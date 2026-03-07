fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Jóhann Páll Jóhannsson á þingi Samtaka iðnaðarins: Afnemum neitunarvald landeigenda – einföldum regluverkið

Eyjan
Laugardaginn 7. mars 2026 14:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Landeigendur munu ekki framar geta komið í veg fyrirþjóðhagslega mikilvægar framkvæmdir með því að standa í vegi fyrir framkvæmdum á landareignum sínum.

Þetta kom fram á máli Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra á þingi Samtaka iðnaðarins í vikunni. Hann hyggst leggja fram frumvarp á Alþingi, sem fellir úr gildi neitunarvald landeigenda. Í stað þess að landeigendur geti stöðvað framkvæmdir verður land þeirra tekið eignarnámi og þeim greiddar bætur fyrir ef framkvæmdir eru taldar nauðsynlegar vegna þjóðhagslegra hagsmuna.

Ráðherra sagði það óþolandi og óviðunandi að þjóðhagslega mikilvægar framkvæmdir tefjist um mörg ár vegna ágreinings við landeigendur. Hann spáði því að lagabreytingarnar yrðu umdeildar en fullvissaði áheyrendur um að ekkert yrði gefið eftir í málinu og bætti því við að ríkisstjórnin myndi ráðast í fleiri hagræðingaraðgerðir á næstunni.

Jóhann Páll byrjaði ræðu sína á því að rifja upp að þegar hann tók við embætti sagði hann að undir hans verkstjórn yrði umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið hagvaxtarráðuneyti, sem ryður burt hindrunum, ryður burt óþarfa reglubyrði og skriffinnsku og ýtir undir hagvöxt og verðmætasköpun. Eftir þessu plani væri unnið.

Hann benti á að Hvammsvirkjun hefði ítrekað tafist vegna þess að stjórnvöld hefðu ekki gert brugðist við ábendingum um regluverk sem þurfti að laga. Þessu hefði nú verið kippt í lag og varanlegt virkjunarleyfi og framkvæmdaleyfi hvíldi nú á nýjum og traustum lagagrundvelli.

Jóhann Páll minntist einnig einföldun á regluverki fyrir veitingastaði, sem hefur gert það að nokkurs konar frumskógi að fá starfsleyfi. Lagði hann áherslu á að þegar settar eru íþyngjandi kröfur á atvinnulífi þá hvíli sönnunarbyrðin alltaf á stjórnvöldum.

Jóhann Páll benti á að með nýjum rammapakka þar sem Holtavirkjun og Skrokkalda fara í nýtingarflokk muni sjöfalt fleiri megawött skila sér inn í kerfið en rötuðu í orkunýtingarflokk síðustu tíu árin á undan.

„Við verjum eignaréttindi landeigenda með eignarnámsbótum, ekki með því að gefa þeim einhvers konar neitunarvald gegn þjóðhagslega mikilvægum framkvæmdum.

Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að framkvæmdir munu geta hafist samhliða samningaviðræðum eða eignarnámsferli, og þannig styttum við heildarframkvæmdatíma um marga mánuði eða jafnvel ár, sem þýðir lægri fjármagnskostnaður, áreiðanlegri áætlanir og minni áhætta vegna verðbreytinga á efni og vinnuafli.

Verða þessar lagabreytingar óumdeildar? Nei, svo sannarlega ekki. Ekki frekar en þær róttæku breytingar sem við erum að gera á fyrirkomulagi heilbrigðiseftirlits á Íslandi, loksins. Ekki frekar en hagræðingaraðgerðir okkar, þar sem við erum að taka til í ríkisrekstrinum og fækka ríkisstofnunum um 10 prósent á þriggja ára tímabili.

Þetta er allt saman umdeilt, sumt er óþægilegt, en markmiðið er skýrt: einfaldara regluverk, sjálfbær ríkisfjármál og aukin samkeppnishæfni, kröftugri verðmætasköpun á Íslandi. Þar erum það við í stjórnmálunum sem sköpum rammann, og þið sem framkvæmið.

Og nú þegar það er óvissa allt í kringum okkur, þá skiptir öllu máli að ríkisvaldið og við í stjórnmálunum gerum það sem við getum til þess að eyða óvissu og skapa kjölfestu. Að við höfum stjórn á því sem við þó getum haft stjórn á.

