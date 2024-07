Billy Ray Cyrus rýfur þögnina eftir að upptöku af honum var lekið – Hundskammaði eiginkonuna og kallaði dótturina hóru

Hann og eiginkona hans, ástralska söngkonan Firerose, standa nú í ljótum skilnaði eftir sjö mánaða hjónaband.

Fyrst þegar greint var frá skilnaði þeirra í júní kom fram að Cyrus væri dauðfeginn að losna við eiginkonuna sem hafi reynst úlfur í sauðargæru að hans sögn.

„Hann hafði þetta á tilfinningunni allan tímann. Hann telur að hún hafi bara gifst honum út af peningum og álíka. Hann er sannfærður um að hún hafi ekki gifst honum út af ást,“ sagði heimildarmaður People á sínum tíma.

Cyrus sótti um skilnaðinn með vísan til óásættanlegs ágreinings og óviðeigandi hegðunar í hjónabandi. Firerose svaraði skilnaðarkröfunni og sagði skilnaðinn hafa komið henni að óvörum. Hún sagði að Cyrus hafi sótt um skilnað upp úr þurru, degi áður en hún átti að gangast undir tvöfalt brjóstnám í forvarnarskyni. Hún sakaði einnig kántrísöngvarann um andlegt og tilfinningalegt ofbeldi.

„Eiginkonan þurfti að umbera stöðuga neyslu eiginmanns síns samhliða neyslu hans á kannabis sem gerði eiginmanninn bæði ófyrirsjáanlegan og uppstökkan.“

Eins og fyrr segir er skilnaðurinn mjög ljótur og hefur aðeins versnað. Í síðustu viku var upptöku af samtali hans og Firerose lekið. Ekki nóg með að hann hafi kallað hana öllum illum nöfnum þá má heyra hann, í annarri upptöku sem var lekið á sama tíma, kalla dóttur sína, poppstjörnuna Miley Cyrus, hóru og djöfulinn.

Fyrri upptakan er um ein og hálf mínúta og í henni má heyra Cyrus rífast við Firerose um að vera seinn á viðburð.

In new leaked disturbing audios Billy Ray Cyrus is heard verbally abusing Firerose and then speaks in third person shaming his ex wife Tish for having two children from two different men before she met him. pic.twitter.com/EUpQmrWKOK

