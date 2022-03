Telja vinkonudrama vera raunverulegu ástæðuna fyrir því að Kylie Jenner breytti nafni sonarins

Fyrr í vikunni greindi raunveruleikastjarnan Kylie Jenner frá því á Instagram að sonur hennar héti ekki lengur Wolf. Drengurinn er annað barn Kylie og rapparans Travis Scott. Hann kom í heiminn þann 2. febrúar síðastliðinn og fékk nafnið Wolf í síðasta mánuði. Fyrir eiga þau dótturina Stormi Webster, fjögurra ára.

Raunveruleikastjarnan sagði að ástæðan fyrir nafnabreytingunni væri einfaldlega sú að þeim þykir nafnið ekki passa við hann. Hún opinberaði ekki nýja nafn hans.

Margir veltu fyrir sér af hverju parið skipti skyndilega um skoðun. Sumir töldu það vera vegna neikvæðu viðbragðanna við nafninu, en þau breyttu ekki nafni dóttur þeirra, Stormi, eftir að hafa fengið misjöfn viðbrögð þegar þau tilkynntu það árið 2018.

Nokkrir aðdáendur stjörnunnar hafa sett fram þá kenningu að ástæðan tengist fyrrverandi vinkonu hennar, Tammy Hembrow.

Tammy er ástralskur áhrifavaldur og var hluti af innsta hring Kylie Jenner, þar til ósætti varð til þess að það slitnaði úr vinskap þeirra árið 2019.

Það gerðist í kjölfar þess að Tammy var bendluð við fyrrverandi kærasta Kylie, rapparann Tyga. Raunveruleikastjarnan hætti að fylgja áhrifavaldinum á Instagram, en Tammy hélt því fram að þau Tyga væru „bara vinir“ en staðfesti jafnframt að lag hans, „Uno“, fjallar um hana. Í laginu rappar hann mjög ítarlega um kynlíf með henni fyrir framan skyndibitastað.

Kylie hefur aldrei tjáð sig um vinslitin og var málið gleymt og grafið, þar til nú þegar fólk fór að tengja saman vinslitin við nafnabreytingu sonar Kylie.

Þannig er mál með vexti að sex ára sonur Tammy heitir Wolf. Eftir að Kylie tilkynnti um nafn sonar hennar fór Tammy að skjóta lúmskum skotum á fyrrverandi vinkonu sína.

Örfáum klukkustundum eftir að Kylie opinberaði nafnið birti Tammy mynd af sér og syni sínum og skrifaði með: „My Wolf.“

Hún skrifaði „mamma Wolfie“ á aðra mynd og kom skoðun sinni á nafnavalinu greinilega á framfæri þegar hún svaraði athugasemd frá aðdáenda.

Tammy er ólétt af sínu þriðja barni og skrifaði einn netverji við mynd af henni: „Ég bara veit að þú átt eftir að skíra barnið þitt Bentley.“ Og áhrifavaldurinn svaraði: „Ég er reyndar að fíla nafnið Stormi frekar mikið núna,“ en það er nafn dóttur Kylie og Travis.

Fljótlega fóru aðdáendur Kylie að koma henni til varnar á samfélagsmiðlum og gagnrýndu Tammy. „Þú átt ekki nafnið Wolf,“ sagði einn netverji.

I’ve always like Tammy Hembrow, but her need to keep shading Kylie is pathetic. You don’t own the name Wolf? You going to shade everyone who calls their child Wolf? Focus your energy into other things while you are pregnant especially🤨

— Beth Billingham (@BillinghamBeth) March 8, 2022