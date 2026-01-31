fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

Vilhjálmur kjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ

Laugardaginn 31. janúar 2026 22:01

Vilhjálmur Árnason. Mynd: Anton Brink

Vilhjálmur Árnason, þingmaður og ritari Sjálfstæðisflokksins, bar sigur úr býtum í oddvitakjöri flokksins í Reykjanesbæ fyrir komandi sveitastjórnarkosningar. Auk Vilhjálms voru þeir Unnar Stefán Sigurðsson og Ásgeir Elvar Garðarsson í framboði.

Alls voru 1.861 atkvæði greidd en kjörsókn var rétt tæp 52%.

Vilhjálmur fékk 1.037 atkvæði, eða 58%  atkvæða. Ásgeir Elvar hlaut annað sætið  með 510 atkvæði, eða 28% fylgi, og Unnar Stefán varð að gera sér 3. sæti að góðu með 277 atkvæði eða 15,2%  greiddra atkvæða. Ógildir seðlar voru alls 37 talsins.

