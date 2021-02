Kylie Jenner hunsaði Covid-reglur og hélt svakalega veislu fyrir dóttur sína

Kylie Jenner sætir harðri gagnrýni enn á ný fyrir að brjóta sóttvarnarreglur, í þetta sinn fyrir að halda rausnarlega afmælisveislu handa þriggja ára dóttur sinni, Stormi. Hún deildi myndum og myndböndum frá veislunni á Instagram.

Á mánudaginn sagði Kylie að upphaflega planið fyrir afmælisveisluna, eða réttara sagt afmælishátíðina, hafi verið aflýst sökum „augljósra ástæðna“. En hún ætlaði samt að halda veislu fyrir „alla fjölskylduna.“

„Stormiworld 3 hefur verið aflýst af augljósum ástæðum en ég sparaði ekkert fyrir Stormi hérna heima og við erum að halda frændsystkinapartý hérna fyrir hana, og öll frændsystkinin hennar og fjölskylda mín kemur sem verður geggjað,“ sagði hún.

En með því að halda veislu, þó hún hafi verið minni en Kylie hafi ætlað sér í fyrstu, braut Kylie margar sóttvarnarreglur.

Staðan á faraldrinum í Los Angeles er mjög alvarleg og stendur yfir samkomubann. Íbúum Los Angeles er sagt að umgangast ekki aðra nema nauðsynlegt er, og það er bannað að halda einkasamkvæmi með einstaklingum frá fleiri en þremur mismunandi heimilum.

Stormi á níu frændsystkin og átta frænkur og frændur bara Kylie megin, og samkvæmt Instagram-færslum Kylie og veislugesta voru fleiri gestir í veislunni. Fjölskylda Travis Scott, barnsföður Kylie, var einnig í veislunni. Það þýðir að það voru veislugestir frá mikið fleiri en þremur mismunandi heimilum.

Reglurnar sem gilda í Los Angeles segja einnig að einkasamkvæmi þurfa að vera haldin úti. En miðað við myndirnar var veislan bæði úti og inni.

Eins og fyrr segir var veislan ekki fátækleg. Kylie Jenner heldur ekki fast um veskið þegar kemur að því að halda afmælisveislur fyrir dóttur sína, og kallar hún veislurnar „Stormiworld“. Veislurnar hafa hlaupið á mörgum milljónum og þó veislan í ár hafi verið mun minni en árin á undan, þá var engu til sparað.

Það var til að mynda risa hoppukastali með uppblásanlegu líkan af afmælisbarninu í garðinum.

Harðlega gagnrýnd

Kim Kardashian hélt upp á afmæli sitt í október og var í kjölfarið harðlega gagnrýnd fyrir að flagga ríkidæmi sínu blygðunarlaust á tímum þar sem atvinnuleysi og faraldurinn náði nýjum hæðum í Bandaríkjunum.

Hún birti myndir frá rausnarlegri afmælisveislu sinni sem var haldin á einkaeyju.

Kylie hefur einnig verið gagnrýnd af netverjum, mörgum hverjum sem fannst hún hefði átt að aflýsa veislunni alfarið, sérstaklega í ljósi þess að hún var nýkomin úr ferðalagið frá Turks- og Caicoseyjum.

