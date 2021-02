Hélt hann hefði fundið draumaíbúðina – Þar til hann skoðaði götukort Google

Grínistinn Darren Connell fann hina fullkomnu íbúð, eða svo hann hélt. Hann deildi raunum sínum á Twitter og sagði frá því að hann hafi fundið íbúð á lygilegu verði, en þegar hann skoðaði íbúðina á götukorti Google (e. Google Street View) þá blasti við honum undarleg sjón.

Það voru settar rétt rúmlega 10,5 milljónir króna á eignina. Darren þótti verðið aðeins of gott til að vera satt, svo hann ákvað að skoða húsið og hverfið betur á götukorti Google. Þar sá hann lögregluþjón vera að yfirgefa eignina með bréf í höndunum.

I’ve been trying my best to save for a flat/house and found somewhere that that was cheap, it made me think that something wasn’t right.

So I just checked the Google maps of it and this was the first photo 😂 pic.twitter.com/P3fm0s9eHw

