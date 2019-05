Katrín Edda gekk fram á Karl Bretaprins í London: „Með eyrun og allt saman“

View this post on Instagram

London! 🇬🇧 Hápunktur fyrsta dagsins var klárlega að við löbbuðum mjög svo óviðbúin framhjá Karli Bretaprins og royal sérfræðingurinn sem ég er tók þetta upp á vídjó (swipe right) segjandi „Ókei! Við vorum að labba framhjá Prins Harry, ég er ekkert að grínast í ykkur!! Ah nei, Prins Harry, Vilhjálmi meina ég. Vá, ég er ekkert að djóka í ykkur, þetta er hann þarna! Vilhjálmur, með eyrun og allt saman.“ Hver segir btw Vilhjálmur en ekki William í dag? Og gott hann tók eyrun sín með. 👂 Og svo eftir staðfestingu hjá Google mundi ég að bræðurnir eru Harry og William og pabbi þeirra, þessi með eyrun og allt saman, heitir víst Charles, jú, eða Karl. Og fórum svo á crossfit æfingu í gær þar sem ég missti 55 kg stöng á hausinn minn (ekkert vont, ég er vön höfuðhöggum) og svo er Eurovision í kvöld!! Markus getur ekki beðið. Það er lygi. En ég sagði honum að það að vera í sambandi með Íslendingi þýddi að horfa þyrfti á Eurovision. Öll ár að eilífu. ❤ 🇮🇸 Mikið gaman, mikið fjör. – Long weekend in London! 🇬🇧 Highlight of the first day was definitely when we casually passed prince Charles and being the royal expert I am, I first thought his name was Harry. Then Wilhelm. Then William and then remember that the guy „with the ears“ is actually called Charles. Well done Katrin. 👏👏 👑 And yesterday we went training in a small crossfit box here were I dropped 55 kg barbell on my head (didn’t hurt, I’m fine) and tonight is Eurovision!!! Markus can’t wait. That’s a lie. I told him being in a relationship with an Icelander means watching Eurovision every year for the rest of our lives. 🇮🇸 🎤 🙌🏼 #insicknessandinhealth #london #princewilhelm #royals #nowgonnasearchforlittlearchie #eurovision