess. Í kjölfarið gaf Charli út tónlistarmyndband í gær þar sem kvenmannsnærfatnaði af ýmsum litum, stærðum og gerðum rignir.

Í myndbandinu má sjá gesti í stofu afklæðast nærfötum meðan Charli syngur:

„Þú vilt giska á litinn á nærfötunum mínum/ Þú vilt vita hvað gengur á þarna niðri.“ (e. You wanna guess the color of my underwear/ You wanna know what I got going on down there).

Magnið af nærfötum eykst eftir því sem líður á myndbandið.

Eilish kemur síðan með trukki í partýið á jarðýtu og stöllurnar halda af stað og klífa nærfatafjallið sjálft.

Mögulega er erfitt og óþarfi að einbeita sér að ákveðnum nærfötum, en megnið af þeim er úr væntanlegri haust/vetrarlínu 2024 Agent Provocateur. Samkvæmt fréttatilkynningu frá vörumerkinu voru ákveðnir slaufuskreyttir brjóstahaldarar sem veislugestir klæðast og litríkar blúndunærbuxur sem sjá má kringum Charli og Eilish sýnishorn af nýju hönnuninni.

Þegar umhverfisvernd, endurnýting og minni sóun er efst í huga margra þá er líka gott að hugsa til að í lok myndbandsins segir Charli að öll heil og ónotuð nærföt sem notuð voru hafi verið gefin til I Support The Girls, góðgerðarstofnunar sem vinnur með þolendum heimilisofbeldis.

Stofnunin greindi frá því á x að þeim hefðu áskotnast 10 þúsund pör úr myndbandinu.

„Við erum svo heppin að fá hið ógurlega nærbuxnafjall!“