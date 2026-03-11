fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

Andri Þór Guðmundsson: Gríðarleg tækifæri í vöruþróun og samstarfi við birgja – Ísland kjörið fyrir nýjungar

Miðvikudaginn 11. mars 2026 17:30

Vöxtur Ölgerðarinnar hefur verið gríðarlegur frá því Andri Þór Guðmundsson kom fyrst til starfa hjá fyrirtækinu árið 2022. Veltan hefur 20-30-faldast og starfsmannafjöldi hátt í tífaldast. Starfsemin er mjög fjölbreytt og vöruþróun á háu stigi. Einn vinsælasti jólabjórinn fyrir síðustu jól var t.d. Tuborg Lille jul, sem er hannaður frá grunni hjá Ölgerðinni. Ísland hentar vel til að prófa nýjungar og vöruþróun tekur skemmri tíma hér en hjá stærri fyrirtækjum á stærri mörkuðum. Andri Þór er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.

Hér má hlusta á brot úr þættinum:

Andri Þór Guðmundsson - 1

Það urðu breytingar hjá ykkur núna um mánaðamótin hjá Ölgerðinni. Þú steigst úr stóli forstjóra eftir hvað, 20 ár?

„Já, ég tók við sem forstjóri 2004 þannig að ég var 22 ár forstjóri og var þar áður fjármálastjóri. Þetta er búið að vera heilmikið ferðalag og nú fannst mér rétti tímapunkturinn að taka að mér önnur verkefni fyrir félagið vegna þess að ég er ekki farinn. Ég er einfaldlega að fara úr þessum stól og ætla að bjóða mig fram til stjórnar og vonandi taka að mér þar síðan ákveðin verkefni fyrir félagið í framhaldinu.“

Já, ég las það að Bogi Þór Siguroddsson, núverandi stjórnarformaður, hann hefur lagt það til að þú takir við af sér.

„Já, það er uppleggið. Hann ætlar að draga sig í hlé frá stjórnarformennskunni og raunar ekki bjóða sig fram til stjórnar. Ég mun gera það og vonandi fæ ég stuðning fleiri hluthafa til þess að taka við stjórnarformennskunni.“

Ölgerðin hefur vaxið og dafnað á síðustu árum. Þið lentuð náttúrulega í hremmingum eins og mörg önnur fyrirtæki í hruninu og eftirköstum þess. Tókst að vinna vel úr því. Þegar maður hugsar um Ölgerðina, hérna í gamla daga man ég þegar maður var þarna niðri í Þverholti held ég, með plastbrúsa fyrir jólin að bíða eftir því að sækja jólaölið. Ölgerðin er nú dálítið annað og meira í dag en Ölgerð.

„Já, þetta er búið að heldur betur þroskast og þróast þessi ár. Þegar ég er að taka við, þá er veltan um það bil þrír milljarðar og það eru svona 75 starfsmenn hjá Ölgerðinni, 2002. Núna á þessu ári, þá mun veltan slaga hátt í 60 milljarða og um það bil 600 starfsmenn. Þannig að þetta er náttúrlega ævintýri líkast hvernig fyrirtækið hefur þróast. Og við erum hvergi nærri hætt vegna þess að það er fullt af tækifærum þarna fyrir framan okkur.“

Já, þið eruð stór innflutningsaðili bæði á áfengi og kaffi og tækjum tengdum kaffi- og kaffihúsarekstri og slíku. Þið flytjið líka inn snakk og þið framleiðið mikið af bjór. Það eru náttúrulega ekki jólin núna en þið komuð með bjórtegund sem var fyrst boðin hér fyrir jólin, er það ekki?

„Jú, ég ætla aðeins að koma inn á það, en ég ætla að segja meira frá innflutningnum, til dæmis að innflutningurinn er í raun og veru í tveimur félögum. Hann er annars vegar í Ölgerðinni og hins vegar í Danól. Ölgerðin flytur inn og selur snakk og kaffi og áfengi. En Danól flytur inn mikið af matvöru og sérvöru og snyrtivöru náttúrlega sérstaklega. Veltan okkar í snyrtivörunni er kannski um þrír milljarðar á þessu ári. Danól heildsölunni er skipt í þrjú meginsvið. Það er matvörusvið og og stóreldhússvið og svo sérvöru- og snyrtivörusvið. Við erum sennilega stærsti snyrtivöruinnflytjandi á landinu, eitthvað sem kannski margir átta sig ekki á. Stóreldhúshlutinn er sömuleiðis náttúrlega mjög öflugur. Við erum að bjóða þarna mikið til fagmanna inn í eldhúsin, í stóreldhúspakkningum og öðru slíku. Og svo náttúrlega höfum við núna keypt Kjarnavörur og Gæðabakstur. Og það er nú einmitt þannig að Danól er að selja mikið af þessum vörum þá inn til stóreldhúsa. Þar með sjáum við fram á ýmsa samleiðarmöguleika.

En aftur að Bjórnum sem þú minntist á og þennan Tuborg Lille jul sem við þróuðum. Þetta er í raun og veru geggjað dæmi vegna þess að hugmyndin og frumkvæðið er alfarið frá okkur. Við þróum vökvann og bara stillum þessu upp og Carlsberg og Tuborg tóku svona rosalega vel í þetta og er bara ókei, þetta meikar sens hjá okkur. Og vökvinn er frábær og við skulum bara kýla á þetta og sjáum bara hvernig fer. Og þetta fór nú heldur betur vel vegna þess að þetta seldist upp algjörlega á fyrstu metrunum. Og því miður er þetta náttúrlega þannig með bjórinn að það tekur margar vikur að búa hann til þannig að þú bregst ekkert mikið við óvæntri eftirspurn?

En við eigum eftir að koma náttúrlega rosalega sterkt til baka núna um næstu jól. Og þetta samstarf er svona dæmi um tækifæri sem liggur bara hérna fyrir framan okkur. Þetta er ekki einsdæmi nefnilega að erlendir samstarfsaðilar leiti til okkar um þróun og markaðssamstarf og það sem við erum að prufa vöru hérna á Íslandi, setja hana á markað þannig að þeir læri. Þetta er gert með miklu meiri hraða hérna hjá okkur og miklu minni tilkostnaði þannig að þetta er mjög áhugaverður vinkill varðandi samstarf við marga erlenda birgja.“

Já, er þetta ekki dálítið tækifæri? Við erum svona ákveðinn míkrómarkaður ef við berum okkur saman við þessa stóru markaði erlendis þannig að það er einmitt hægt að gera, eins og þú segir, það er hægt að gera ákveðna tilraunastarfsemi hér og þú ert ekki að leggja eins mikið undir?

„Þetta höfum við auðvitað alltaf sagt og alltaf trúað þessu. En það sem er síðan til viðbótar er að við höfum þroskast svo mikið sem fyrirtæki að vöruþróunin sjálf, að hún er gerð hér á Íslandi af miklum gæðum og á miklum hraða. Verkefni sem vinnast kannski á einu, tveimur árum hjá stórfyrirtæki erlendis eru kannski unnin á þremur til sex mánuðum hérna hjá okkur. Þetta er ekki síst það sem að þeir sjá. Og líka, ekki bara einhverja rannsóknarstofu að blanda einhverja drykki, heldur að búa til konsept. Konsept til dæmis eins og Collab.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify

Hide picture