Andri Þór Guðmundsson: Það er okkar að koma með nýjar kategoríur – spennandi samstarf við Carlsberg og Tuborg

Drykkjarvörumarkaðurinn er að breytast mikið og hratt. Sykraðir gosdrykkir eru á undanhaldi og Pepsí Max er langsamlega söluhæsti gosdrykkur á Íslandi. Orkudrykkir, eða koffíndrykkir, eru að koma sterkir inn en hefðbundinn gosdrykkjamarkaður heldur sínu. Í bjórnum hafa sprottið fram nýjar útgáfur á borð við lite og glútenlaust, Einnig 0% bjór aukið hlutdeild sína. Andri Þór Guðmundsson, fyrrverandi forstjóri Ölgerðarinnar, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.
Aðeins bara aftur að Tuborg Lille jul. Það er verkefni sem er gert hér með samþykki og í samvinnu við Carlsberg, Tuborg. Má búast við því að það sé hægt að fá sér Lille jul í Köben?
„Það er ekki mitt að svara því, það er best að fast orð hafi minnst ábyrgð þar. En við erum að vinna líka að fleiri verkefnum með Carlsberg og Tuborg þannig að það er aldrei að vita. Það verður eitthvað íslenskt, allavega íslensk uppskrift á borðum útlendinga.“
Já, það er áhugavert .En þegar maður horfir á þennan markað, þið náttúrlega eruð á drykkjarmarkaðnum, þið eruð nánast á öllum drykkjarmarkaðnum nema kannski mjólkurvörumarkaðnum. Maður hefur á tilfinningunni að hann sé í stöðugri gerjun, stöðugri breytingu. Við sjáum það bara í bjórnum. Þar er mikil tilhneiging, sýnist mér, það er komið mikið af lite bjórum, það er komið mikið af glútenlausum bjórum. Það er komið ansi mikið úrval af núll prósent. Svo sér maður að það eru komnir þessir drykkir eins og Collab og slíkir drykkir og bara vatnið. Þessir svona gömlu drykkir, ef hægt er að kalla bjór, til dæmis þennan gamla lagerbjór, gamlan á Íslandi, þetta er nú 1989 sem að við fengum bjórinn. En er að verða einhver tilfærsla til dæmis frá hefðbundnum gosdrykkjum yfir í þessa nýrri drykki eins og Collab og svoleiðis? Úr lagerbjór yfir í þessa lite bjóra og svoleiðis?
„Já, ef við tökum fyrst sko bjórmarkaðinn, þá hefur náttúrlega orðið klár færsla frá þessum hefðbundnu lagerbjórum yfir í léttari lagerbjóra. Gull Lite er núna langsamlega stærsti bjórinn í Vínbúðunum með yfir 17% markaðshlutdeild. Bjór númer tvö er síðan hefðbundinn lagerbjór. Hann heitir Boli og núna þegar ég verð að skoða febrúartölurnar úr ÁTVR á ferð þá sjáum við að Boli X er kominn í þriðja sætið og það er aftur lágkolvetnabjór sem er glútenfrír.
Þannig að það hefur orðið svolítið mikið shift í þessu. Íslenski bjórmarkaðurinn er rosalega dómíneraður af lagerbjórum og þessir léttbjórar eru vissulega lagerbjórar líka. Og við eigum kannski eftir að þroskast eitthvað, eitthvað meira til. En þetta, þetta hefur verið frábært og við höfum verið bara í fararbroddi þarna þannig að við höfum náð einhvern veginn, hvað eigum við að segja, árangurinn okkar undanfarin tíu ár hefur verið ævintýri líkastur í bjórnum þar sem að hlutdeildin okkar hefur farið úr sko rúmum 20% í rúm 50% sko í verslunum ÁTVR..
Eins og þú veist þá má ekki auglýsa bjór þannig að þetta er svona sjálfsprottið og ég auðvitað vil þakka þetta fyrst og fremst bara góðri vöruþróun og alveg rosalegri áherslu á gæðin vegna þess að það er upplifun neytenda sem að skiptir öllu máli. Við erum rosalega stíf í því að bjórinn okkar sé 100% að gæðum. Og þá er ég sérstaklega að vísa til dæmis í bara bari þar sem er verið að bjóða þetta á kútum. Það er því miður allt of algengt og það á ekkert við bara um Ísland að þar sem maður fer að bjórinn er skemmdur. Það verður eitthvað „off-taste“, hann hefur staðið of lengi í leiðslunum eða í kútnum eða leiðslur hafa ekki verið þrifnar og svo framvegis. En við erum með alveg rosalega útbreidda gæðavitund í fyrirtækinu og allt okkar fólk er svona „obsessed“ á þessu.
Ef við komum hins vegar að gosdrykkjamarkaðnum og hvort það hafi orðið tilfærsla frá svona hefðbundnum gosdrykkjum og yfir í svona kannski orkudrykkja- eða koffíndrykkjamarkaðinn eða eitthvað annað …“
Kannski líka sykrað yfir í sykurlaust, þetta er kannski ekki einhver einn hlutur sem er að gerast?
„Nei, einmitt. Þetta er margliða og og það hefur verið klárlega shift frá sykri yfir í engan sykur. Þar er náttúrlega Pepsi Max sem ber höfuð og herðar yfir aðra gosdrykki á markaðnum. Langsamlega stærsti gosdrykkurinn á Íslandi. En stærðin hins vegar á þessum hefðbundna gosdrykkjamarkaði, hún hefur nú bara haldist ágætlega og það hefur ekki verið mikill vöxtur en það hefur ekki verið minnkun sem er mjög áhugavert vegna þess að koffíndrykkjamarkaðurinn og próteindrykkjamarkaðurinn hefur vaxið gríðarlega mikið. Koffíndrykkjamarkaðurinn hefur verið í tveggja stafa vexti ár eftir ár eftir ár og við sjáum í sjálfu sér ekkert lát á þeirri þróun. En hvaðan er það að koma? Það er bara góð spurning. Og ég hef ekki eitthvað 100% svar við því. Kannski er yngra fólkið að færa sig meira frá kaffi yfir í Collab.“
Sjáið þið það?
„Já, við sjáum það. Kaffimarkaðurinn er líka að þróast úr möluðu kaffi yfir í hylkjamarkað og það eru margar breytingar þar þannig að heildarvirðið á kaffimarkaðnum hefur kannski ekki minnkað mikið og raunar vaxið því miður út af verðhækkunum erlendis en í fjölda kaffibolla, jú, það hefur nú verið svona heldur, það hefur aðeins minnkað í fjölda kaffibolla, myndi ég halda án þess ég hafi skoðað núna 2025 tölurnar, en þetta hefur verið svona trend undanfarin ár. Það eru nýir lítrar þarna sem eru að koma. Koffíndrykkirnir náttúrlega eru ævintýri líkastir og það er ekkert bara Collab, við sjáum auðvitað fullt af öðrum drykkjum, sem að við erum ekki með, sem að eru að vaxa og hafa staðið sig vel. En svo er það náttúrlega okkar hlutverk að þróa og búa til nýjar kategoríur sem að við trúum að verði til í framtíðinni.“
