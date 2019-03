Öll plaköt með Hatara búin í Laugardalshöll

Nú standa úrslit Söngvakeppninnar yfir í Laugardalshöll, en gestir í salnum gátu nælt sér í plaköt með flytjendum fyrir útsendingu.

Ef marka má Twitter eru plaköt Hatar búin og velta einhverjir fyrir sér hvort það gefi vísbendingu um úrslitin í kvöld.

„Ætli plakatavísitalan hér í Laugardalshöll segi okkur eitthvað? Hataraplakötin búin, nóg til af hinum öllum,“ skrifar Kristján Freyr.

Twitter-notandi sem kallar sig Dude Points tekur í sama streng.

„Hatar plakötin eru næstum því búin ef við miðuð við hina flytjendurna,“ skrifar hann meðal annars.

Straw poll based upon the free posters available at the venue:Hatari posters are virtually gone compared to all other performers. #songvakeppnin #12stig

— dudepoints (@dudepoints) March 2, 2019