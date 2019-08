Níu ástæður til að vera sófakartafla í haust

Nú er farið að dimma, kuldinn stingur inn að beini og kvöldin orðin aðeins meira að kósí. Það þýðir að haustið er á næsta leiti, en eitt það besta við haustin eru glænýir sjónvarpsþættir sem líta dagsins ljós í hinum stóra heimi. Fókus fór á stúfana og fann níu spennandi þætti sem gætu hugsanlega gert þig að sófakartöflu.

Unbelievable

Netflix

Frumsýning: 13. september

Miníserían Unbelievable er byggð á verðlaunasögu um unglingsstúlkuna Marie Adler sem er sökuð um að ranglega ásaka mann um nauðgun. Lögregluþjónar í bænum hennar trúa henni ekki en á sama tíma eru tveir lögregluþjónar í öðrum bæ að rannsaka nokkrar nauðganir sem eru svipaðar frásögn Marie. Hér er valinn maður í hverju rúmi og ljóst að þessir átta þættir gætu orðið ansi spennandi. Konan á bak við seríuna er Susannah Grant, sem skrifaði til að mynda handritið að Erin Brockovich, en meðal leikarar eru Toni Collette og Kaitlyn Dever.

Prodigal Son

Fox

Frumsýning: 23. september

Hér eru á ferð þættir sem fjalla um son raðmorðingja, sem kallaður er Skurðlæknirinn, sem gengur til liðs við lögregluna í New York til að rannsaka ýmis morðmál. Leikaraliðið í þessum þáttum er ekkert slor en raðmorðingjann leikur Michael Sheen. Meðal annarra leikara eru Bellamy Young, Lou Diamond Philips og Tom Payne.

Stumptown

ABC

Frumsýning: 25. september

Margir kannast við leikkonuna Cobie Smulders úr grínþáttunum How I Met Your Mother. Nú snýr hún á skjáinn sem uppgjafahermaður sem reynir fyrir sér sem einkaspæjari í Portland í Oregon. Á milli þess sem hún spæjar þarf hún að hugsa um bróður sinn. Cobie nýtur liðsinnis annars þekkts leikara úr gamanþáttum, Jake Johnson úr New Girl, en hann leikur vin hennar í þáttunum.

Evil

CBS

Frumsýning: 26. september

Hjónin og ofurteymið Robert og Michelle King er fólkið á bak við dramaþættina The Good Wife og framleiða einnig framhaldsseríuna The Good Fight. Það er því von að margir bíði spenntir eftir nýjustu afurð þeirra, Evil. Um er að ræða sálfræðitrylli sem fjallar um sálfræðing sem tekur höndum saman við guðfræðinema til að rannsaka svokölluð kraftaverk og andsetna aðila. Ekki er allt sem sýnist og þurfa þessi tvö að hafa sig öll við til að missa ekki vitið.

The Politician

Netflix

Frumsýning: 27. september

Ben Platt, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange – allt eru þetta leikarar sem fara með veigamikil hlutverk í sjónvarpsþáttunum The Politician. Þættirnir koma úr ranni Ryans Murphy, sem er maðurinn á bak við Glee, American Horror Story og Pose, og fjalla um moldríkan táning sem þráir að verða forseti Bandaríkjanna. Hárbeitt ádeila sem oft breytist í hálfgerðan söngleik.

Godfather of Harlem

Epix

Frumsýning: 29. september

Stórleikarinn Forest Whitaker heiðrar sjónvarpsáhorfendur með nærveru sinni og bregður sér í hlutverk alræmda glæpaforingjans Bumpy Johnson, sem sneri til baka á götuna úr fangelsi á sjöunda áratug síðustu aldar. Þá var ítalska mafían búin að taka völdin og þurfti Bumpy að berjast við hana til að ná hverfinu sínu aftur á sitt band. Bumpy tók höndum saman við Malcolm X til að ná ætlunarverki sínu sem orsakaði mafíustríð sem rústaði næstum því Harlem.

Looking for Alaska

Hulu

Frumsýning: 18. október

Josh Schwartz og Stephanie Savage, fólkið á bak við The O.C. og Gossip Girl, færir okkur sjónvarpsþætti sem byggðir eru á skáldsögu eftir John Green, Looking for Alaska. Sagan fjallar um Miles Halter sem fellur fyrir dularfullri stúlku sem heitir Alaska Young. Í raun var skáldsagan innblásin af tíma rithöfundarins í miðskóla og inniheldur hún afar grafískar kynlífslýsingar. Spurning hvernig það verður leyst í sjónvarpsþáttunum.

The Mandalorian

Disney+

Frumsýning: 12. nóvember

Þetta er hugsanlega áhugaverðasta serían í hópnum. Disney ákvað að opna streymisveitu sína með hvelli: fyrstu leiknu Star Wars-sjónvarpsseríunni sem nokkurn tímann hefur verið gerð. Game of Thrones-leikarinn Pedro Pascal leikur Mandalorian, bardagahetju frá Mandalore. Atburðarásin gerist í sama heimi og Star Wars-myndirnar en ástsælir karakterar eins og Han Solo og Rey verða víðs fjarri. Meðal annarra leikara í þáttunum eru til að mynda Nick Nolte og Bill Burr.

Living With Yourself

Netflix

Frumsýning: Óljóst

Leikarinn Paul Rudd hefur makað krókinn sem Ant-Man síðustu ár en í Living With Yourself fer hann aftur í rómantískt gamanstuð og leikur mann sem fer í nýstárlega meðferð til að verða betri manneskja. Þættirnir velta upp heimspekilegri spurningu um hvað það þýðir að vera góð manneskja og hverju fólk vill fórna til að ná því markmiði.