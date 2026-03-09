fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

Alma Möller: Eðlilegt að Nýi Landspítalinn sjái um spítalaframkvæmdir hér á landi – nýta sérþekkinguna

Eyjan
Mánudaginn 9. mars 2026 17:30

Allt aðrar kröfur eru til húsakynna og aðstöðu í hjúkrunarheimilum en í öðru húsnæði, hvort sem um er að ræða íbúðar- eða skrifstofuhúsnæði og þess vegna er ekki hægt að taka bara hvaða húsnæði sem er undir hjúkrunarheimili. Gera verður breytingar, stundum umfangsmiklar. Nú er verið að breyta húsnæði í Urriðahvarfi svo nýta megi það undir hjúkrunarrými. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Það er verið að reisa fullt af fullt af íbúðablokkum í höfuðborginni og það er auðvitað íbúðaskortur líka. Ég ætla ekki að ræða við þig um það, það er annar ráðherra sem sem ber ábyrgð á þeim málaflokki. En væri hægt að taka einhverja af þessum íbúðabyggingum, þessum blokkum sem er verið að byggja? Væri hægt að taka hana og nýta hana sem hjúkrunarheimili?

„Það er náttúrlega verið að breyta í Urriðahvarfi. Það var náttúrlega ekki byggt sem hjúkrunarheimili. Það er verið að breyta hérna gamla Loftleiðahúsinu. Það eru myndir af ráðherra uppbyggingar hjúkrunarheimila, Ingu Sæland, þar með sleggju að berja niður veggi. Þannig að þetta hefur verið skoðað. En að taka kannski einhverja blokk og það þarf alltaf einhverjar breytingar.“

Já, þetta er hjúkrunarheimili. Það þarf annars konar rými og aðgengi og þar fram eftir götunum.

„Og salerni og alls konar hluti. Það eru mjög flott hjúkrunarheimili sem var byggt við á Nesvöllum í Reykjanesbæ og það er svo glæsilegt og þar eru lyftarar í öllum loftum því að það þarf kannski að aðstoða fólk með þeim hætti. Salernin, það er hægt að snúa þeim og það er búið að besta hönnun og það er ekki ríkið sem er að gera þetta heldur til dæmis þau sem eru á Hrafnistu og Sóltúni, þau þau eru búin að besta hönnun þannig að það styðji við til dæmis að hinn aldraði detti ekki. Byltur eru auðvitað mjög slæmar fyrir aldrað fólk sem er kannski með beinþynningu og slíkt, og hönnun á húsnæði styður við slíkt öryggi. Þannig að þetta er ekki bara að fara inn í eitthvað húsnæði.“

Það er ekki hægt að taka bara hvaða kassa sem er og nota hann.?

„Nei, það er það ekki.“

En svo við komum aftur að Landspítalanum. Og nýja Landspítalanum. Það er verið að gagnrýna kostnað og þess háttar. Ég heyrði viðtal við Gunnar Svavarsson, held ég að það hafi verið, í útvarpi í vikunni þar sem hann sagði að það væri ósanngjarnt að vera með þessa gagnrýni vegna þess að umfang verkefnisins hefði breyst, að það hefði áður verið aðskilið, tækjakaup og fleira. Þetta verði allt komið þarna undir sama pakka og verið að víkka út hlutverk nýja Landspítalans. Þannig að nú er nýi Landspítalinn, hann er að sjá um stækkun Sjúkrahússins á Akureyri, að mér skilst.

„Alveg hárrétt. Og þarna hefur myndast gríðarleg sérfræðiþekking því bara eins og ég var að lýsa með hjúkrunarheimili, þá náttúrlega enn flóknara að hanna spítala. Hanna skurðstofur, hanna legudeildir, röntgendeild og allt hvað það er. Þannig að þarna þarf gríðarlega sérhæfða þekkingu og hún er orðin til staðar hjá NLSH ohf., Nýi Landspítalinn ohf., sem stýrir þessu verkefni, og þess vegna hefur þeim líka verið falið að byggja við Sjúkrahúsið á Akureyri og ég myndi gjarnan vilja sjá þetta hlutverk víkka enn meira og þá léttir auðvitað á Framkvæmdasýslu ríkisins þannig að NLSH væri með hönnun og byggingar á húsnæði í heilbrigðiskerfinu. Við erum nú ekki komin þangað en það var frumvarp á þingmálaskrá fjármálaráðherra í fyrra um fasteignir sjúkrahúsa þar sem að ætlunin er að fela NLSH, sem sagt fleiri verkefni. Og alveg rétt sem þú nefnir með tækin, því að tækin og húsnæði hanga svo mikið saman og það er bara hluti af tækjakosti sem fer yfir í nýja spítalann. Og það eru öll þessi stafrænu kerfi, þetta er nýi Landspítalinn allt að halda utan um og Gunnar Svavarsson, hann er nú frábær í þessu verkefni og hann heldur alltaf tvisvar á ári fundi, morgunverðarfundi, sem eru svona tveir tímar með stuttum kynningum á alls konar efnisþáttum, til dæmis bara hönnun á raflögnum, prófun á gluggum vegna veðurálags, jarðskjálftahönnun. Þetta er alveg ótrúlega flókið verkefni en mjög vel utan um allt haldið og bara samningagerð í þessu verkefni, það er náttúrlega allt boðið út og grilljón samningar þannig að þetta er alveg ofboðslega mikið og flókið verkefni.“

Við erum allt of sein að gera hlutina, allt of sein að koma með þennan nýja spítala. Það er búið að vera þörf á honum í áratugi sennilega. Verðum við ekki að fara að huga að næsta?

„Við getum náttúrlega ekki gert allt í einu og núna erum við sem sagt, þessi hópur sem ég nefndi, að skoða þróunina til 2050. Þannig að ég held við eigum að bara klára það en jú, jú, við eigum örugglega að fara að líta í kringum okkur og hugsa lengra, en við erum þó allavega að hugsa til 2050 en það verður náttúrlega komið áður en fólk veit af.

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify

