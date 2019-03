Stytta af Ólafi vekur furðu og hlátur: „HVAÐ er þessi stytta nei ha?“

Brjóstmynd af Ólafi Ragnari Grímssyni, fyrrverandi forseta, var afhjúpuð í gær og þykir mörgum, ef marka má Twitter, styttan ekki beint vera nákvæm eftirmynd.

Margir gera góðlátlegt grín að þessu samfélagsmiðlinum, en sumir eru á því að brjóstmyndin minni frekar á George W. Bush eða Kristjáni Eldjárn en Ólaf. Ólafur Ragnar sjálfur virðst þó alsáttur með styttuna.

Hér fyrir neðan má sjá nokkur dæmi um viðbrögð íslenska Twitter-samfélagsins við styttunni.

Fool me once, shame on, shame on you. Fool me, you can't get fooled again. pic.twitter.com/9PueV4wbB2

My bust which now is at the Presidential Residence in Iceland. Made by the Icelandic sculptor Helgi Gislason whom I have admired for decades. He said in a speech that the bust was his artistic interpretation. It was a great pleasure to listen to his stories during the sittings! pic.twitter.com/bOFbTwZdkQ

— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) March 4, 2019