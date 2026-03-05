fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

Framboðslisti Viðreisnar í Reykjavík

Fimmtudaginn 5. mars 2026 18:30

Framboðslisti Viðreisnar í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningar í vor var kynntur í hátíðarsal Laugarnesskóla í dag. Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona og handritshöfundur leiðir listann og Róbert Ragnarsson stjórnsýsluráðgjafi er í öðru sæti. Þriðja sætið vermir Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikari og í fjórða sæti er Margrét Rós Sigurjónsdóttir umhverfisfræðingur og framkvæmdastjóri Kolaportsins.

Þegar Björg kynnti listann í Laugarnesskóla sagði hún að forgangsraða þyrfti fjármunum í grunnþjónustu:

„Við ætlum að forgangsraða þannig að peningar séu nýttir í þágu borgarbúa. Ekki í þágu braskara, gæluverkefna eða kerfis sem er búið að kerfa yfir sig. Þetta þýðir að við þurfum að draga úr kostnaði og fækka starfsfólki sem er ekki í beinni þjónustu við Reykvíkinga. Koma þeim peningum í grunnþjónustuna. Fólkið í framlínunni á ekki að líða fyrir slæma forgangsröðun í Ráðhúsinu.“

Listi Viðreisnar í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningar 16. maí 2026

  1. Björg Magnúsdóttir, fjölmiðlakona og handritshöfundur
  2. Róbert Ragnarsson, stjórnsýsluráðgjafi
  3. Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari
  4. Margrét Rós Sigurjónsdóttir, umhverfisfræðingur og framkvæmdastjóri Kolaportsins
  5. Eyþór Máni Steinarsson, frumkvöðull og meðstofnandi Hopp
  6. Sandra Hlín Guðmundsdóttir, náms- og starfsráðgjafi Borgarholtsskóla og formaður Félags náms- og starfsráðgjafa
  7. Sverrir Páll Einarsson, forseti Uppreisnar, ungliðahreyfingar Viðreisnar og laganemi
  8. Monika Katarzyna Waleszczyńska, mannauðsstjóri
  9. Samúel Torfi Pétursson, skipulagsverkfræðingur
  10. Ingunn Rós Kristjánsdóttir, sálfræðikandídat, starfsmaður íbúðakjarna og formaður Viðreisnar í Reykjavík
  11. Hákon Skúlason, framkvæmdastjóri
  12. Emma Ósk Ragnarsdóttir, kennari og stjórnmálafræðingur
  13. Oddgeir Páll Georgsson, hugbúnaðarverkfræðingur
  14. Helga Dögg Björgvinsdóttir, viðskiptafræðingur
  15. Bjartur Hrafn Jóhannsson, starfsmaður neyðarskýlis
  16. Ragnheiður Dóra H. Jónsdóttir, stjórnmálafræðinemi og frístundaleiðbeinandi
  17. Jón Steindór Valdimarsson, lögfræðingur
  18. Ester Ósk Gestsdóttir Waage, verkefnastjóri
  19. Bjarki Fjalar Guðjónsson, lögfræðingur
  20. Diljá Ámundadóttir Zoega, fyrrv. varaborgarfulltrúi og sálgætir
  21. Hjálmar Gíslason, stofnandi og framkvæmdastjóri GRID
  22. Emilía Björt Írisard. Bachmann, starfsmaður þingflokks Viðreisnar
  23. Sverrir Örn Kaaber, fyrrv. skrifstofustjóri
  24. Noorina Khalikyar, læknir
  25. Steinar Logi Hafsteinsson, fyrirtækjaráðgjafi
  26. Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir, deildarfulltrúi og verkefnastjóri hjá Listaháskóla Íslands
  27. Gústaf Berg Guðnýjarson, stjórnmálafræðingur
  28. Íris Arnlaugsdóttir, verkefnastjóri
  29. Unnar Geir Unnarsson, deildarstjóri
  30. Jana Guðrún Jahzara T. Maillard, nemi
  31. Jakob Löve, hagfræðinemi
  32. Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir, leiklistar- og tónlistarfræðingur
  33. Rúnar Guðjónsson, hagfræðingur
  34. María Malmquist, lögfræðinemi
  35. Ásmundur Helgason, bókaútgefandi
  36. Draumey Ósk Ómarsdóttir, leikskólaleiðbeinandi
  37. Helgi Hrafn Gunnarsson, hugbúnaðarsmiður og tækniráðgjafi
  38. Kristín A. Árnadóttir, fyrrv. sendiherra
  39. Haukur Árnason, kennari
  40. Andrea Þormar, list- og safnafræðingur
  41. Árni Grétar Jóhannsson, leikstjóri og leiðsögumaður
  42. Anna Hildigunnur Jónasdóttir, gagnasérfræðingur
  43. Úlfur Atli Stefaníuson, launaráðgjafi
  44. Ingileif Friðriksdóttir, aðstoðarmaður utanríkisráðherra
  45. Jón Gnarr, þingmaður og fyrrv. borgarstjóri
  46. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi og fráfarandi oddviti Viðreisnar í Reykjavík
