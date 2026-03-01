fbpx
Sunnudagur 01.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?

Eyjan
Sunnudaginn 1. mars 2026 18:00

Eneas ber sigurorð af Túrnusi konungi. Hér í túlkun ítalska málarans Luca Giordano (1634–1705).

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Facilis descensus Averni — „hæg er leið til helvítis“ segir Virgill í Eneasarkviðu en þrátt fyrir það reynist leiðin þangað Eneasi torsótt. Í handanheimum hittir hann fyrrum heitmey sína, fönísku kóngsdótturina Dídó, sem vísar ástarjátningum hans á bug. Hann hafði yfirgefið hana að dómi guðanna en fyrir Eneasi lá að verða ættfaðir Rómverja. Dídó hafði í örvinglan kastað sér á líkbál og brann lifandi. En Eneas hittir líka fyrir Síbyllu sem leiðir hann eftir dularvegum til Sælulinda. Þar búa góðir menn í eilífum fögnuði í grænum dölum. Í Sælulindum á Eneas endurfundi með föður sínum sem sýnir honum í hliðskjálfarsýn komandi dýrð Rómar.

Frásögnina af ferðalagi Eneasar frá Tróju lásu skólapiltar hvarvetna í hinum vestræna heimi fram á tuttugustu öld — eða um nærri tveggja árþúsunda skeið. Þetta höfuðkvæði Virgils var heilög ritning Rómverja. Hin sanna trú sem þar birtist er ættjarðarástin — Rómaborg sjálf er æðsti guðinn. Andstreymi það sem söguhetjurnar mega búa við stafar af „því erfiða hlutverki að grundvalla hið rómverska kyn“ (l. tantae molis erat Romanam condere gentem).

Tungutakið þykir með því fágaðasta sem ritað hefur verið í gervallri sögunni enda einstök alúð lögð í hvert vísuorð. Í fjórða smáljóði sínu er sem Virgill boði komu Frelsarans og í sjálfri Eneasarkviðu lýsir hann Róm sem helgri borg er muni lyfta gervöllum heimi með valdi trúarinnar. Hvernig gátu menn á síðari öldum ekki skilið þetta öðruvísi en sem spádómsorð? Og ekki að undra að Dante geri hann að leiðsögumanni um helvíti og hreinsunareld.

Tungumál sem fræðigreinar

Ég geri Virgil að umtalsefni í ljósi fregna í liðinni viku þess efnis að til standi að skerða enn latínukennslu við minn gamla skóla, Menntaskólann í Reykjavík, eina framhaldsskólann sem enn kennir fornmálin. Morgunblaðið innti Kolbrúnu Elfu Sigurðardóttur, latínukennara við skólann, álits á þessu. Hún gat þess að markmiðið með náminu væri að nemendur gætu lesið forna höfunda og yrði eitt ár í latínukennslu klippt af eins og til stæði yrði ekki lengur raunhæft að gera þær kröfur að nemendur gætu lesið bókmenntir á latínu.

Kolbrún Elfa gerði líka að umtalsefni almenna hnignun tungumálanáms. Varla væri lengur litið á það sem fræðigrein „heldur bara eitthvað til þess að panta sér mat í útlöndum“. Menn hefðu misst sjónar á því markmiði að nemandinn öðlaðist færni í lestri bókmennta, líkt og tilgangurinn væri með kennslu í fornmálum.

Hún bætti því við að tungumálakennslan væri almennt varla svipur hjá sjón eftir styttingu framhaldsskólans. Þá hefði staðið til að færa námið að hluta á grunnskólastig en slíkt virðist engan veginn hafa átt sér stað. Kolbrún Elfa nefnir í þessu sambandi að minni kröfur til íslenskra nemenda valdi því að þeir standi hallari fæti en jafnaldrar þeirra í nágrannalöndunum. Slíkt bitnar vitaskuld á samkeppnishæfni samfélagsins alls.

Fornir siðir og vaskir drengir

Margir tungumálakennarar sem ég ræði við hafa fyrir löngu fyllst vonleysi yfir ástandinu. Þekkingu í erlendum málum muni enn hnigna og þess verði ekki langt að bíða að öll útlend mál verði horfin úr skólakerfinu nema enskan. Samfélagið verður allt þar með fátækara að einangraðra.

