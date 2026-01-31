Vilhjálmur kjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ

Vilhjálmur Árnason, þingmaður og ritari Sjálfstæðisflokksins, bar sigur úr býtum í oddvitakjöri flokksins í Reykjanesbæ fyrir komandi sveitastjórnarkosningar. Auk Vilhjálms voru þeir Unnar Stefán Sigurðsson og Ásgeir Elvar Garðarsson í framboði.
Alls voru 1.861 atkvæði greidd en kjörsókn var rétt tæp 52%.
Vilhjálmur fékk 1.037 atkvæði, eða 58% atkvæða. Ásgeir Elvar hlaut annað sætið með 510 atkvæði, eða 28% fylgi, og Unnar Stefán varð að gera sér 3. sæti að góðu með 277 atkvæði eða 15,2% greiddra atkvæða. Ógildir seðlar voru alls 37 talsins.