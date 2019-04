Íslendingar orðlausir yfir furðulegum auglýsingum: „Getur einhver sagt mér hvað í fjandanum þetta er?“

Wish er fyrirtæki sem selur alls konar varning. Fyrirtækið tengir kaupendur beint við seljendur, annað hvort í gegnum Wish.com eða Wish appið. Varningurinn er oftast framleiddur í Kína og ólíkt öðrum vefsíðum, þá kemur hlutur frá Wish beint frá verksmiðjunni. Samkvæmt heimasíðu Wish sendir fyrirtækið ekki til Íslands því er það undarlegt að auglýsingar frá þeim séu að poppa upp hjá íslenskum Facebook-notendum. Auglýsingarnar eru á íslensku og eru Íslendingar forviða yfir vörunum sem er verið að auglýsa.

Í Facebook-hópnum Fyndna frænka er rætt um vefsíðuna og vöruúrvalið. Í nokkur skipti hefur skjáskoti af auglýsingu verið deilt í hópinn af vörum sem eru vægast sagt frekar furðulegar.

„Ég bara… veit ekki hvern andskotann ég googlaði sem varð til þess að ég fæ endalausar uppástungur frá þessari síðu að kaupa þetta. Getur einhver sagt mér hvað í fjandanum þetta er?“ Spyr ein með mynd af einhverju apparati fyrir munninn.

„Já sama hér, þetta app er alltaf að poppa upp!! Pirrandi.“

Það sem hefur einnig verið sagt um Wish:

„Mér finnst alltaf vera einhverjir svona skrýtnir hlutir í þessum auglýsingum,“ segir ein og hlær.

„Ég er alltaf á leiðinni að blokka þessa síðu og þá kemur svona snilld. Verð bara að sjá þessar auglýsingar frá henni áfram, þetta er bara of fyndið.“

„Sjáið þið hvað er skondið við vöruna?“ Skrifar ein með myndinni hér að neðan.

Tvær segjast hafa reynslu af síðunni:

„Ég hef verslað nokkrum sinnum þaðan. Hefur gengið mjög vel og ég fæ endurgreiðslu ef varan skilar sér ekki eða er gölluð. Mjög fínt app og upplýsingarnar mjög fínar. Skemmtilegra app en Ali,“ segir ein. Önnur tekur undir: „Sammála.“

DV ætlaði að skoða síðuna en til þess að gera það, þarf að skrá sig inn.

Vinsæla YouTube stjarnan Safiya Nygaard hefur gert þó nokkur myndbönd þar sem hún pantar alls konar hluti frá Wish, eins og brúðkaupskjóla, ódýrt snyrtidót og tæknivörur.