Líkt og Kolbrún Efla nefnir eru þær ranghugmyndir útbreiddar að tilgangur tungumálanáms sé ekki annar en að geta verið slarkfær í einföldum samtölum svo hægt sé að panta sér bjór á barnum og rata niður á baðströnd — og þar með nærtækast að læra eitthvert hrafl í spænsku. En þetta er næsta einfeldningsleg afstaða. Hvert nýtt tungumál sem við nemum opnar okkur nefnilega nýjan menningarheim og það þroskar hugsun okkar að læra tungumál. Það sjónarmið heyrist líka oft í samtímanum að vitvélar leysi allan þýðingarvanda og þess vegna verði þekking í erlendum málum óþörf. Allt eins mætti þá spyrja hvers vegna við ættum yfir höfuð að læra að lesa þegar við höfum aðgang að öllum nýjustu spjallmennunum í símanum. Eða hvers vegna skyldum við læra stafsetningu þegar vélar geta leiðrétt allt sjálfkrafa?

Við gætum eins velt því upp af hverju við erum að hafa fyrir því að hugsa þegar við getum látið vélarnar hugsa fyrir okkur og einbeitt okkur að því að liggja á baðströndinni með bjór í hendi. Jú, svarið við þeirri spurningu er að það að vera maður er annað og meira en stunda eintómt hóglífi. Það snýst um að hámarka getu sínu. Dvínandi kunnátta í norrænum málum, þýsku og frönsku hefur orðið þess valdandi að við höfum fjarlægst þær þjóðir sem eru okkur skyldastar og við höfum mest sótt til í menningarlegum efnum og vísindum. Dvínandi kunnátta í fornmálunum veldur því að við fjarlægjumst rætur eigin menningar.

Við erum þá komin að enn stærri spurningu: hvert er eiginlega markmið með skólastarfi? Það er æðra og meira en það að geta unnið tiltekin störf á vinnumarkaði. Ef vel tekst til gæti skóli líka hjálpað mönnum að fást ekki við störf sem reyna ekki nægilega á getu þeirra og þeir yrðu þar með kröfuharðari gagnvart sjálfum sér. Frá því löngu fyrir daga Virgils höfðu Rómverjar lifað eftir kjörorðinu moribus antiquis stat res Romana virisque – „ríki Rómverja hvílir á fornum siðum og vöskum drengjum“. Á grundvelli slíkrar hugsunar var reist mesta heimsveldi veraldarsögunnar og slík mega líka vera einkunnarorð vestrænna ríkja í samtímanum sem þegið hafa hinn rómverska arf.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 11 klukkutímum
Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
EyjanFastir pennar
Í gær
Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
EyjanFastir pennar
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar

Pennar

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum

Mest lesið

Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Þetta er tannlæknum illa við að sjúklingar þeirra geri
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást

Nýlegt

Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Á bíllinn að vera í D eða N þegar beðið er á rauðu ljósi?
Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Carrick ræðir framtíð Maguire og vonar það besta
Skarphéðinn hreppti silfur í Danmörku
Lögreglan leitar að glæpamanni sem líkist Steven Gerrard
Van Persie reiður yfir óviðeigandi umræðu um Sterling
Moyes kallar eftir því að tekið verið á skítabrögðum eftir umræðuna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Meitlað í stein
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Framsóknarflokknum hallað til hægri

Sigmundur Ernir skrifar: Framsóknarflokknum hallað til hægri
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

María Rut Kristinsdóttir skrifar: „Silence like a cancer grows“

María Rut Kristinsdóttir skrifar: „Silence like a cancer grows“
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér

Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+

Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða

Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra

Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
EyjanFastir pennar
01.02.2026
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
01.02.2026

Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn

Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
EyjanFastir pennar
31.01.2026
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
31.01.2026
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
31.01.2026

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
EyjanFastir pennar
30.01.2026

Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt

Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
EyjanFastir pennar
29.01.2026
Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann
EyjanFastir pennar
28.01.2026
Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?