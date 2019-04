Cole Sprouse er á landinu – Íslenskar stúlkur standa vaktina

Cole Sprouse, leikari, er staddur á Íslandi. Hann hefur deilt myndbandi og mynd frá Íslandi í Instagram Story. Leikarinn er líklegast staddur við tökur, en hann er ljósmyndari ásamt því að vera leikari.

Hann er þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Cody Martin í þáttunum The Suite Life of Zack and Cody. Einnig fór hann með hlutverk Ben, sonar Ross, í Friends ásamt tvíburabróður sínum Dylan Sprouse.

Við vitum ekki meira um dvöl hans að svo stöddu.

Cole Sprouse á marga íslenska aðdáendur og er þráður á Beauty Tips þar sem spurt er hvort einhver hafi rekist á leikarann. „Nei en ég vona að ég geri það,“ segir ein. „ELSKA HANN,“ segir önnur.

Uppfært

Ein stúlka segir hann vera í bústað: „Hann verður ekki í bænum heldur úti á landi. Hann er í bústað að taka myndir.“ Aðspurð hvaða bústað segir sama stúlkan: „Má ekki segja haha.“

Uppfært 13:10

Stúlkan deildi mynd af Cole Sprouse sitja að snæðingi á ónefndum veitingastað. Myndin er af Beauty Tips.