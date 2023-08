Dauðskammast sín vegna hegðunar Kanye og eiginkonunnar – Telja myndirnar sanna að munnmök hafi átt sér stað

Kanye, 46 ára, og Bianca, 28 ára, hafa verið í fríi á Ítalíu undanfarið og hefur sú heimsókn ekki farið framhjá neinum.

Klæðaburður hjónanna, þá aðallega Biöncu, hefur vakið talsverða athygli, og reiði, þar sem Ítalía er mjög íhaldssöm og kaþólsk þjóð. Í síðustu viku var kallað eftir því að Bianca yrði handtekin fyrir að særa blygðunarsemi en hún hefur klæðst litlu öðru en gegnsæjum sokkabuxum og litlum toppum undanfarna viku.

Hjónin komust aftur í heimsfréttirnar eftir að myndir af þeim í rómantískri siglingu í Feneyjum á mánudaginn fóru í dreifingu. Netverjar telja myndirnar sýna Biöncu veita Kanye munnmök. Bæði vegna þess að Kanye var, af einhverri ástæðu, með buxurnar girtar niður um sig, og Bianca var fyrir framan hann á hnjánum.

kanye west and his wife bianca censori were spotted in Italy

it looks like she was topping him off with something hmm pic.twitter.com/B2utSwdcVe

— FearBuck (@FearedBuck) August 29, 2023