Rétt eins og þið getið treyst því að sólin komi upp á morgun, þá getiði treyst því að hallarekstur ríkisins verður stöðvaður árið 2027, við hvikum hvergi frá því og það kemur ekki til greina að fara að kasta peningum á eftir verðbólgunni eða láta undan þrýstingi á Alþingi um stóraukin útgjöld og minni tekjur.

Við munum eyða hallanum. Þið munið halda áfram að skapa verðmæti og útflutningstekjur, þannig komum við jafnvægi á þjóðarbúið. Þetta er samvinnuverkefni.“

Hægt er að hlusta á ræðu Jóhanns Páls hér. Ræða hans byrjar á mín. 58:30 og lýkur á mín. 1:06:33

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 2 klukkutímum
Jóhann Páll Jóhannsson á þingi Samtaka iðnaðarins: Afnemum neitunarvald landeigenda – einföldum regluverkið
Eyjan
Fyrir 7 klukkutímum
Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi
EyjanFastir pennar
Fyrir 10 klukkutímum
Alma Möller: Fráflæðisvandi 20 ára gamalt hugtak – hillir undir lok en tekur tíma
EyjanFastir pennar
Fyrir 21 klukkutímum
Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?
Eyjan
Í gær
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Braggablús
Eyjan
Í gær
Alma Möller: Áratugum of sein að byggja nýjan spítala
Eyjan
Í gær
Allt sem þú þarft að vita um ESB-þjóðaratkvæðagreiðsluna
EyjanFastir pennar
Í gær
Katrín Káradóttir skrifar: Soroptimistar taka þátt í alþjóðlegum baráttudegi kvenna því það skiptir máli

Pennar

Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi
Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Braggablús
Nína Richter skrifar: Leyfist Laufey að vera á dós?

Mest lesið

Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“

Nýlegt

Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Verja stuðningsmenn sem bauluðu á hlé vegna Ramadan
Kjartan lýsir því þegar hann komst í tæri við stjóra Arsenal í Bandaríkjunum – „Þá sá maður karakterinn“
Liverpool fyrst í 8-liða úrslit
Langskotið og dauðafærið – Verða töfrar bikarsins allsráðandi?
Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Stórkaup eða stórsala á landsréttindum
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Orðið á götunni: Ofboð og geðshræring stjórnarandstöðunnar út af litlu máli

Orðið á götunni: Ofboð og geðshræring stjórnarandstöðunnar út af litlu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Bæling er ekki boðskapur kærleikans
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Willum Þór Þórsson: Ánægður með skýran málflutning Lilju – má samt ekki missa mig í pólitík

Willum Þór Þórsson: Ánægður með skýran málflutning Lilju – má samt ekki missa mig í pólitík
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Veikindaréttur er ekki forréttindi heldur öryggi
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Davíðs minnst á Alþingi – „Genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma“

Davíðs minnst á Alþingi – „Genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma“
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Willum Þór Þórsson: Sakna stjórnmálanna en virði mitt núverandi hlutverk
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Jón Örn í eigendahóp Markarinnar lögmannsstofu
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Willum Þór Þórsson: Ein stjarna Ólympíuleikanna var 93 ára og íslensk – önnur var norsk

Willum Þór Þórsson: Ein stjarna Ólympíuleikanna var 93 ára og íslensk – önnur var norsk
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Orðið á götunni: Vopnaður friður – Var rétta fólkinu fórnað? Gamalt vín á nýjum belgjum
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík

Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík
Eyjan
Fyrir 1 viku
Verðbólgan: Glatað tækifæri peningastefnunefndar til að afnema verðtryggingu – ekki er öll von úti
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Að lifa í skugga sjaldgæfs sjúkdóms
Eyjan
Fyrir 1 viku

Willum Þór Þórsson: Lottópeningarnir skipta sköpum

Willum Þór Þórsson: Lottópeningarnir skipta sköpum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Willum Þór Þórsson: Íþróttahreyfingin samofin sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Fylgi stjórnmálaflokka: Samfylkingin og Miðflokkurinn styrkjast – Sjálfstæðisflokkur og Framsókn áfram á niðurleið

Fylgi stjórnmálaflokka: Samfylkingin og Miðflokkurinn styrkjast – Sjálfstæðisflokkur og Framsókn áfram á niðurleið
Eyjan
Fyrir 1 viku
Íris og Páll hætta bæði í Eyjum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum

Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Líttu þér nær, Sólveig Anna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar