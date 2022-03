Ed Sheeran mætti fyrir dóm í dag og neitaði ásökununum

Tónlistarmaðurinn vinsæli og Íslandsvinurinn Ed Sheeran mætti fyrir dóm í Bretlandi í dag en hann er sakaður um að hafa stolið einu vinsælasta lagi sínu frá öðrum tónlistarmönnum.

Lagið sem um ræðir er Shape of You en þeir Sami Chokri og Ross O’Donoghue halda því fram að Sheeran hafi stolið hluta úr lagi þeirra og sett í Shape of You. Parturinn sem um ræðir er þegar Sheeran syngur „oh I oh I oh I“ en Sami og Ross vilja meina að hann hafi fengið þá línu úr lagi sem þeir sömdu, í því lagi er textinn „oh why oh why oh why“.

Hér fyrir neðan hlusta sjá bæði lögin sem um ræðir:

Andrew Sutcliffe, lögmaður Sami og Ross, segir að Sheeran „fái lánaðar hugmyndir og noti þær í lögin sín“ og að hann segi ekki frá því í öllum þeim tilvikum sem gerir það. Sutcliffe segir til dæmis að staðan væri önnur ef Sheeran væri að fá hugmyndir frá vinsælla tónlistarfólki eins og Coldplay, Rihanna eða Jay-Z.

Ed Sheeran neitaði því staðfast að hafa stolið hugmyndinni frá þeim Sami og Ross fyrir dómi í dag. Sutcliffe spurði Sheeran hvort það væri ekki möguleiki á því að vinur Sheeran hafi sýnt honum lag Sami og Ross en Sheeran svaraði því einnig neitandi.