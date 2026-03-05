Framboðslisti Viðreisnar í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningar í vor var kynntur í hátíðarsal Laugarnesskóla í dag. Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona og handritshöfundur leiðir listann og Róbert Ragnarsson stjórnsýsluráðgjafi er í öðru sæti. Þriðja sætið vermir Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikari og í fjórða sæti er Margrét Rós Sigurjónsdóttir umhverfisfræðingur og framkvæmdastjóri Kolaportsins.
Þegar Björg kynnti listann í Laugarnesskóla sagði hún að forgangsraða þyrfti fjármunum í grunnþjónustu:
„Við ætlum að forgangsraða þannig að peningar séu nýttir í þágu borgarbúa. Ekki í þágu braskara, gæluverkefna eða kerfis sem er búið að kerfa yfir sig. Þetta þýðir að við þurfum að draga úr kostnaði og fækka starfsfólki sem er ekki í beinni þjónustu við Reykvíkinga. Koma þeim peningum í grunnþjónustuna. Fólkið í framlínunni á ekki að líða fyrir slæma forgangsröðun í Ráðhúsinu.“
Listi Viðreisnar í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningar 16. maí 2026
- Björg Magnúsdóttir, fjölmiðlakona og handritshöfundur
- Róbert Ragnarsson, stjórnsýsluráðgjafi
- Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari
- Margrét Rós Sigurjónsdóttir, umhverfisfræðingur og framkvæmdastjóri Kolaportsins
- Eyþór Máni Steinarsson, frumkvöðull og meðstofnandi Hopp
- Sandra Hlín Guðmundsdóttir, náms- og starfsráðgjafi Borgarholtsskóla og formaður Félags náms- og starfsráðgjafa
- Sverrir Páll Einarsson, forseti Uppreisnar, ungliðahreyfingar Viðreisnar og laganemi
- Monika Katarzyna Waleszczyńska, mannauðsstjóri
- Samúel Torfi Pétursson, skipulagsverkfræðingur
- Ingunn Rós Kristjánsdóttir, sálfræðikandídat, starfsmaður íbúðakjarna og formaður Viðreisnar í Reykjavík
- Hákon Skúlason, framkvæmdastjóri
- Emma Ósk Ragnarsdóttir, kennari og stjórnmálafræðingur
- Oddgeir Páll Georgsson, hugbúnaðarverkfræðingur
- Helga Dögg Björgvinsdóttir, viðskiptafræðingur
- Bjartur Hrafn Jóhannsson, starfsmaður neyðarskýlis
- Ragnheiður Dóra H. Jónsdóttir, stjórnmálafræðinemi og frístundaleiðbeinandi
- Jón Steindór Valdimarsson, lögfræðingur
- Ester Ósk Gestsdóttir Waage, verkefnastjóri
- Bjarki Fjalar Guðjónsson, lögfræðingur
- Diljá Ámundadóttir Zoega, fyrrv. varaborgarfulltrúi og sálgætir
- Hjálmar Gíslason, stofnandi og framkvæmdastjóri GRID
- Emilía Björt Írisard. Bachmann, starfsmaður þingflokks Viðreisnar
- Sverrir Örn Kaaber, fyrrv. skrifstofustjóri
- Noorina Khalikyar, læknir
- Steinar Logi Hafsteinsson, fyrirtækjaráðgjafi
- Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir, deildarfulltrúi og verkefnastjóri hjá Listaháskóla Íslands
- Gústaf Berg Guðnýjarson, stjórnmálafræðingur
- Íris Arnlaugsdóttir, verkefnastjóri
- Unnar Geir Unnarsson, deildarstjóri
- Jana Guðrún Jahzara T. Maillard, nemi
- Jakob Löve, hagfræðinemi
- Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir, leiklistar- og tónlistarfræðingur
- Rúnar Guðjónsson, hagfræðingur
- María Malmquist, lögfræðinemi
- Ásmundur Helgason, bókaútgefandi
- Draumey Ósk Ómarsdóttir, leikskólaleiðbeinandi
- Helgi Hrafn Gunnarsson, hugbúnaðarsmiður og tækniráðgjafi
- Kristín A. Árnadóttir, fyrrv. sendiherra
- Haukur Árnason, kennari
- Andrea Þormar, list- og safnafræðingur
- Árni Grétar Jóhannsson, leikstjóri og leiðsögumaður
- Anna Hildigunnur Jónasdóttir, gagnasérfræðingur
- Úlfur Atli Stefaníuson, launaráðgjafi
- Ingileif Friðriksdóttir, aðstoðarmaður utanríkisráðherra
- Jón Gnarr, þingmaður og fyrrv. borgarstjóri
- Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi og fráfarandi oddviti Viðreisnar í Reykjavík