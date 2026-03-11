Bæjarstjórinn leiðir lista Framsóknar í Hafnarfirði

Á félagsfundi þriðjudaginn 10.mars var samþykkt samhljóða, tillaga að framboðslista Framsóknar í Hafnarfirði en uppstillingarnefnd hefur unnið hörðum höndum að mótun listans. Framboðslisti Framsóknar í Hafnarfirði fyrir sveitarstjórnarkosningar 16. maí 2026 er þannig skipaður:
Valdimar bæjarstjóri hafði þetta að segja um listann:
„Ég vil byrja á því að segja einfaldlega takk. Takk fyrir það traust sem mér er sýnt með því að leiða þennan öfluga hóp fólks. Það er mér bæði heiður og ábyrgð sem ég tek af auðmýkt, stolti og mikilli gleði. Ég er sérstaklega stoltur af þeim lista sem við kynnum hér í kvöld. Þetta er fjölbreyttur og sterkur hópur fólks úr ólíkum áttum, með mismunandi reynslu, ólíka sýn og ólíkan bakgrunn en með eina sameiginlega hugsjón en það er að vinna vel fyrir Hafnarfjörð. Á listanum eru einstaklingar með mikla reynslu af pólitísku starfi og samfélagsmálum, en líka ný andlit sem koma inn með ferska sýn, kraft og nýjar hugmyndir. Þessi blanda skiptir máli. Hún gerir okkur sterkari. Hún gerir okkur trúverðugri. Hún gerir okkur betur í stakk búin til að takast á við verkefnin fram undan.
Ég vil bjóða sérstaklega velkomið það fólk sem hefur áður tekið þátt í starfi annarra flokka en hefur nú ákveðið að ganga til liðs við okkur. Það er styrkur fyrir okkur. Það sýnir að fólk sér í Framsókn vettvang samvinnu, ábyrgðar og raunhæfra lausna. Ég vil þar nefna sérstaklega Kolbrúnu Magnúsdóttur, sem skipar annað sætið á listanum okkar. Ég er afar ánægður og þakklátur fyrir að hún skuli hafa valið að ganga til liðs við okkur. Það sendir skýr skilaboð um að hér er breið samstaða, hér er opinn hópur og hér er vilji til að sameina krafta ólíkra einstaklinga í þágu Hafnarfjarðar.
Við segjum það skýrt að Framsókn í Hafnarfirði er tilbúin til áframhaldandi forystu. Við erum með bæjarstjórann. Og ef vilji er fyrir því að halda þeirri forystu áfram, halda áfram á þeirri braut sem við höfum markað og tryggja áfram öfluga stjórn fyrir bæinn okkar, þá er svarið einfalt: þá þarf að kjósa Framsókn. En umfram allt má aldrei gleyma því að þetta snýst um bæinn okkar. Um fólkið sem hér býr. Um fjölskyldurnar, börnin, eldra fólkið, atvinnulífið, skólana, íþróttirnar, menninguna og allt það sem gerir Hafnarfjörð að því einstaka samfélagi sem við elskum. Verkefnið okkar er að vinna fyrir Hafnarfjörð af ábyrgð, metnaði og kærleika. Því að á endanum snýst þetta um Hafnarfjörð.“