Tina Turner Íslands tók þekktan 80´s smell með Hr. Eydísi

Hljómsveitin Hr. Eydís gaf út nýtt föstudagslag í dag og það ekkert venjulegt föstudagslag. „Við fengum til okkar gestasöngkonu sem er engin önnur en Bryndís Ásmundsdóttir,“ segir Örlygur Smári söngvari sveitarinnar.

Bryndís sem er bæði söng – og leikkona hefur lengi verið áberandi í íslensku tónlistarlífi. Þekktust er hún fyrir túlkun sína á tónlist Amy Winehouse, Janice Joplin og Tinu Turner. Bryndís hefur leikið í fjölda sviðsuppsetninga, kvikmynda og sjónvarpsþátta auk þess að troða upp á sýningum, tónleikum og skemmtunum um land allt.

„Lagið sem við tökum með Bryndísi er lagið We Don´t Need Another Hero (Thunderdome) úr kvikmyndinni Mad Max Beyond Thunderdome. Enda alveg geggjað lag!“



Lagið og kvikmyndin kom út í júlí árið 1985. Tina Turner söng ekki bara titillag kvikmyndarinnar, heldur lék hún líka í henni á móti Mel Gibson. Kvikmyndinni var nokkuð vel tekið á meðal gagnrýnenda þó hún hafi ekki alveg staðið undir væntingum í miðasölunni. Lagið We Don´t Need Another Hero (Thunderdome) sló hins vegar rækilega í gegn og fór víða á topp vinsældalista það sumarið og eflaust margir sem sáu myndina aðeins út af laginu.

„Tina Turner lést annars í vor og er hennar sárt saknað. Þar fór saman mögnuð rödd, gríðarsterkur persónuleiki og eftirminnilegur listamaður með stórkostlega sviðsnærveru. Amma rokksins eins og hún var lengi kölluð í íslensku útvarpi var alveg frábær og minning og list hennar mun lifa um ókomna tíð.

Bryndís Ásmundsdóttir kom til okkar og negldi þessu lagi inn og gerir það virkilega vel og með mikilli tilfinningu. Alveg frábær söngkona sem okkur í Hr. Eydís hefur lengi langað að fá í heimsókn.“

Bryndís verður með Tinu Turner tónleikasýningu 29. júlí á Sviðinu, nýjum tónleikastað á Selfossi.

